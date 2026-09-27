حمله سلطنتطلبها به شبکه اینترنشنال
شکافها میان دشمنان ایران و ضدانقلاب خارجنشین اکنون به جایی رسیده که حامیان ربع پهلوی شبکه اینترنشنال را با عنوان شبکه اجارهای و اینترآشغال مورد خطاب قرار میدهند.
به گزارش کیهان پس از آنکه خبرنگار اینترنشنال، شبکه وابسته به سازمان اطلاعات اسرائیل (موساد) گزارشی از تجمع تعدادی از عوامل گروهک منفور منافقین (مجاهدین خلق) در مقابل سازمان ملل را تهیه کرد و این گزارش از شبکه اینترنشنال پخش شد؛ حامیان ربع پهلوی در فضای مجازی تاخت و تاز علیه این شبکه را آغاز کردند. برخی از اظهار نظرهای حامیان ربع پهلوی درباره این شبکه را در ادامه بخوانید:
-این شبکه اجارهای عربستان سعودی نوروز به نوروز پیام تبریک مریم رجوی را پخش میکرد... بالاخره تو دهنی علنی اینترآشغال به مردم ایران را دیدید...
- شبکه اینترنشنال را باید بایکوت کنیم. این یک شبکه ایرانستیز است...
- شبکه اینترنشنال سردبیر نداره؟ یا شاید سردبیر این شبکه نیز ایرانی نیست؟...
- این شبکه بارها و بارها با دعوت از مهمانهایی که مواضع ضدایرانی دارن نشان داده که مواضعش با مردم ایران کاملا فرق داره...
لازم به ذکر است که جماعت حامی ربع پهلوی در حالی از این شبکه صهیونیستی عصبانی شدهاند که آن را به اتخاذ مواضع ضدایرانی متهم میکنند که خودشان از تهاجم وحشیانه آمریکا و اسرائیل به ایران ابراز خوشحالی میکردند و در آن مقاطع پرچمهای رژیم جعلی صهیونیستی را در دست گرفته و تکان میدادند. به همین دلیل هم آنها در حمله به این شبکه آن را شبکه اجارهای آلسعود میخوانند و نه شبکه وابسته به موساد و اسرائیل.
روزنامه گاردین چندسال قبل در گزارشی منبع تامین مالی شبکه اینترنشنال را عربستان سعودی عنوان کرد و در سالهای اخیر نیز این شبکه ضدایرانی به صورت کاملا آشکار و بیپرده حامی و توجیهکننده تمام قد جنایات صهیونیستها و مواضع آنها شده اما جماعت سلطنتطلب به این بخش از فعالیتهای شبکه نمیتوانند حمله کنند چون در نوکری و کف و سوت برای جنایات اسرائیل با منافقان اشتراک دارند.