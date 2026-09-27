بازیگر نامزد اسکار: هیچ ترسی برای دفاع از مردم فلسطین ندارم
«فلورانس پیو» گفت: هرگز از حمایت علنی از فلسطین نترسیدهام و نمیدانم چرا اینقدر طول کشید تا هالیوود شروع به صحبت
کند.
فلورانس پیو در مصاحبهای جدید فاش کرد که احتمالاً در چند سال گذشته صدها هزار دنبالکننده خود را در رسانههای اجتماعی از دست داده، زیرا او در حمایت از فلسطین بسیار صریح بوده است. این بازیگر نامزد اسکار به طور معمول لینکهایی برای کمکهای بشردوستانه به فلسطینیان به اشتراک گذاشته و سپتامبر گذشته به دلیل حضور غافلگیرکنندهاش در رویداد جمعآوری کمکهای مالی «با هم برای فلسطین» خبرساز شد. وی در آن گردهمایی خطاب به جمعیت گفت: سکوت در برابر چنین رنجی بیطرفی نیست. این همدستی است. پیو اکنون گفته است: نمیدانم چرا اینقدر طول کشید تا همکارانم در این مورد سکوت را بشکنند و واقعاً احساس همدردی خود را ابراز کنند.
وی که در مورد حمایت از فلسطین تا حدودی از بدنه هالیوود جلوتر است، افزود: اما نه، من هرگز از آن نترسیدم. و به طرز عجیبی فکر میکنم، چون خیلی از این چهرهها فعالانه صحبت نمیکردند، این باعث شد که من کمی گیج شوم که چرا؟ و احتمالاً حس کنم حتی بیشتر لازم است در این مورد حرف بزنم.
پیو افزود: با این حال، کشتار هنوز هم ادامه دارد، نوزادان هنوز میمیرند. مادران هنوز درد میکشند. تماشای چنین دردی واقعاً وحشتناک است، در حالی که به نظر میرسد بخش زیادی از زندگی ما رو به جلو حرکت میکند. فکر میکنم این چیزی است که در مورد رسانههای اجتماعی نیز برایم بسیار دشوار بوده است. چگونه میتوانم بگویم که اوقات بسیار خوبی را سپری میکنم، در حالی که به معنای واقعی کلمه وقتی به بالا اسکرول میکنم، به نوزادی نگاه میکنم که بیمادر و بیپدر است؟
رویداد «با هم برای فلسطین» که با حضور پیو برگزار شد، بیش از ۲ میلیون دلار برای سازمانهای بشردوستانه حامی فلسطین پول جمع کرد. در این کنسرت، هنرمندانی مانند گوریلاز، کینگ کرول، برایان انو، پینکپنترز، کت برنز، باستیل، جیمز بلیک، سامفا و افراد دیگر حضور داشتند.