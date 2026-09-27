ثبت 445 هزار مورد حیوانگزیدگی و ۲۰ مورد هاری در کشور طی سال گذشته
رئیس اداره بیماریهای زئونوز وزارت بهداشت با اعلام ثبت حدود ۴۴۵ هزار مورد حیوانگزیدگی در کشور طی سال گذشته، از ابتلای
۲۰ نفر به هاری خبر داد.
محمد زینلی در گفتوگو با ایسنا در آستانه روز جهانی هاری، با بیان اینکه هاری از بیماریهای خطرناک و مرگبار بهشمار میرود، اظهار داشت: «هاری» از بیماریهای بومی ایران است؛ به نحوی که دو بیماری هاری اهلی و وحشی داریم. منظور از هاری اهلی و وحشی این است که این بیماری را در حیوانات اهلی و وحوش داریم.
اعداد موارد حیوانگزیدگی قابلتوجه است
زینلی با بیان اینکه تعداد موارد حیوانگزیدگی در ایران قابلتوجه است، توضیح داد: آمار و ارقام نشان میدهد حدود ۴۴۵هزار حیوان گزیدگی طی سال گذشته داشتهایم؛ که ۲۰ نفر از این تعداد به هاری مبتلا شدهاند. با توجه به اینکه احتمال ابتلا به هاری برای هرگونه حیوانگزیدگی وجود دارد، کاهش موارد هاری در دستور کار است تا تمام افرادی که دچار حیوانگزیدگی میشوند به سرعت تحت پوشش خدمات واکسیناسیون و تزریق ایمونوگلوبین ضدهاری قرار گیرند.
بیشترین موارد حیوانگزیدگی در حاشیه شهرها و مناطق روستایی
وی با بیان اینکه بیشترین موارد حیوانگزیدگی در حاشیه شهرها و مناطق روستایی است، گفت: سگها در صدر بیشترین موارد حیوانگزیدگی قرار دارند. پس از سگها، گربهها جایگاه دوم بیشترین موارد حیوانگزیدگی را از آن خود کردهاند. بیشترین موارد سگ و گربهگزیدگی در مناطق شهری و روستایی اتفاق میافتد. آمار و ارقام نشان میدهد موارد گربهگزیدگی تا حدودی طی یک تا دو سال گذشته افزایش یافته است.
فعالیت ۷۲۹ مرکز پیشگیری از هاری
این متخصص انگلشناسی پزشکی با بیان اینکه خدمات مراقبتی و پیشگیری از هاری در سراسر کشور ارائه میشود، افزود: در حال حاضر، ۷۲۹ واحد «مراقبت و پیشگیری از هاری» خدمات مربوط به پیشگیری از این بیماری را ارائه میدهند. اجتناب و خودداری از تماس با حیوانات از توصیههای مهم برای پیشگیری از ابتلا به هاری است؛ مردم میبایست از هرگونه تماس با حیوانات ولگرد، ناشناس و حیواناتی که رفتار غیرطبیعی دارند، اجتناب کنند و به این حیوانات نزدیک نشوند.
لزوم شستوشوی محل گزش و مراجعه به مراکز پیشگیری
رئیس اداره بیماریهای مشترک حیوان و انسان وزارت بهداشت درباره ضرورت مراجعه به مراکز پیشگیری از هاری گفت: با توجه به اینکه احتمال ابتلا به هاری برای هرگونه حیوانگزیدگی وجود دارد، پس از هرگونه خراش یا گازگرفتگی به نزدیکترین مرکز پیشگیری از هاری مراجعه کنند. همچنین لازم است محل گزش یا گازگرفتگی ۱۵ تا ۲۰ دقیقه با آب فراوان و صابون شسته شود و فرد بدون هیچ تأخیری به نزدیکترین واحد مراقبت و پیشگیری مراجعه کند. شستوشوی محل گزش با آب و صابون، اقدامی بسیار حائز اهمیت است و تا ۹۰ درصد میتواند از ورود ویروس به سیستم عصبی جلوگیری کند.
ویروس هاری سیستم عصبی را هدف قرار میدهد
زینلی درباره ویروس هاری توضیح داد: ویروس هاری جزو ویروسهایی است که عمدتاً از طریق عصب وارد سیستم عصبی مرکزی بهویژه مغز شده و در سیستم عصبی سبب بروز بیماری میشود. اگر ویروس به این مرحله برسد، در نهایت سبب مرگ بیمار خواهد شد. در نتیجه، افراد با شستوشوی ساده زخم با آب و صابون میتوانند تا ۹۰ درصد از ورود ویروس به داخل بدن جلوگیری کنند. پس از شستوشو، افرادی که مورد حیوانگزیدگی قرار گرفتهاند باید بلافاصله به مراکز پیشگیری مراجعه کنند تا کارشناسان نسبت به تزریق واکسن و سرم براساس شرایط اقدام کنند.
مراجعه به مراکز به یک بار محدود نمیشود
وی با بیان اینکه نوبتهای واکسیناسیون بلافاصله انجام میشود، توضیح داد: مراجعه به مراکز پیشگیری فقط به یک نوبت محدود نمیشود، بلکه افراد میبایست براساس تاریخهای اعلامشده به مراکز مراجعه کنند. افرادی که مورد گزش قرار گرفتهاند، به طور حتم برای دریافت نوبتهای بعدی واکسیناسیون مراجعه کنند.
اجتناب از درمانهای خانگی برای حیوانگزیدگی
رئیس اداره بیماریهای زئونوز وزارت بهداشت درباره اجتناب از روشهای درمان خانگی برای هاری اظهار داشت: افرادی که مورد هرگونه حیوانگزیدگی قرار میگیرند باید از درمانهای خانگی، بستن محل گزش، سوزاندن محل گزش و همچنین تأخیر در مراجعه به مراکز مراقبت و پیشگیری پرهیز کنند. زینلی ادامه داد: در صورت امکان، مهم است که مشخصات و محل حیوان مهاجم نیز اطلاع داده شود تا همکاران مراکز مراقبت و پیشگیری بتوانند با هماهنگی شبکههای دامپزشکی نسبت به یافتن آن حیوان اقدامکنند تا با نمونهبرداری از آن حیوان ابتلای حیوان به هاری مشخص شود و اقدامات لازم را انجام دهند.