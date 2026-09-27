تمدید مهلتهای اضطرار توسط دولت غیرقانونی است
رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به پزشکیان نوشت: دولت نمیتواند در شرایط اضطرار ناشی از جنگ، مهلتهای تعیینشده در قوانین را تغییر دهد یا تمدید کند.
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تصویبنامه هیئت وزیران با موضوع «تمدید کلیه مهلتهای مندرج در قوانین و مقررات جهت اضطرار ناشی از جنگ» بهشماره 28276/هـب در تاریخ 29 شهریور 1405 اعلام شد.
در این مکاتبه خطاب به رئیسجمهور، رئیسمجلس با اشاره به حدود صلاحیت دولت در تغییر مهلتهای قانونی، تأکید کرده است که مهلتهایی که در قوانین مصوب تعیین شدهاند، صرفاً از سوی مرجع قانونگذار قابل اصلاح یا تغییر هستند و دولت اختیار تغییر آنها را ندارد.
در متن نظر رئیسمجلس آمده است: «در مورد قوانین، از آنجا که مرجع وضع، قانونگذار بوده است، هرگونه اصلاح و تغییر آن خارج از صلاحیت دولت بوده و مغایر قانون است».
بر این اساس، تصویبنامه هیئت وزیران درباره تمدید مهلتهای مندرج در قوانین باید میان مهلتهای مقرر در قوانین و مهلتهای تعیینشده در مقررات اجرائی تفکیک قائل شود؛ چرا که دولت در حوزه قوانین، اختیار اصلاح یا تغییر مهلتهای مصوب قانونگذار را ندارد.
به گزارش تسنیم، این اظهارنظر در شرایطی اعلام شده است که هیئت وزیران با استناد به وضعیت اضطراری ناشی از جنگ، موضوع تمدید مهلتهای قانونی و مقرراتی را در دستور کار قرار داده بود.