ناکام ماندن توطئه بنزینی دشمن با جهاد 72 ساعته متخصصان ایرانی

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش گفت: توطئه دشمن در قطع بنزین نیمی از کشور با جهاد 72ساعته ناکام ماند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش، «محمدصادق عظیمی‌فر» معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: دشمن با هدف قراردادن تلنبه‌خانه‌ها و انبار نفت ری و قطع انتقال روزانه 90 میلیون لیتر فرآورده، درصدد تعطیلی جایگاه‌های پایتخت و فلج‌کردن شبکه توزیع سوخت در نوار شمالی کشور ظرف 72 ساعت بود، اما با تلاش شبانه‌روزی و بدون وقفه کارکنان صنعت نفت و تشکیل زنجیره نفتکش‌های جاده‌ای، نقشه قحطی بنزین و ایجاد بحران اجتماعی خنثی شد.

وی دیروز در آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس و قدردانی از تلاشگران جنگ 12روزه و 40روزه حوزه پالایش و پخش به تشریح جزئیات بحران ناشی از آسیب به تأسیسات انتقال فرآورده‌های نفتی پرداخت و خاطرنشان کرد: هر فردی که با زنجیره پالایش و پخش آشنا باشد می‌داند که تلنبه‌خانه‌های ری قلب تپنده انتقال فرآورده به نوار شمالی کشور هستند. زیرا 80 تا 90 درصد بنزین کشور در جنوب تولید و پس از انتقال به ری، به استان‌های مشهد، ساری، گیلان، قزوین، تبریز و ارومیه هدایت می‌شود.

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: با اصابت این تأسیسات، صحنه‌هایی آخرالزمانی رقم خورد و تعدادی از مدیران ما در محل بمباران تا مرز شهادت پیش رفتند.

ساعت 12 همان شب جلسه‌ای با نیروهای کلیدی تشکیل شد و مسئولان خطوط لوله و پخش با محاسبات فنی اعلام کردند که انتقال روزانه 90 میلیون لیتر فرآورده متوقف شده است و با توجه به اینکه ذخایر استان‌ها فقط برای سه تا چهار روز کفایت می‌کرد، از فردای آن روز جایگاه‌های تهران و البرز و کل استان‌های نوار شمالی از خراسان‌ها تا آذربایجان‌ها ظرف 72 ساعت به‌طورکامل از مدار توزیع خارج خواهند شد. وی اضافه کرد: آنچه در آن شرایط رقم خورد، یک حماسه و جهاد تاریخی 72ساعته بود که ناگفته‌های آن باید ثبت و ضبط شود. در شرایطی که بمباران ادامه داشت و تأسیسات در آتش می‌سوخت، همکاران ما در پالایشگاه‌ها، شرکت پخش و شرکت خطوط لوله، موفق شدند بدون تلنبه‌خانه و با تغییر آرایش، خطوط لوله را احیا کنند و همزمان با سازمان‌دهی هزاران نفتکش جاده‌ای

از استان‌های همجوار، سوخت را به تهران و البرز برسانند.

عظیمی‌فر با اعلام تداوم شرایط حساس در کشور تأکید کرد: کشور کماکان در شرایط جنگی به‌سر می‌برد و آثار آسیب‌ها ممکن است در مقاطعی ظاهر شود؛ بنابراین مهم‌ترین درس ما این است که نمی‌توان کشور را با رویه‌ها و سازوکارهای عادی و اداری اداره کرد و این شیوه بدون شک کشور را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: ما ملزم هستیم آرایش جنگی خود را با چابکی در سیستم، انعطاف در عملیات، ریسک‌پذیری، تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌ها، تنوع‌بخشی به مبادی تأمین و جانشین‌پروری حفظ کنیم. ما در صنعت نفت در حال دفاع از مرزهایی نامرئی هستیم که اگرچه دیده نمی‌شوند، اما سقوط آن‌ها به‌معنای توقف جریان زندگی مردم است و اجازه نخواهیم داد حتی اگر پیکر ما در آغوش پرچم مقدس کشور بازگردد، این مرزها سقوط کنند.