پیشنهاد سردار باقرزاده درخصوص شکستن محاصره هوایی
فرمانده کمیته جستوجوی مفقودین گفت: مناسب است حضرت آیتالله سیستانی در معیت جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه نجف با قصد زیارت امام هشتم علی بن موسی الرضا علیهالسلام، درخواست سفر از طریق فرودگاه نجف را امر به ابلاغ بفرمایند تا معلوم شود چه کسی در عراق جرات سرپیچی از فرمان معظمله را
دارد.
سردار باقرزاده، فرمانده کمیته جستوجوی مفقودین درباره محاصره هوائی اعمال شده با ذکر خاطرهای گفت: در جریان محاصره فرودگاه مهرآباد طی روزهای پایانی رژیم منحوس پهلوی توسط نظامیان رژیم شاه که با هدف جلوگیری از سفر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه صورت گرفت، بعد از وقفه کوتاه با فشار و تظاهرات مردمی و از جمله شهادت جمعی از مردم در میدان انقلاب تهران (۲۴ اسفند سابق) و سرانجام عزم جدی امام برای پرواز از پاریس به تهران، این محاصره با موفقیت و سربلندی جریان انقلاب
شکسته شد.
فرمانده کمیته جستوجوی مفقودین در همین خصوص پیشنهاد کرد: اکنون محاصره هوائی ظالمانه آمریکا بر علیه حریم هوائی ایران با تحت فشار قرار دادن همسایگان و دیگر کشورها شروع شده است که نیازمند حرکت و فداکاری چندجانبه است، به اعتقاد من در کنار دعوت نیروهای مقاومت در عراق ما نیازمند یک حرکت سمبلیک از سوی مرجعیت برای تودهنی زدن به آمریکا و عناصری از دولت عراق که خود را وامدار آمریکا میدانند هستیم، بهطور واضح پیشنهاد میکنم: مناسب است حضرت آیتالله سیستانی در معیت جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه نجف با قصد زیارت امام هشتم علی بن موسی الرضا علیهالسلام، درخواست سفر از طریق فرودگاه نجف را امر به ابلاغ بفرمایند تا معلوم شود چه کسی در عراق جرات سرپیچی از فرمان معظمله را دارد.
سردار باقرزاده افزود: انجام این سفر با توجه به اینکه حضرت ایشان سالهاست که به زیارت امام هشتم مشرف نشدهاند مقرون به صحت و برکت برای همگان و ازجمله شکست فاحشی برای کفار آمریکایی و اذناب آنان خواهد شد و به حوزههای علمیه و مردم عراق جان تازهای خواهد داد، انتظار میرود این پیشنهاد مورد توجه دوستان در داخل و همچنین عراق قرار گیرد و مقدمات این سفر با بهترین شکل ممکن در عراق و ایران و بهویژه مشهد مقدس برنامهریزی شود
بعونالله تعالی.