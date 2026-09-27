فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۸۸۵۵
تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

انتقاد کارگردان تئاتر از ابتذال اینستاگرام

حسین کیانی، کارگردان و نویسنده تئاتر در اظهاراتی ابتذال اینستاگرام را به باد انتقاد گرفت.
حسین کیانی، کارگردان و نویسنده شناخته‌شده تئاتر در نقد ابتذال حاکم بر شبه‌رسانه ‌اینستاگرام اظهار کرد: «ابتذال اینستاگرام به این دلیل است که داشتن سواد و فرهنگ، ارزش خود را از دست داده است.» 
او در بخش دیگری از اظهارات خود، تصریح می‌سازد که سه عنصر بی‌سوادی، بی‌فرهنگی و بی‌شخصیتی در اینستاگرام به فضیلت تبدیل شده‌اند.
این اظهارنظر از سوی حسین کیانی در حالی مطرح می‌شود که او چندی قبل نیز از رفتار لاله مرزبان، بازیگر فیلم زیرزمینی «مراقب» در جشنواره ونیز انتقاد کرده و تصریح ساخته بود که «ترور رهبر و سرداران کشورمان، جنایت جنگی محسوب می‌شود و مرزبان می‌توانست با پس زدن جایزه جشنواره ونیز، به آمریکا و سران غرب تودهنی بزند.»
کیانی در زمره هنرمندانی بود که در جریان جنگ تحمیلی ۴۰روزه نیز مواضع روشن و شفافی را علیه دشمن متجاوز آمریکایی_صهیونی اتخاذ کرد و شجاعانه در کنار مردم سرزمینش ایستاد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

گوش‌های پایینی!(گفت و شنود)

حکایت تکان‌دهنده موجودات وحشی و جنون‌زده

عقب‌نشینی ناوهای آمریکایی پس از حمله موشکی ایران

اعتراف به زخمی شدن دست‌کم 37 نظامی در شلیک ایران به ناوشکن آمریکایی

اعتراض گسترده مردم عراق علیه خوش‌رقصی «الزیدی» برای ترامپ

روش‌شناسی پایان دائمی جنگ (یادداشت روز)

مذاکره بهانه‌ای برای مهار قیمت نفت است

دست‌نوشته شهید سپهبد موسوی در بازدید از موزه جنگ ارتش در بروجرد

وقتی یخ رفراندوم در گرمای آگاهی مردم آب شد!

پدیده‌های بی‌نظیری به نام «سنگر خیابان» و «جان‌فدا»