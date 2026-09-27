کسب نخستین مدال وزنهبرداری بانوان در بازیهای آسیایی
تلاش ورزشکاران ایران در روز هشتم بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا با کسب یک مدال برنز به پایان رسید؛ مدالی که ریحانه کریمی با کسب آن، نام خود را به عنوان نخستین بانوی مدالآور وزنهبرداری ایران در تاریخ بازیهای آسیایی ثبت کرد. همچنین امیر اسماعیلی با صعود به نیمهنهایی بوکس، مدال برنز خود را قطعی کرد و تیم ریکرو مردان ایران نیز برای نخستینبار در تاریخ بازیهای آسیایی به نیمهنهایی رسید.
*دوومیدانی: علی امیریان در مقدماتی دوی ۸۰۰ متر، با زمان ۱:۴۷.۲۶ دقیقه در گروه دوم اول شد و به فینال راه یافت. ریحانه مبینی نیز در فینال پرش طول با ثبت رکوردهای ۶.۱۶، ۶.۱۶، ۶.۱۲، ۶.۱۳، خطا و ۶.۰۱ متر، هشتم شد.
* وزنهبرداری: ریحانه کریمی در دسته ۷۷ کیلوگرم پس از ناکامی در نخستین تلاش یکضرب، وزنههای ۱۰۳ و ۱۰۷ کیلوگرمی را مهار کرد. او در دوضرب ابتدا ۱۳۱ و سپس ۱۳۶ کیلوگرم را بالای سر برد، اما در مهار ۱۴۰ کیلوگرم ناکام ماند. کریمی با مجموع ۲۴۳ کیلوگرم (۱۰۷ یکضرب و ۱۳۶ دوضرب) سوم شد و مدال برنز گرفت؛ نخستین مدال تاریخ وزنهبرداری زنان ایران در بازیهای آسیایی. او همچنین ۲۶ کیلوگرم بیشتر از بهترین رکوردهای شخصی خود وزنه زد و برای برنز، کیم ایسول از کرهجنوبی، دارنده برنز جهان را پشتسر گذاشت.
* بوکس: امیر اسماعیلی در یکچهارم نهایی وزن ۹۰+ کیلوگرم، دانابیکه باییکوزی از چین را ۳ بر ۲ شکست داد و با صعود به نیمهنهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد. این نخستین مدال بوکس مردان ایران در بازیهای آسیایی پس از ۱۲ سال است. سارینا نقش در یکچهارم نهایی وزن ۶۵ کیلوگرم با شکست ۵ بر صفر مقابل هیو سون هوانگ از کرهشمالی حذف شد؛ او در دور قبلی نماینده اندونزی را شکست داده بود.
* واترپلو: تیم ملی ایران در دومین دیدار گروه B مقابل چین ۱۲ بر ۸ شکست خورد. ایران پیش از این سنگاپور را ۱۹ بر ۸ برده بود و در آخرین دیدار گروهی به مصاف کرهجنوبی میرود.
* شیرجه: سام واژیر و محمد مقدسی در فینال شیرجه هماهنگ ۱۰ متر با ۲۷۲.۷۰ امتیاز پنجم شدند. چین با ۴۶۵.۵۴ امتیاز قهرمان شد، مالزی با ۳۷۷.۵۲ امتیاز دوم و کرهجنوبی با ۳۷۵.۹۰ امتیاز سوم شد.
* تیراندازی: محمد بیرانوند در پایان روز نخست مقدماتی تراپ مردان با ۴۶ امتیاز سیزدهم و مرضیه پرورشنیا با ۴۰ امتیاز در بخش زنان بیستوسوم بودند. این رقابت در پنج راند برگزار میشود و سه راند باقیمانده امروز انجام خواهد شد. در مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان نیز هانیه رستمیان ۲۹۱، سامیه یاسی ۲۷۷ و زینب طوماری ۲۷۵ امتیاز گرفتند و تیم ایران با ۸۴۳ امتیاز در بخش دقت به کار خود پایان داد. بخش سرعت امروز برگزار میشود و هشت فینالیست معرفی خواهند شد.
