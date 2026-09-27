نامه ایران به شورای امنیت در پی اظهارات خصمانه دبیرکل ناتو
کاردار ایران در سازمان ملل در نامهای به رئیس شورای امنیت، اظهارات خصمانه دبیرکل ناتو علیه ایران را محکوم کرد.
غلامحسین درزی، سفیر و کاردار جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نامهای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت تصریح کرد: اظهارات دبیرکل ناتو ناظر بر استفاده گسترده از پایگاههای نظامی اروپا در حمایت از اقدام نظامی ایالات متحده است و از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، با تعهدات ناشی از حقوق بینالملل مغایرت دارد.
به گزارش تسنیم، متن کامل این نامه بهشرح زیر است:
پیرو دستور دولت متبوعم و در ادامه نامههای پیشین درباره اقدامات منتسب به ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، بدینوسیله توجه جنابعالی و اعضای شورای امنیت را به اظهارات دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در تاریخ 23 سپتامبر 2026 و آثار حقوقی و سیاسی آن جلب میکنم. اظهارات مذکور ناظر بر استفاده گسترده از پایگاههای نظامی اروپا در حمایت از اقدام نظامی ایالات متحده است و از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، با تعهدات ناشی از حقوق بینالملل مغایرت دارد.
دبیرکل ناتو در مصاحبهای در تاریخ 23 سپتامبر 2026 در سخنرانی در یک رویداد عمومی درباره آینده ناتو، گفت؛ «از 28 فوریه 2026، «5000 فروند هواپیما» از پایگاههای اروپایی در حمایت از آنچه «عملیات خشم حماسی» نامیده میشود، به پرواز درآمدهاند».
وی تصریح کرد؛ «این رقم صرفاً تا اواسطآوریل محاسبه شده است.»، و افزود؛ «تعداد واقعی پس از آن «احتمالاً بسیار بیشتر» بوده است».
در این ارتباط، مایلم موارد زیر را در سوابق ثبت کنم:
1. اظهارات مذکور، با توجه به جایگاه گوینده و محتوای آن، حاکی از نقش قابلتوجه سرزمین و زیرساختهای اروپایی در پشتیبانی از اقدامات نظامی ایالات متحده علیه ایران است، از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، این امر میتواند مسئولیت بینالمللی دولتهای ذیربط و نیز مسئولیت کیفری فردی مقامات اروپایی دخیل در برنامهریزی، آمادهسازی، تسهیل یا اجرای اعمالی را که مصداق تجاوز و جنایات جنگی ارتکابی توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل در ایران هستند، مطرح کند.
این اظهارات، با توجه به شواهدی که پیشتر درباره مشارکت یا مساعدت برخی کشورهای اروپایی در نقضهای مورد اشاره و نیز نقضهای ارتکابی در سال 2025 علیه جمهوری اسلامی ایران ارائه شده، از اهمیت ویژهای برخوردار است، ازاینرو، انتظار میرود شورای امنیت، در چارچوب مسئولیت خود در قبال حفظ صلح و امنیت بینالمللی، موضوع را با دقت و فوریت بررسی کند.
2. همانگونه که پیشتر نیز مکرراً اعلام شده است، جمهوری اسلامی ایران اقدامات نظامی ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه خود را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و مغایر با ماده 2 (4) منشور سازمان ملل متحد میداند. بنا بر اطلاعات و مواضع اعلامشده پیشین، این اقدامات همچنان ادامه دارد، از جمله از طریق محاصرهای که ایالات متحده علیه سرزمین ایران اعمال کرده است و جمهوری اسلامی ایران آن را غیرقانونی میداند.
همچنین، بنا بر گزارشها و مستندات ارائه شده، اقدامات نظامی ایالات متحده شامل حمله به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی بوده است. جمهوری اسلامی ایران این اقدامات را مغایر با اصول حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل بشر میداند و اعلام کرده است که در نتیجه آنها بیش از 3600 نفر، از جمله دستکم 254 کودک و 251 زن، جان باخته و شمار زیادی نیز مجروح شدهاند.
3. همانگونه که پیشتر به دبیرکل و شورای امنیت اطلاع داده شده است، جمهوری اسلامی ایران معتقد است برخی کشورهای اروپایی، از طریق در اختیار گذاشتن سرزمین، حریم هوایی، تأسیسات نظامی و سایر ظرفیتهای لجستیکی و عملیاتی خود برای برنامهریزی، آمادهسازی و اجرای حملات مورد اشاره، در تسهیل این اقدامات نقش داشتهاند،
از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، چنین رفتاری میتواند با تعهدات مقرر در منشور سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد، علاوهبر این، این اقدامات ممکن است در چارچوب مفهوم مشارکت در یا مساعدت به عمل تجاوزکارانه، موضوع قطعنامه 3314 (XXIX) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تحت عنوان «تعریف تجاوز»، قابل بررسی باشد.