ادامه خاموشی در مناطق مختلف کشور با وجود وعده عدم قطع برق

با وجود آغاز فصل پاییز و تأکید وزیر نیرو بر پایان خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، ساکنان شهرهای مختلف کشور، همچنان با قطعی مکرر برق، مواجه هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، با وجود آغاز فصل پاییز و تأکید وزیر نیرو بر پایان خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده، ساکنان شهرهای مختلف کشور در پیام‌های خود از ادامه قطع مکرر برق، خبر می‌دهند.

ساکنان شهر جدید پرند همچنان با قطع‌ مکرر برق، چه در قالب برنامه اعلام‌شده و چه بدون هیچ برنامه‌ای، رو‌به‌رو هستند. قطع مکرر برق از سوی مردم شهرها و روستاهای گنبدکاووس، بندر گز، بابل، بابلسر، قم، پردیسان، کرج، شهرک واوان تهران، شهرک باغمیشه تبریز، گلپایگان، شهرضا، شهرکرد، اهواز، ساری، شیراز و زنجان گزارش شده است.

این در حالی است که پیش‌ازاین، وزیر نیرو بر پایان‌یافتن خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده تأکید کرده بود. البته برخی مسئولان وزارت نیرو، دلیل قطع برق را تعمیرات اعلام کرده‌اند اما تکرار بیش از حد خاموشی‌ها، اعتبار این استدلال را در نزد مردم، زیر سؤال برده است. تداوم خاموشی‌ها در پاییز، که برخلاف تابستان با اوج مصرف سرمایشی مواجه نیست؛ موجب گلایه مردم شده و مسئولان وزارت نیرو باید پاسخگو باشند و نسبت به پایان خاموشی‌ها اقدام کنند.