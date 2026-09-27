کد خبر: ۳۳۸۸۴۹
تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
همه احکام و قوانین الهی دائمی نیستند (در پرتو وحی)
«(هر حکم و فرمانی عمر معینی دارد) خداوند هر چیزی را که بخواهد تغییر میدهد و محو میکند (همانگونه که به مقتضای اراده و حکمت خویش) اموری را ثابت نگه میدارد (مثل وجوب نماز و روزه در همه ادیان الهی) و کتاب اصلی (تدبیر امور آفرینش) نزد اوست (که مطابق آن قوانینی را در میان انسانها تعیین میفرماید. آن کتاب به منزله قانون اساسی جهان آفرینش است و قوانین دیگر بر اساس آن و مطابق با نیاز روز انسانها تعیین و تصویب میشود و یا تغییر مییابد، و قانون دیگری جایگزین آن میگردد. این تغییرات در طی ادیان و در بین قوانین یک دین نیز سابقه دارد، پس جای اعتراض نیست)». رعد-۳۹