* تنیس: تیم میکس دوبل ایران با مشکاتالزهرا صفی و کسری رحمانی مقابل فیلیپین ۲ بر یک شکست خورد و حذف شد. ماندگار فرزامی با برتری ۷ بر ۵ و ۶ بر ۳ مقابل سویل یولداشوا از ازبکستان صعود کرد. مشکاتالزهرا صفی نیز شخزودا آسیمووا از تاجیکستان را ۲ بر صفر و با نتایج ۶ بر صفر و ۶ بر یک شکست داد. این نخستین پیروزی یک تنیسور زن ایرانی در بازیهای آسیایی پس از انقلاب است. دوبل مردان ایران با کسری رحمانی و علی یزدانی نیز برابر فومین جیانگ و تیانهویی ژانگ از چین در دو ست ۶ بر ۴ شکست خورد.
* ژیمناستیک ترامپولین: فاطمه توسلی در مقدماتی با امتیازهای ۴۶.۴۳ و ۴۵.۸۳ ششم شد و به فینال رسید؛ در فینال نیز با ۴۷.۱۷ امتیاز پنجم شد و به سوپرفینال نرسید. یلدا حسنشوکتی با وجود مصدومیت در اجرای نخست ۴۱.۲۶ امتیاز گرفت، اما نتوانست اجرای دوم را انجام دهد و نهم شد. حضور این دو ورزشکار، نخستین حضور زنان ایران در ترامپولین بازیهای آسیایی بود و صعود توسلی به فینال نیز نخستین صعود یک بانوی ژیمناست ایرانی به مرحله دوم این رقابتها محسوب میشود. در بخش مردان، آریا مامعبدالله با امتیازهای ۵۶.۸ و ۵۷.۷۴ پنجم مقدماتی شد و در فینال با ۵۷.۵۷ امتیاز پنجم ایستاد. محمد سعیدآبادی نیز با امتیازهای ۵۲.۰۴ و ۵۳.۸۶ به عنوان هشتم مقدماتی به فینال رسید و با ۵۳.۷۶ امتیاز هفتم شد؛ هر دو از صعود به سوپرفینال بازماندند.
* والیبال: تیم ملی ایران در نخستین دیدار گروه B با هدایت پیاتزا، قرقیزستان را ۳ بر صفر و با امتیازات ۲۵ بر ۱۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۰ شکست داد و در ادامه برابر تایلند و اندونزی قرار میگیرد.
* کوراش: طاهره آذرپیوند در وزن ۵۷- کیلوگرم، پس از استراحت در دور نخست، بهارتی از هند را ۳ بر صفر شکست داد، اما در یکچهارم نهایی با نتیجه ۵ بر صفر مقابل نماینده چینتایپه حذف شد. پردیس عیدیوندی نیز پس از استراحت در دور نخست، ۵ بر صفر برابر چارمئا کولینو از فیلیپین شکست خورد و کنار رفت.
* تیراندازی با کمان: تیم ریکرو مردان ایران با رضا شبانی، صادق اشرفی و محمدحسین گلشنی، بنگلادش را ۵ بر ۴ شکست داد و در یکچهارم نهایی ژاپن را ۵ بر ۳ از پیشرو برداشت تا برای نخستینبار در تاریخ بازیهای آسیایی به نیمهنهایی ریکرو تیمی برسد؛ ایران جمعه برابر هند برای صعود به فینال رقابت میکند. تیم کامپوند مردان با آرمین پاکزاد، فرهنگ خداپرست و میلاد رشیدی، پس از تساوی ۲۳۲–۲۳۲ برابر بنگلادش در تیر طلایی پیروز شد، اما در یکچهارم نهایی ۲۳۹ بر ۲۳۴ به کرهجنوبی باخت. کامپوند زنان با بیتا عاشقزاده، گیسا بایبوردی و شیوا بختیاری نیز پس از تساوی ۲۳۱–۲۳۱ برابر تایلند در تیر طلایی شکست خورد. تیم میکس کامپوند با بیتا عاشقزاده و میلاد رشیدی، بنگلادش را ۱۵۸ بر ۱۵۴ شکست داد، اما برابر کرهجنوبی پس از تساوی ۱۵۸–۱۵۸ در تیر طلایی مغلوب شد. تیم میکس ریکرو با مبینا فلاح و محمدحسین گلشنی نیز ۶ بر ۲ مغلوب ویتنام شد و حذف شد.