سیدحسن نصرالله چراغ راه حرکت ماست تا اخراج کامل اسرائیل مقاومت ادامه دارد
سرویس خارجی-
شیخ نعیم قاسم سیدحسن نصرالله را چراغ راه حرکت خود و مقاومت دانست و تأکید کرد که تا اخراج کامل اسرائیل مقاومت ادامه دارد.
شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، در سخنرانی خود به مناسبت دومین سالروز شهادت سید حسن نصرالله و سیدهاشم صفیالدین، اعلام کرد که مقاومت تا اخراج کامل اشغالگران صهیونیست ادامه مییابد و تأکید کرد مقاومت در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی نهادی اسلامی، ملی و انسانی است که تا اخراج کامل اشغالگران و آزادسازی تمامی سرزمینهای اشغالی با قاطعیت ادامه خواهد داشت. وی افزود وفاداری به آرمانهای والای شهدای مقاومت و در رأس آنان سیدحسن نصرالله، به عنوان اصلی دستنخورده، چراغ راه این حرکت است و تداوم حمایت همهجانبه از آزادی فلسطین، حفظ وحدت اسلامی و تقویت همزیستی مسالمتآمیز ملی از ارکان بنیادین این راهبرد به شمار میروند. در کنار پایداری علیه دشمن، توجه ویژه به معیشت، مطالبات اجتماعی، اقتصادی و آموزشی مردم نیز در صدر اولویتهای اجرائی قرار دارد.
دبیرکل حزبالله لبنان در ادامه در وصف شهید سیدهاشم صفیالدین دبیرکل حزبالله پس از شهادت سید حسن نصرالله خاطرنشان کرد: سیدهاشم صفیالدین عزیز؛ شما لحظهای در خدمت به این مسیر و در پیشبرد این راه آرام ننشستید و خستگی را نپذیرفتید و همراه، یار و پشتیبان سید شهدای امت (سید حسن نصرالله) بودید. سید عزیز، سیدهاشم صفیالدین؛ تو خیلی زود ما را ترک کردی، اما گامهای استوارت همچنان چراغ راه مسیر جهادی مقاومت و مقاومان خواهد بود. وی با بیان این که چهار معاون جهادی در نبرد «اولی البأس» به شهادت رسیدند، خطاب به سیدهاشم صفیالدین اظهار داشت: همچنان چراغ راه مسیر جهاد و مقاومت و مقاومان خواهی ماند. به خانوادههای شهدا تسلیت میگوییم و درودی ویژه نثار «شهیدان زنده»؛ مجروحان حملات پیجر که الگوی ارزشمندی از تبدیل جراحت و زخم به عمل به مقاومت ارائه کردند.
ایرانِ متکی به رهبری آیتالله مجتبی خامنهای
دبیرکل حزبالله لبنان اعلام کرد که جنایتهای رژیم صهیونیستی در فلسطین و نوار غزه با حمایت دولت آمریکا همچنان ادامه دارد و شمار زیادی از مردم بیگناه جان خود را از دست داده و مجروح شدهاند؛ این جنایتها در حالی ادامه دارد که رژیم صهیونیستی در سطح افکار عمومی جهان با انتقادهای گستردهای روبهرو شده است. وی افزود: ما به ملت مقاوم ایران که در مسیر مقاومت ایستادگی کرده است درود میفرستیم؛ ملتی که رهبر شهید خود را به عنوان نماد و الگوی مقاومت تقدیم کرد و در این مسیر فرماندهان و مردم بسیاری نیز به شهادت رسیدند. ایران با تکیه بر رهبری آیتالله «سیدمجتبی خامنهای» مسیر خود را ادامه خواهد داد و بر حمایت از مقاومت و دفاع از ملت فلسطین تأکید خواهد کرد و فلسطین نیز همچنان به عنوان نماد مقاومت و ایستادگی ملت خود شناخته میشود و مردم این سرزمین بر حق خود برای تعیین سرنوشت و زندگی در سرزمینشان تأکید دارند.
به مسیر مقاومت ادامه میدهیم
او همچنین گفت: در دومین سالگرد شهادت دو دبیرکل (که خداوند روحشان را شاد کند) به همراه جمعی از مجاهدان، شهدا، مردان، زنان و کودکان گردهم آمدهایم. این سالگرد به برکت جایگاه والای شهیدان و تداوم راهی است که به ما پایداری و بقا بخشیده است. شما یار و همراه این مسیر و برادر و رهبر در مسیر حزبالله و مقاومت؛ وارد قلبهای ما شدید، ذهنهای ما را سرشار کردید و نشانههای راه را برای زندگیمان ترسیم کردید. سید عزیز، تو خودِ مقاومت هستی و مقاومت، خود توست؛ و تو سمبل مقاومت برای آزادگان جهان شدی. ما این مسیر محمدی و علوی، مسیر امام خمینی، مسیر امام خامنهای و مسیر امام موسی صدر؛ یعنی مسیر ولایت و جهاد را ادامه خواهیم داد.
