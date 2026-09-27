توقیف ۱۶ دستگاه تانکر حامل ۴۳۱ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بوشهر

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از توقیف ۱۶ دستگاه تانکر حامل ۴۳۱ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در استان بوشهر خبر داد.

به گزارش پلیس، سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه استان بوشهر با دارا بودن میادین عظیم نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، پایانه‌های صادراتی ذخایر سوختی از موقعیت راهبردی و مهمی برخوردار است، افزود: نقش این استان در اقتصاد انرژی کشور حیاتی است و این مزیت جغرافیایی و تراکم انرژی، زمینه‌ساز سوءاستفاده برخی سوداگران سوخت را فراهم کرده

است.

رحیمی ادامه داد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی بوشهر با همکاری مجموعه حفاظت و اطلاعات این استان در چند روز گذشته موفق به کشف ۱۶ تانکر حامل مقدار ۴۳۱ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش تقریبی بیش از ۱۱۱ میلیارد تومان شدند. وی با اشاره به اینکه در این زمینه تاکنون دو نفر دستگیر شده‌اند، بیان داشت: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با شرکت ملی پخش فرآورده‌های کشور، سریعاً سوخت‌های کشف‌شده به چرخه توزیع بازگشت داده شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به اینکه در بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد که متهمان اصلی این پرونده سوخت‌های کشف‌شده را از طریق برخی استان‌های همجوار تهیه و جمع‌آوری کرده بودند، گفت: متهمان قصد داشتند محموله سوخت را با مبالغی هنگفت به کشتی‌های کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به فروش برسانند. تلاش برای شناسایی سایر عوامل و دست‌اندرکاران این موضوع ادامه دارد.