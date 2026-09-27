*تست موشک مغناطیسی که سپاه اخیراً بر روی ناو آمریکا انجام داد، اتفاق خاصی بود. این موشک ایرانی بالای کشتی (آمریکایی) منفجر شد و با تأثیرات الکترو مغناطیسی سیستم آنها را از کار انداخت و مجبور به عقب‌نشینی کرد غرض این که در جنگ احتمالی آینده بعضی از این سلاح‌های جدید قطعاً به‌کار گرفته خواهند شد و شاهد شگفتی‌های جدید خواهیم بود.

ریوندی

*وبگاه استرایپس، نزدیک به وزارت جنگ آمریکا، اعتراف کرده دفاع از پایگاه‌های آمریکا در منطقه، در برابر پهپادهای ایران دشوار و پرهزینه است. این وبگاه در گزارش خود آورده آسیب‌پذیری این پایگاه‌ها از زمان جنگ با ایران آشکار شده و نقش آینده‌شان زیر سؤال رفته است.

فرزین

*مایک‌آدامز، نویسنده و فعال رسانه‌ای آمریکایی گفته نفوذ آمریکا در خاورمیانه اکنون کاملاً فروپاشیده است. از اینجا به بعد، کار برای آمریکایی‌ها قرار است خیلی دشوارتر شود. ترامپ حسابی گند زد.

قادری

*صهیونیست‌ها چه بخواهند چه نخواهند، رژیم صهیونیستی در وضعیت ضعف استراتژیک و فروپاشی عمیق داخلی قرار گرفته است. سران اسرائیل مشغول ایران شده‌اند، اما یک ائتلاف منطقه‌ای بسیار بزرگ‌تر در حال شکل‌گیری است که نوید نابودی این رژیم را می‌دهد.

علیجانی

*تعبیر رهبر معظم انقلاب در پیامشان به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها از «شکستن مرزهای دانش» اشاره‌ای صریح به ضرورت عبور از تقلید و مصرف‌کنندگی علمی صرف و بلکه حرکت به سمت تولید علم، نوآوری و مرجعیت علمی است. در واقع، رهبری از نسل جوان می‌خواهند که نه‌تنها در مسیر علمی جهان حرکت کنند، بلکه خود مسیرساز باشند.

شهمیری

*رهبر حکیم انقلاب از دانش‌آموزان و دانشجویان می‌خواهند که نه فقط مطالب را حفظ کنند، بلکه بیاموزند چگونه فکر کنند، چگونه مسئله را تحلیل کنند و چگونه راه‌حل‌های نو ارائه دهند. «ابتکار» در این جمله، کلیدواژه‌ای است که نظام آموزشی را به سمت پرورش خلاقیت، کارآفرینی و نوآوری سوق می‌دهد. امیدواریم خواسته به حق آقا را دانش‌آموزان و دانشجویان محقق نمایند.

رهدار

*پس از شروع جنگ آمریکایی-صهیونی به کشورمان، انسجام ملی کم‌نظیری در داخل کشور در برابر دشمنان شکل گرفت که با اتکا به آن، هم ضدانقلاب داخلی نتوانست غلطی کند و هم این انسجام به مثابه مهم‌ترین عامل، در حساس‌ترین لحظات بعد از شهادت امام شهید(ره) ضامن حفظ ارکان و ساختار نظام و کشور شد و در عین حال، به نیروهای مسلح و دولت قوت قلب بخشید تا راسخ‌تر در برابر دشمن ایستادگی کنند.

میردادی

*از رئیس‌جمهور عزیز بابت نشان دادن تصاویر امام‌شهیدمان، کودکان میناب، جنایت در لامرد و مظلومیت ایران در پشت تریبون سازمان ملل باید تشکر و تقدیر کرد. به معنای واقعی کلمه یک سخنرانی مقتدرانه بود که هم قدرت و استقلال ایران را نشان داد و هم مظلومیت آن را.

طاها فرخی

*وقتی آمریکا نتوانسته در جنگ علیه ایران کاری انجام دهد، دیگر نوچه‌های او، یعنی کشورهای اروپایی با توان بسیار پایین‌تر، چه کاری از دستشان بر خواهد آمد؟ جز اینکه مثل اربابشان خوار ذلیل شوند.

مستقیمی

*مجری از معاون ترامپ سؤال کرده تا کی قرار است آمریکایی‌ها این قیمت‌های بالا برای سوخت را بپردازند؟ ونس جواب داده تا زمانی که ایران صلاح بداند. ایرانی‌ها عامل گرانی سوخت در آمریکا هستند. این حرف این دولتمرد آمریکایی و دشمن ایران، بدون این که متوجه باشد اعتراف به قدرت ایران است.

میرعالی

*رئیس‌جمهور احمق آمریکا در حین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، ایران را به حمله اتمی و محو کردن از روی زمین تهدید کرد! این اظهارات وقیح، غیرمرسوم و مشمئزکننده، انتقادات بسیاری را در دنیا و حتی در آمریکا هم به دنبال داشت و از این نوع سخن خباثت‌آمیز ابزار تأسف کردند. باید درِ این سازمان ملل را گِل گرفت که یک فاسد مدعی کدخدایی عنکبوتی چنین وقیحانه سخن می‌گوید.