برعهد خود هستیم
وی خاطرنشان کرد: درود بر ۳۴۰۰ مرد و زن شهید از نیروهای مقاومت و مردم، و درود بر ۱۴ هزار و ۶۰۰ مرد و زن مجروح از نیروهای مقاومت و مردم در نبرد «اولیالبأس». شیخ قاسم افزود: «ما بر عهد خود هستیم» یعنی ما به مسیر خود ادامه میدهیم و هرگاه رهبری به شهادت برسد، رهبری دیگری جایگزین آن میشود که همان مسیر و عهد رهبری پیشین را ادامه میدهد. وی گفت: امانت شهدا را حفظ میکنیم و در رأس آنان، «سید شهدای امت»، سید حسن [نصرالله] قرار دارد. بر اساس حمایت از فلسطین و آزادسازی فلسطین عمل میکنیم و ما همچنین خواهان آزادسازی کامل سرزمین خود هستیم. برخی، بهویژه در میان مخالفان ما، این پرسش را مطرح میکنند که «مقاومت چه کرده است؟» اما به نظر میرسد آنها یک سؤال را فراموش کردهاند: دولت چه کرده است؟
مقاومت مانع تثبیت احداث شهرکهای صهیونیستی
دبیرکل حزبالله لبنان افزود: مقاومت ثابت کرد که نیروهای عظیمی که شمار آنها به ۹۰ هزار سرباز و افسر صهیونیستی میرسد، نتوانستند با حمله به مقاومت، اهداف خود را محقق کنند. مقاومت مانع آن شد که دشمن اسرائیلی، اشغالگری خود را تثبیت کرده و در لبنان شهرکهای صهیونیستی ایجاد کند. وی گفت: مقاومت در برابر «اسرائیل» که از حمایت همهجانبه و استثنایی و نامحدود آمریکا برخوردار است، ایستاد. به خاطر تمام فداکاریهای بزرگی که تاکنون صورت گرفته است، چارهای جز ادامه دادن نداریم و شکست را نمیپذیریم. به مسیر خود ادامه خواهیم داد؛ و هرگز تن به ذلت نخواهیم داد. به گزارش العالم، شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: ما در بنتجبیل، خیام، عیتا الشعب، الناقوره، البیاضه، علیالطاهر و در هر مکانی در جنوب که مقاومت در آن حضور داشت، ایستادگی کردیم. وی افزود: در منطقه علیالطاهر، این ایستادگی سه ماه به طول انجامید و در هر یک از این مناطق، مقاومت ماهها ادامه داشت. همه از آمادگیها در نبرد «العصف المأکول» غافلگیر شدند و این بدان معناست که سکوت درباره برخی جزئیات، به دلیل نحوه مدیریت و اداره نبرد است.
دبیرکل حزبالله لبنان گفت: ما در مناطق متعددی با دشمن مواجه شدیم و بهعنوان نیروهای مقاومت و جنبش مقاومت، تا آنجا که شرایط میدان و شیوه عملکرد مقاومت اجازه میداد، ایستادگی کردیم. تسلیم شدن در برابر دشمن اسرائیلی به معنای پایان یافتن همزیستی در لبنان و در نهایت به سود شهرکهای صهیونیستنشین است.
شیخ نعیم قاسم افزود: اگر بعضیها میخواهند تسلیم شوند ما نمیخواهیم و نمیپذیریم. این کشور، کشور همه ماست و باید با هم متحد باشیم و از یک وجب از 10452 کیلومتر مربع آن نگذریم.
دولت مسئول ادامه وضعیت امنیتی آشفته
وی ادامه داد: دولت مسئول ادامه وضعیت امنیتی آشفته (کنونی) در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی است چون چشم امید به آمریکا و رژیم اسرائیل دارد. شیخ نعیم قاسم افزود: اگر امروز یا فردا اسرائیل از منطقهای عقبنشینی کند یا طرح عقبنشینی را در دستور کار خود قرار دهد، این امر نتیجه مقاومت و نه مذاکره است.
وی تصریح کرد: رزمندگان شریف و غیور ما، عملکردی اسطورهای داشتند و شکوهمندترین حماسه مقاومت و پایداری را در مقابله با دشمن اسرائیلی به منصه ظهور رساندند. دبیرکل حزبالله لبنان گفت: دولت میبایست و البته هنوز هم باید به مسئولیت خود در زمینه اسکان و جبران خسارتها، و تمامی وظایف مربوط به بازسازی و مرمت عمل کند. وی افزود: به شما اعلام میکنم که ما متعهد هستیم با استفاده از امکانات خود و کمکهای مردمی، اسکان، مرمت و بازسازی را تأمین کنیم و از دولت میخواهیم که به وظیفه خود عمل کند.
تجلیل از ایران و یمن
شیخ نعیم قاسم همچنین گفت: از ایران که امام خامنهای را به عنوان رهبری بزرگ (به جهان اسلام) تقدیم کرده است؛ رهبری که نماد بزرگ مقاومت به شمار میرود و ایران نیز همچنان استوار و مقاوم باقی مانده است، تجلیل میکنیم.
وی ادامه داد: در اینجا باید از ملت بزرگ یمن و انصارالله نیز که در کنار فلسطین، ایران و لبنان ماندهاند، قدردانی کنم. دبیرکل حزبالله لبنان خاطرنشان کرد: فلسطین نماد و نمای آینده است با ملتی بزرگ، فداکار و بخشنده؛ مردمی که صاحبان اصلی این سرزمین هستند.