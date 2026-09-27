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کد خبر: ۳۳۸۸۵۲
تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
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پیکر سردار حسین ظریفی در مشهد تشییع شد

پیکر مطهر سردار شهید حسین ظریفی فرمانده قرارگاه سجاد شهرستان سراوان که در پی اقدام تروریستی در سیستان و بلوچستان به شهادت رسیده بود، در مشهد تشییع 
شد.
پیکر مطهر سردار شهید حسین ظریفی فرمانده قرارگاه سجاد شهرستان سراوان که در پی اقدام تروریستی در سیستان و بلوچستان به شهادت رسیده بود امروز یکشنبه با حضور پورجمشیدیان معاون امنیتی، انتظامی وزیر کشور، فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و فرمانده قرارگاه ثامن‌الائمه(ع) سپاه در مشهد تشییع شد.
به گزارش ایرنا، آیین تشییع پیکر این سردار امنیت با حضور اقشار مختلف مردم و فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از سران طوائف شهرستان سراوان و مسئولان استانی از مهدیه مشهد آغاز شد.
پس از تشییع شهید در طول خیابان امام رضا(ع) پیکر مطهر به حرم رضوی انتقال یافت و نماز با حضور مردم قدرشناس مشهد و سراوان اقامه شد.
سردار حسین ظریفی فرمانده قرارگاه سجاد شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان چهارشنبه اول مهرماه امسال در درگیری با اشرار و تروریست‌ها به شهادت رسید.
سردار شهید ظریفی بنیانگذار طرح توسعه گذرگاه مرزی کوهک در ۱۱۸ کیلومتری شهرستان سراوان بود که زمینه اشتغال پایدار برای کولبران این منطقه را فراهم کرد، علاوه‌بر این از ساخت مدرسه و جاده روستایی گرفته تا آب‌رسانی، برق‌رسانی، مسکن محرومان و پروژه‌های رونق کشاورزی بیش از یک هزار و ۳۵۵ برنامه و طرح محرومیت‌زدایی در شهرستان سراوان به همت این سردار سرافراز ساخته و تکمیل شد.

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