گفت: از نیویورک چه خبر؟!

گفتم: وزیر خارجه عربستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته است؛ «ایران مستقیماً به ما حمله کرده است و ما از جامعه بین‌الملل انتظار کمک داریم‌»!

گفت: درباره اینکه عربستان در حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران مشارکت مستقیم داشته است چیزی نگفته؟!

گفتم: حتی درباره اینکه عربستان از سوی ترامپ به

گاو شیرده برای آمریکا تبدیل شده است هم حرفی نزده است!

گفت: اسب را مفت و مجانی برای مقابله با ایران اسلامی به پلیدترین دشمنان اسلام و انسانیت داده‌اند و زین اسب را روی کول خود انداخته‌اند و افسارش را هم به دست آمریکا داده‌اند و حالا به جای این‌که شرمنده باشند و از خجالت آب بشوند، ننه من غریبم‌(!) درآورده‌اند!

گفتم: یارو می‌گفت؛ به مرحله‌ای از ظرافت رسیده‌ام که برای خودم چیزی تعریف می‌کنم و قاه‌قاه می‌خندم و تازه آخرش هم با تعجب به خودم می‌گویم؛ جان من؟!