وزیر آموزش‌وپرورش گفت: در برابر رفتار‌هایی که حیثیت مدرسه و مجموعه آموزش‌وپرورش را خدشه‌دار می‌کند، نباید تعلل کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی در جلسه شورای معاونان با اشاره به بروز تخلف در چهار مدرسه غیردولتی، اظهار داشت: متأسفانه در برخی مدارس غیردولتی رفتار‌هایی اتفاق افتاده که با شأن محیط تعلیم‌وتربیت سازگار نیست و باید با آنها برخورد شود.

کاظمی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، بر برخورد خارج از نوبت با مدیران مدارس متخلف تأکید کرد و افزود: در مواردی که تخلف احراز شود، از لغو ابلاغ مدیر و برخورد با مؤسس تا تعطیلی مدرسه و اعمال جرایم قانونی باید استفاده شود.

وی با اشاره به موارد مطرح‌شده در استان البرز، آذربایجان‌شرقی، گیلان و تهران خواستار پیگیری جدی پرونده‌ها از سوی مدیران کل استان‌ها شد و تأکید کرد: در برابر رفتار‌هایی که حیثیت مدرسه و مجموعه آموزش‌وپرورش را خدشه‌دار می‌کند، نباید تعلل کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش تصریح کرد: اگر مورد مشابهی در مدارس مشاهده شد، مسئولان استانی باید بدون تأخیر وارد عمل شوند و موضوع را در چارچوب مقررات بررسی و با متخلفان برخورد کنند.

کاظمی با تأکید بر اهمیت حفظ شأن محیط آموزشی، اظهار داشت: مدرسه محیط تعلیم و تربیت است و باید از حریم آن صیانت شود؛ بنابراین اجازه داده نمی‌شود رفتار‌های ناهنجار با فضای مدرسه و جایگاه تعلیم و تربیت گره بخورد.

وی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر مدارس غیردولتی تأکید کرد و گفت: نظارت نباید صرفاً پس از وقوع تخلف انجام شود، بلکه باید با مراقبت مستمر از بروز چنین مواردی پیشگیری کرد.

ابلاغ مدیران متخلف در چند مدرسه غیردولتی

لغو شد

روز شنبه نیز معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به موارد تخلف برخی مدارس در روزهای آغازین سال تحصیلی گفت: در چند مورد ابلاغ مدیران مدارس لغو شده و پرونده برخی مدارس نیز برای تصمیم‌گیری به شوراهای نظارت استان‌ها ارجاع شده است.

احمد محمودزاده درباره مدرسه گل‌های مریم در کرج بیان داشت: علاوه بر لغو ابلاغ مدیر، موضوع تعطیلی یک‌ساله مدرسه نیز در شورای نظارت استان تصمیم‌گیری شده است.

به گفته محمودزاده، همچنین ابلاغ مدیر مدرسه تکاپو در شهر جدید سهند استان آذربایجان‌شرقی، مدرسه گام آفتاب در شهر تهران و مدرسه فصل نو در گلسار رشت لغو و پرونده برای بررسی بیشتر به شورای نظارت استان ارجاع شده است. وی تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت مدارس متخلف براساس فرآیند قانونی و پس از بررسی در شوراهای نظارت استان‌ها و طی مراحل مربوط در وزارت آموزش‌وپرورش انجام خواهد شد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با بیان اینکه تعداد مدارس متخلف اندک است، افزود: به مدیران مدارس در سراسر کشور تأکید شده است که چارچوب‌ها و سیاست‌های وزارت آموزش‌وپرورش را رعایت کنند و در صورت عدول از این ضوابط، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

گفتنی است، انتشار تصاویری از رفتار دور از شئونات و ضوابط در مراسم بازگشایی برخی مدارس غیردولتی موجب اعتراض مردم مؤمن و هشدار کارشناسان درخصوص تبعات زیر پا گذاشتن شئونات در فضای مدرسه شد.