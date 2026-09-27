# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

کجایی آنجلینا؟!

کاربری نوشت: «اخیراً اوکراین سرباز مرد کم آورده، داره زن‌ها رو به زور به عنوان سرباز می‌فرسته جنگ! سؤال اینجاست، آنجلینا جولی که برای مهسا امینی استوری می‌زد کجاست برای زن‌های اوکراینی هم هشتگ زن زندگی آزادی بزنه؟!»

دیپلماسی خوبه، اما...

فؤاد ایزدی: «دیروز اتفاق افتاد: ۱- حضور عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در پایتخت سعودی برای طراحی نظامی علیه یمن. ۲- لفاظی شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان علیه یمن در سخنرانی سازمان ملل. ۳- شرکت مقامات ارشد کشور در جشن سفارت سعودی. دیپلماسی خوب است، به شرط اینکه در تشخیص دوست و دشمن اشتباه نکنیم. دولت فعلی پاکستان منصوب آمریکا است. جنگ سعودی علیه یمن تاکنون بیش از

۳۷۰ هزار کشته داده است.»

هجمه فرهنگی علیه مدرسه

شیدا فرهمند: «مدرسه جای جشن عروسی، دی‌جی و رقص نیست؛ مثل کشف حجاب، یک هجمه فرهنگی است. بچه‌ها را پرتوقع، مصرف‌گرا و از درس دور می‌کند. مدرسه جای علم و تربیت است، نه تالار رقص.»

پس این چیه؟

آرما: «در جواب اون سگ زردی که می‌گفت ایران کنترلی روی تنگه هرمز نداره، دومین زهباد جاسوسی آمریکا رو هم شکار کردیم تا معلوم بشه جمهوری اسلامی ایران نه فقط روی تنگه، که تا عمق و زیر و بم آبهاش هم کنترل می‌کنه.»

راز ماندگاری باصلابت

صباح با انتشار این تصویر از شهیدان نصرالله، سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت نوشت: «هنوزم تصویرشون لرزه به اندام دشمن میندازه! میدونی چرا؟ چون جون دادن ولی با شیطان مذاکره نکردن.»

منطق بعضی نوابغ

امیر خراسانی: «در نبوغ ما ایرانی‌ها همان بس که در کشور ما کسانی هستند که معتقدند اگر کیکی در تهران بریده می‌شود حتماً با شعام هماهنگ بوده اما اگر به نفتکشی در تنگه‌ هرمز شلیک شده، کار نیروهای خودسر بوده.»

اینترنشنال و زامبی‌ها

احمد هادوی با انتشار این تصاویر نوشت: «مطلقاً هیچ خبری در ایران‌اینترنشنال و بی‌بی‌سی فارسی از موفقیت کاروان زنان ایرانی در المپیک آسیاییِ ناگویا نمی‌بینید. ویران‌سرا مگر ورزشکار داره، آن هم زن، که موفق بشه؟! در سطح جامعه هم آن بخش از طبقه متوسط که با اینترنشنال زامبی شده، اساساً خبر نداره که چنین مسابقاتی در جریانه!»