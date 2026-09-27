ارز برای کالای لوکس هست برای دارو نیست
استاد اقتصاد دانشگاه با انتقاد از تخصیص ارز به کالاهای لوکس گفت: در شرایط کمبود دارو، واردات کالای تجملی توجیه ندارد.
آلبرت بغزیان در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تناقض در تصمیمات اقتصادی کشور طی سالهای اخیر اظهار داشت: از طرفی در شرایطی که کشور درگیر جنگ و محاصره اقتصادی است؛ شاهد واردات آیفون 18 و انواع خودروهای لوکس به اسم واردات خودروی اقتصادی به کشور هستیم؛ کالاهایی که عمدتاً در اختیار قشر مرفه جامعه قرار میگیرد.
او تصریح کرد: اگر این آیفون 18 یا خودروی لوکس با ارز دولتی و بانک مرکزی وارد شده که باید پرسید چطور برای دارو ارز نداریم ولی برای این کالاهای لوکس داریم و اگر هم این گوشیها بهصورت قاچاق وارد کشور شده، چگونه امکان رجیستری و فعالسازی آنها فراهم شده است؟ مسیر قانونی ورود و ثبت این کالاها دقیقاً چگونه است؟ این وسط چه کسی حقیقت را نمیگوید؟ رفتار مسئولان با گفتارشان بسیار تفاوت و تناقض دارد.
ضرورت شفافسازی در اولویتهای ارزی
استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به سیاست آزاد شدن دوباره واردات لوازم خانگی گفت: برای حمایت از تولید چه کار توانستیم بکنیم؟ نه نرخ ارز را کنترل کردیم و نه کشور دارای ثبات بوده و تنشها کمتر شده، نه تحریمها برداشته شده و از طرفی افزایش چندبرابری قیمت مواد اولیه و نهادههای تولید را داشتیم.
از سوی دیگر، اعطای مجوزهای بیسابقه به واحدهای کوچک و مونتاژی را داشتیم که هیچ تولیدی ندارند و فقط مونتاژکار هستند و هر روز با یک برند جدید، محصول مونتاژی وارد
بازار میکنند.
بغزیان تصریح کرد: مسئله اصلی این است که در شرایط فعلی کشور باید درباره اولویت تخصیص منابع ارزی شفاف باشیم. نمیشود از یک طرف از کمبود ارز و دشواری تأمین دارو سخن گفت و از طرف دیگر شاهد ورود کالاهای لوکس و مدلهای جدید و گرانقیمت موبایل به کشور بود. این همان تناقضی است که میان گفتار و رفتار سیاستگذاران دیده میشود و باید درباره آن پاسخ روشنی به مردم داده شود.
در نهایت باید مشخص شود این منابع ارزی از کجا تأمین میشوند و اولویت تخصیص آنها بر چه اساسی تعیین شده است.