دو سال از شهادت سیدحسن نصرالله گذشت؛ مردی که دشمنانش او را پشت دیوارهای امنیتی پنهان می‌دیدند، اما تصاویر منتشرشده از زندگی‌اش، روایت دیگری از حضور او در میان مردم ضاحیه نشان می‌دهد.

دو سال شد که دیگر آن صدای قاطع و صادق از زندگی دنیایی ما رفته است؛ صدایی که صاحبش سیدحسن نصرالله بود. دبیرکل حزب‌الله لبنان، مردی که پنجم مهرماه در ضاحیه بیروت به شهادت رسید؛ شخصیتی که دشمنانش سال‌ها می‌گفتند در زیرزمین پنهان شده و از مردم فاصله گرفته است.

اما مستند کوتاه «شبکه المنار» تصویری متفاوت از زندگی او روایت می‌کند؛ تصاویری از سیدحسن نصرالله در خیابان‌های ضاحیه که همچون دیگر مردم در رفت‌وآمد بود. تصویری از مردی که برای سال‌ها در مرکز یکی از مهم‌ترین تحولات منطقه قرار داشت، اما در قاب این مستند، ساده و بی‌تکلف در خیابان‌های ضاحیه و لبنان دیده می‌شود.