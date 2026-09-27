بازیگر سینما: امیدوارم رهبر شهید حلالم کند

مالک سراج، بازیگر سینما و تلویزیون، با روایت خاطره‌ای از دیدار نزدیک با رهبر شهید گفت که پس از این دیدار، به دلیل قضاوتی که پیش از آن نسبت به ایشان داشته، از خودش ناراحت و پشیمان شده است.

مالک سراج، بازیگر سینما و تلویزیون، با اشاره به دیدار خود با رهبر شهید اظهار کرد: وقتی آقا را از نزدیک دیدم؛ به‌خاطر نگاهی که به ایشان داشتم، از خودم بدم آمد و پشیمان شدم.

وی افزود: امیدوارم بتوانم جبران کنم.

سراج با اشاره به تأثیر حوادث جنگ ۱۲ روزه بر نگاه خود نسبت به رهبر شهید گفت: در جنگ ۱۲ روزه به ایشان ایمان آوردم.

این بازیگر سینما و تلویزیون ادامه داد: امیدورام حلالم کند؛ از شبی که رفته روزی نیست که اشک نریزم.