قاسم‌زائی

*در حالی که ترامپ احمق به یاوه‌گویی علیه ایران در سازمان ملل مشغول بود، همزمان به در جریان بودن مذاکرات اشاره و چند بار مدعی شد ایران به شدت دنبال مذاکره و رسیدن به یک توافق است! مذاکره با کشوری مثل آمریکا وسط تهدیدات رئیس‌جمهور آن، چه معنا و مفهومی دارد؟! پیام قوت مخابره ‌کنید نه پیام ضعف.

مختاری‌نسب

*از رئیس‌جمهور محترم که سازمان ملل را به دادگاه جنایت آمریکا و رژیم صهیونی تبدیل کرد، تقدیر و تشکر می‌کنیم. و از ایشان می‌خواهیم که مراقبت بیشتری به اطرافیان خود که هیچ همخوانی با رئیس‌جمهور ندارند داشته باشد.

علیمردانی

*کارشکنی عربستان در مقابل نشست عمان، به‌نظر کافی بود تا دولت و وزارت امورخارجه کشورمان عمق دشمنی آل‌سعود را درک کنند و به خیانت‌ها و جنایت‌های او دستخوش ندهند؟

فروزانفر

*آل سعودی در حال ارتکاب جنایات جنگی گسترده علیه مردم یمن است و معاون اجرایی رئیس‌جمهور در جشن تشکیل رژیم سعودی شرکت نموده است که رفتاری ضد جبهه مقاومت است.

مهدی‌خواه

* شرکت‌کنندگان در نود ‌و ششمین سالگرد جشن ملی عربستان شایسته بود با خنجر یمنی اقدام به بریدن کیک جشن می‌کردند تا حضورشان معنی خاصی پیدا می‌کرد! نه با خنده و صمیمیانه و... انگار که نه خانی آمده و نه خانی رفته!!

وفایی قم

* اقدام پلشت شرکت در نودوششمین سالگرد جشن ملی عربستان، علاوه‌ بر این که دهن‌کجی به جمهوری اسلامی ایران و عبور از خون پاک شهیدانمان است، بی‌حرمتی آشکار و دهن‌کجی به مردم بزرگوار یمن و رزمندگان جان‌برکف و پاکباخته آن سامان نیز هست.

حبشیان

*اسکات ریتر افسر اطلاعاتی سابق آمریکا می‌گوید: «ما به هیچ‌یک از اهداف نرسیدیم اما از خاورمیانه بیرون رانده شده‌ایم و ایرانی‌ها ما را شکست دادند.» پس چطور رئیس‌جمهور کودن‌شان اظهار پیروزی می‌کند و بلوف می‌زند!

ذاکری

*حضور برخی مسئولان دولتی در نود و ششمین سالگرد جشن ملی تأسیس آل‌سعود، آن هم بعد از جنگ‌های اخیر و همراهی آشکار و بی‌پرده دولت سعودی با آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله نظامی به ایران، آیا دهن‌کجی آشکار به خون مطهر آقای شهید، و خون‌های به ناحق ریخته دانشمندان، فرماندهان، دانش‌آموزان به خون غلتیده، مجلس عروسی به آتش کشیده شده و ... مردم شریف این مرز و بوم و صدها جنایت دیگر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه نظام و مردم ایران نیست؟ فأین تذهبون؟!

لقمانی‌آبدان

*آقای صالحی اظهار داشته‌اند! «حتی اگر با برخی دولت‌ها اختلاف‌های جدی داشته باشیم و نسبت به بی‌عدالتی‌ها و ظلم‌ آنها خشمگین باشیم، بی‌احترامی به پرچم کشوری که آن را به رسمیت می‌شناسیم، اقدامی خردمندانه نیست!» ‌جناب صالحی! آیا پرپرکردن کودکان معصوم توسط وحوش آمریکایی در غزه لبنان عراق و به‌ویژه مدرسه شجره طیبه میناب خردمندانه است؟! آیا ساقط کردن هواپیمای مسافری در فراز آسمان با ۱۹۰ سرنشین خردمندانه است؟! و... آمریکا پرستی تا کجا؟!

نیک‌نام

* یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب امروز دوم مهر یادداشت خود را به مذاکره مستقیم اختصاص داده و پیشنهاد داده که واسطه‌ها حذف شوند و مستقیم با آمریکا در یک میز بنشینیم «یک بار آن همه فلسفه‌بافی‌ها و شخم زدن گذشته را کنار باید گذاشت و مستقیم باید با سران آمریکا مذاکره کرد تا ببینیم چه می‌گوید. شاید مستقیم راحت‌تر بتوان به او تفهیم کرد و شر تحریم‌هایش را از سر ملت ایران کم کرد!» به نظر می‌رسد ایشان تازه وارد کشور شده و از بدعهدی و بی‌تعهدی شیطان بزرگ اصلاً نه چیزی دیده و نه چیزی شنیده و می‌خواهد برای اولین بار تجربه نماید!

عرب‌کیش

*قیمت اسنپ در اهواز همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به یک‌باره بیش از دوبرابر افزایش یافت! از مسئولان امر درخواست رسیدگی داریم.

انصاری