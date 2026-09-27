استقبال مردم از رئیسجمهوردر بازگشت از سفر نیویورک
مسعود پزشکیان پس بازگشت از نیویورک با استقبال مردم مواجه شد
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان، پس از بازگشت از سفر پنجروزه به نیویورک، شامگاه شنبه ۴ مهرماه در فرودگاه مهرآباد تهران حاضر شد و مورد استقبال جمعی از مردم قرار گرفت.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور روز یکشنبه،
(5 مهرماه) و همزمان با آغاز هفته گردشگری، به صورت برخط از ۲۴۶ پروژه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ارزش سرمایهگذاری ۳۵ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی سه هزار و ۲۰۰ نفر افتتاح
کرد. رئیسجمهور در بخشی از این مراسم با تأکید بر گسترش سطح تعاملات فرهنگی و گردشگری با همسایگان، اظهار داشت: با توجه به محدودیتهایی که آمریکا برای کشورمان ایجاد کرده است، توسعه روابط فرهنگی، گردشگری و تجاری با همسایگان ضرورت دارد و موجب میشود تا کشور را در مسیر توسعه و شکوفایی قرار دهیم.
پزشکیان با اشاره به اینکه در راستای حمایت و پشتیبانی از فعالان گردشگری، قوانین و مقررات دست و پاگیر اصلاح خواهد شد، بر ضرورت برقراری تناسب متوازن جمعیتی و زیرساختی در حوزه گردشگری تأکید کرد و افزود: با وجود شرایط جنگی حاکم بر کشور در دو سال گذشته، اقدامات شایستهای در حوزه توسعه زیرساختهای گردشگری در سراسر کشور رقم خورده است، اما با این وجود توجه به برقراری توسعه متوازن امری اجتنابناپذیر است. همچنین برای ایجاد تعامل و همافزایی بخشی و بینبخشی، ضرورت دارد جلسات متعددی برگزار شود و هر یک از نمایندگان تشکلهای حوزه گردشگری مسائل و مطالبات خود را بیان کنند تا به آن رسیدگی شود.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از فرصت ایجادشده در حوزه گردشگری و توسعه زیرساختها، تصریح کرد: تحریمهای تحمیلی علیه کشورمان را باید به فرصتی برای گسترش ارتباطات منطقهای و افزایش اشتغالزایی تبدیل کنیم؛ چرا که همسایگان ما ظرفیتی مهم به شمار میآیند و با ارتقای سطح تعاملات همهجانبه، میتوان مسیر تازهای برای خدمت به کشور
گشود.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به حضور در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل و اقدامات صورتگرفته در جریان این سفر، تصریح کرد: آنچه در سازمان ملل محقق شد، بر پشتوانه تاریخ، فرهنگ و تمدن مردم بزرگوار ایران استوار بود؛ مردمی که با حضور مداوم خود و علیرغم مشکلات، حامی نظام بودهاند و حتی آنان که در میدان حاضر نیستند نیز با همدلی و همراهی خود، مایه افتخار ما شدهاند که خدمتگزار آنها هستیم.
رئیسجمهور در ادامه با نقد سخنان موهوم ترامپ مبنی بر تهدید نابودی ایران، خاطرنشان کرد: در کشور بزرگ ایران یک میلیون اثر تاریخی وجود دارد که ۴۳ هزار مورد از آنها به ثبت رسیده است. آمریکا چه تعداد اثر تاریخی دارد که توانسته باشد همانند تمدن ایران ثبت شود و پشتوانه تاریخی آن
باشد؟
پزشکیان گفت: برای رئیسجمهور آمریکا، حقوق بشر و قوانین بینالمللی و انسانی موضوعی بیاساس است، زیرا او مردم ایران را تهدید به نابودی میکند؛ اما مردم مقتدر ایران با سربلندی از سختیها و محدودیتها خارج خواهند شد و در تولید و ساختن کشور مشارکت خواهند داشت. آمریکا خواب محو، نابودی و ساقط کردن ایران را خواهد دید، چرا که ملت ما با قدرت و صلابت تلاش میکند و بر تمام موانع غلبه خواهد کرد.
رئیسجمهور با تقدیر از اتحاد و انسجام شکلگرفته مردم علیه دشمنان، اظهار داشت: آمریکا و اسرائیل جنایتکار باور نمیکردند که ملت ایران بتوانند با وجود ناترازیها پایدار بماند و تصورشان این بود که کشور از درون دچار فروپاشی خواهد شد. اما جنگ و حمله آنها به نقاط مختلف کشورمان سبب شد تا مردم مصممتر از گذشته در میدان حضور یابند و در دفاع از کشور نقش اساسی ایفا کنند.
همکاریهای ایران و ترکمنستان
توسعه خواهد یافت
همچنین پزشکیان روز یکشنبه (5 مهرماه) در پیامی به قربانقلی بردی محمد اف، رهبر ملی و رئیس مصلحت خلق ترکمنستان ضمن تبریک فرا رسیدن سالگرد استقلال این کشور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان همواره همکاریهای سودمندی براساس منافع مشترک و حسن نظر مقامات عالیه دو کشور داشتهاند و اطمینان دارم این همکاریها مبتنی بر روابط خویشاوندی در راستای منافع دو ملت در آینده نیز بیش از پیش تحکیم و توسعه خواهد یافت.
وی همچنین در پیامی به سردار بردی محمداف رئیسجمهور ترکمنستان با تبریک فرارسیدن سالگرد استقلال این کشور، نوشت: مشترکات عمیق تاریخی، دینی، تمدنی و مرزهای مشترک دوستی بین دو کشور زمینه تحکیم و توسعه همکاریهای سودمند بین جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان را فراهم کرده است و اعتقاد راسخ دارم که این مشترکات و دوستیها در آینده نیز زمینهساز توسعه روابط فیمابین خواهد شد.
برای دفاع از عزت و سربلندی مردم
به سازمان ملل رفتیم
علاوه بر این رئیسجمهور روز شنبه (4 مهرماه) در فرودگاه مهرآباد گفت: به سازمان ملل رفتیم تا از عزت و سربلندی مردم کشورمان دفاع کنیم، و از جنایات افرادی که وحشیانهترین کارها را به نام تمدن انجام میدهند، گفتیم.
وی با تاکید بر اینکه دشمنان، زن و کودک و پیر و جوان را میکشند و ادعا میکنند که در حال مبارزه با تروریسم هستیم، اظهار داشت: دنیا دیگر این حرفهای بیربط آنان را باور ندارد؛ با قدرت ایستادهایم، در خدمت مردممان هستیم، تا پای جان خواهیم ایستاد و قول میدهیم تا جان در بدن داریم، صادقانه خدمتگزار مردم عزیز کشورمان باشیم.
رئیسجمهور در پایان خطاب به مردم گفت: ما را شرمنده کردید، خود را لایق حضور شما نمیدانم، خدمتگزار شما هستم و از حضور شما ممنونم.