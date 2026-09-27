انتقاد کارگردان تئاتر از ابتذال اینستاگرام
حسین کیانی، کارگردان و نویسنده تئاتر در اظهاراتی ابتذال اینستاگرام را به باد انتقاد گرفت.
حسین کیانی، کارگردان و نویسنده شناختهشده تئاتر در نقد ابتذال حاکم بر شبهرسانه اینستاگرام اظهار کرد: «ابتذال اینستاگرام به این دلیل است که داشتن سواد و فرهنگ، ارزش خود را از دست داده است.»
او در بخش دیگری از اظهارات خود، تصریح میسازد که سه عنصر بیسوادی، بیفرهنگی و بیشخصیتی در اینستاگرام به فضیلت تبدیل شدهاند.
این اظهارنظر از سوی حسین کیانی در حالی مطرح میشود که او چندی قبل نیز از رفتار لاله مرزبان، بازیگر فیلم زیرزمینی «مراقب» در جشنواره ونیز انتقاد کرده و تصریح ساخته بود که «ترور رهبر و سرداران کشورمان، جنایت جنگی محسوب میشود و مرزبان میتوانست با پس زدن جایزه جشنواره ونیز، به آمریکا و سران غرب تودهنی بزند.»
کیانی در زمره هنرمندانی بود که در جریان جنگ تحمیلی ۴۰روزه نیز مواضع روشن و شفافی را علیه دشمن متجاوز آمریکایی_صهیونی اتخاذ کرد و شجاعانه در کنار مردم سرزمینش ایستاد.