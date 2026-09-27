سرویس ورزشی-

سرمربی تیم ملی والیبال پس از پیروزی تیمش در نخستین دیدار بازی‌های آسیایی تأکید کرد که باید استحقاق خودمان را برای رفتن به فینال نشان دهیم.

در هشتمین روز بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود در مرحله مقدماتی به مصاف قرقیزستان رفت و با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسید. شاگردان روبرتو پیاتزا در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۰ موفق شدند تیم قرقیزستان را شکست دهند و شروع قدرتمندی در این رقابت‌ها داشته باشند.

این دیدار نخستین تقابل تیم‌های ملی والیبال بزرگسالان ایران و قرقیزستان بود و تیم ایران در نخستین رویارویی دو تیم، بدون از دست دادن حتی یک ست به پیروزی رسید. تیم ملی والیبال در این بازی با ترکیب امین اسماعیل‌نژاد، عرشیا به‌نژاد، علی حق‌پرست، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری‌، مبین نصری و حسین حاجی‌کلاته به میدان رفت و هدایت تیم نیز بر عهده روبرتو پیاتزا بود.

پیاتزا: باید شایستگی خود را نشان دهیم

روبرتو پیاتزا پس از پیروزی 3 بر صفر شاگردانش مقابل قرقیزستان‌ در گام‌ اول از بازی‌های آسیایی 2026 آیچی- ناگویا اظهار داشت: بازی ساده‌ای داشتیم و سِت اول را خیلی خوب شروع کردیم. از سِت دوم‌ کم‌کم بازی به این سمت رفت که بازی خودمان را با تیم مقابل تطبیق بدهیم و در واقع بر‌ مبنای بازی آنها بازی می‌کردیم. از یک طرف خوشحالم که 3 بر صفر بردیم و از طرف دیگر ناراحت هستم؛ چون می‌توانستیم خیلی بهتر از این بازی کنیم. مسئله احترام به تیم خودمان و‌ تیم حریف در میان است. اگر قرار است به یک تیم احترام بگذاریم، اگر آن تیم می‌تواند 10 امتیاز بگیرد، باید همان مقدار امتیاز را بگیرد و اگر هم تیمی می‌تواند 20 امتیاز بگیرد، نهایتاً باید همان 20 امتیاز را بگیرد. غیر‌‌ از این باشد، یعنی بدون هدف بازی می‌کنیم که برای ما جالب نیست.

پیاتزا در مورد اینکه بازی‌های بعدی مرحله گروهی نیز برای ایران راحت خواهد بود یا خیر، گفت: خیر، اصلاً این‌گونه نیست.

تنها بازی ساده ایران در‌ این تورنمنت همین بازی (مقابل قرقیزستان) بود. حتی در گروه خودمان هم تایلند و اندونزی در سطح دیگری بازی می‌کنند و رقبای سرسختی هستند. بازی‌های دشواری با این تیم‌ها خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران می‌تواند مدال طلای مسابقات را همانند دوره قبلی کسب کند، خاطرنشان کرد: برای اینکه به فینال برسیم، باید شایستگی این را داشته باشیم که تیم‌ها را ببریم و به فینال برسیم. همان‌طور که چند هفته قبل در مسابقات قهرمانی آسیا درخصوص ژاپن صحبت نکردم، الان هم نمی‌گویم در فینال خواهیم بود. باید روزبه‌روز پیش برویم و شایستگی خودمان را برای رسیدن به فینال نشان دهیم.

تقابل ایران و تایلند در دومین بازی

مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از پنجم تا یازدهم مهرماه با حضور ۱۶ تیم پیگیری خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران که در گروه B با تیم‌های اندونزی، تایلند و قرقیزستان هم‌گروه است در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی این بازی‌ها به مصاف تایلند می‌رود که این دیدار ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه ششم مهرماه آغاز می‌شود.

تیم ملی والیبال تایلند در حال حاضر با ۸۷.۸۷ امتیاز در جایگاه پنجاه دو جهان قرار دارد و با توجه به اینکه تیم ملی والیبال ایران با ۲۱۴.۴۰ امتیاز در رتبه نوزدهم جهان قرار دارد، شاگردان پیاتزا فاصله سی و سه رتبه‌ای با این حریف آسیایی دارند. البته پیاتزا تأکید کرده است که تایلند و اندونزی در سطح دیگری نسبت به قرقیزستان بازی می‌کنند و به همین دلیل رقبای سرسختی برای ایران هستند.

تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران تاکنون ۱۵ بار با تایلند بازی کرده است که در ۱۴ مسابقه فاتح میدان شده است و تنها در سال ۲۰۰۵ و در قهرمانی مردان آسیا نتیجه را به این تیم واگذار کرده است، اما تایلند در سال اخیر سرمایه‌گذاری زیادی بر روی والیبال خود کرده است و تیم ملی این کشور در قهرمانی آسیا نیز با هدایت پارک کی وون عملکرد خوبی داشت و در نهایت در رتبه پنجم قرار گرفت.

از سوی دیگر تیم ملی والیبال ایران پس از کسب نایب قهرمانی قاره کهن پا به این مسابقات گذاشته است و وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک امید زیادی به این تیم برای کسب مدال در بازی‌های آسیایی دارد. تیم ملی والیبال تایلند یک بار در قهرمانی مردان جهان شرکت کرده است که در سال ۱۹۹۸ رتبه نوزدهم مسابقات را به دست آورد. این تیم ۱۶ بار نیز در قهرمانی مردان آسیا شرکت کرده است که رتبه پنجم ۲۰۰۵ و ۲۰۲۶ بهترین عملکردش است.