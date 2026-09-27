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کد خبر: ۳۳۸۸۴۰
تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
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قاه‌قاه می‌خندم! (گفت و شنود)

گفت: از نیویورک چه خبر؟!
گفتم: وزیر خارجه عربستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته است؛ «ایران مستقیماً به ما حمله کرده است و ما از جامعه بین‌الملل انتظار کمک داریم‌»!
گفت: درباره اینکه عربستان در حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران مشارکت مستقیم داشته است چیزی نگفته؟!
گفتم: حتی درباره اینکه عربستان از سوی ترامپ به 
گاو شیرده برای آمریکا تبدیل شده است هم حرفی نزده است! 
گفت: اسب را مفت و مجانی برای مقابله با ایران اسلامی به پلیدترین دشمنان اسلام و انسانیت داده‌اند و زین اسب را روی کول خود انداخته‌اند و افسارش را هم به دست آمریکا داده‌اند و حالا به جای این‌که شرمنده باشند و از خجالت آب بشوند، ننه من غریبم‌(!) درآورده‌اند!
گفتم: یارو می‌گفت؛ به مرحله‌ای از ظرافت رسیده‌ام که برای خودم چیزی تعریف می‌کنم و قاه‌قاه می‌خندم و تازه آخرش هم با تعجب به خودم می‌گویم؛ جان من؟!

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