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کد خبر: ۳۳۸۸۴۹
تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
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همه احکام و قوانین الهی دائمی نیستند (در پرتو وحی)

«(هر حکم و فرمانی عمر معینی دارد) خداوند هر چیزی را که بخواهد تغییر می‌دهد و محو می‌کند (همان‌گونه که به مقتضای اراده و حکمت خویش) اموری را ثابت نگه می‌دارد (مثل وجوب نماز و روزه در همه ادیان الهی) و کتاب اصلی (تدبیر امور آفرینش) نزد اوست (که مطابق آن قوانینی را در میان انسان‌ها تعیین می‌فرماید. آن کتاب به منزله قانون اساسی جهان آفرینش است و قوانین دیگر بر اساس آن و مطابق با نیاز روز انسان‌ها تعیین و تصویب می‌شود و یا تغییر می‌یابد، و قانون دیگری جایگزین آن می‌گردد. این تغییرات در طی ادیان و در بین قوانین یک دین نیز سابقه دارد، پس جای اعتراض نیست)».                     رعد-۳۹

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