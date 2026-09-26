قطع ارتباط با خواهر و برادر
شبهه: خواهر و برادرهایم دوست ندارند با آنها رفتوآمد کنم؛ وظیفهام چیست؟
پاسخ: اسلام پیوند با خویشاوندان را از فرایض قطعی و از ویژگیهای ایمانِ حقیقی معرفی میکند.
اهمیت صلۀ رحم تا بدانجاست که در متون دینی، قطع آن در ردیف گناهان کبیره و از عواملِ شتابدهنده به عقوبتهای دنیوی و اخروی برشمرده شده است. با این حال، زمانی که انسان با بیمهری یا عدم تمایلِ خواهر و برادر خود برای برقراری ارتباط روبهرو میشود، در یک چالش اخلاقی قرار میگیرد: از یکسو حفظ پیوندِ خونی که واجب الهی است؛ از سوی دیگر رعایت کرامت انسانی و اجتناب از تحمیلِ حضور که میتواند به سوءتفاهمهای بیشتر بینجامد.
وظیفۀ مؤمن در این ساحت، نه مقابله به مثل، بلکه اتخاذِ راهبردی است که پیوند عاطفی را از انقطاع نجات دهد؛ در عین حال حریم عزت نفس فرد را نیز حفظ کند. در این نوشتار نکاتی برای تبیین این مطلب بیان میکنیم.
وجوبِ مطلق صلۀ رحم:
صلۀ رحم تنها زمانی که آنها میل به ارتباط دارند واجب نیست، بلکه تکلیفی الهی است که حتی در صورتِ بیمهری آنان نیز ساقط نمیشود. پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) در حدیثی میفرماید: «أَلَا أُخْبِرُکُمْ بِخَیْرِ خَلَائِقِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ الْعَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَکَ وَ تَصِلُ مَنْ قَطَعَکَ وَ الْإِحْسَانُ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَیْکَ وَ إِعْطَاءُ مَنْ حَرَمَکَ ؛ آیا بهترین اخلاق دنیا و آخرت را به شما بگویم؛ بخشیدن کسی که به تو ظلم کرده است. صلۀ رحم با کسی که از تو بریده و قطع رحم کرده و خوبی به کسی که به تو بدی می کند و بخشش به کسی که تو را محروم کرده
است.» (۱) خداوند نیز در قرآن کریم کسانی را که پیوندِ امرشده از سوی خداوند را قطع میکنند، سزاوار لعن میداند. (۲)
بنابراین، اصل اولیه دربارۀ صلۀ رحم این است که با کسانی که قطع رابطه کردند هم ارتباط داشته باشیم.
مدارا و ارتباط غیرمستقیم با وجود بیمیلی:
بر اساس سیرۀ اهلبیت (ع) اگر آنها تمایلی ندارند، نباید با اصرارِ بیجا موجب تکدر شد، بلکه باید با روشهای غیرمستقیم ارتباط را زنده نگه داشت. یعنی برای تحقق مصداق صلۀ رحم از سوی انسان، لازم نیست دیدارهای حضوری یا مستقیم داشته باشد، بلکه میتوان از طریق پیامکهای تبریک و تسلیت ایام عزاداری یا شادی و اعیاد، اصل ارتباط را حفظ کرد؛ بدون اینکه ارتباط حضوری
شکل بگیرد. صلۀ رحم گاه با یک سلام، یک تلفن کوتاه یا فرستادن پیام تبریک تحقق مییابد و نیازی به حضورِ فیزیکیِ سنگین نیست.
حفظِ آبرو و عزت:
نباید چنان عمل کرد که شخص در برابر آنها خوار شود، بلکه صلۀ رحم باید با عزت باشد؛ یعنی اگر در صورت ادامه ارتباط با مصداقهای مختلف، برادر و خواهر یا افراد خانواده اذیت یا توهین یا تحقیر میکنند، دیگر نیازی به ارتباط با آنها از سوی
ما نیست. انسان حق ندارد کاری کند که خوار و حقیر شود. امام صادق (ع) میفرماید: « إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ کُلَّ شَیْءٍ إِلَّا إِذْلَالَ نَفْسِهِ؛ خداوند همه چیز را به خود مؤمن واگذار کرده است، مگر ذلیلکردن خود را» (۳)؛ یعنی حق ندارد خودش را خوار و ذلیل کند.
دعا برای آنان:
اگر امکان ارتباط حضوری نیست، دعاکردن برای هدایت و اصلاحِ حالِ آنها نوعی صلۀ رحمِ غیابی است.
دعا برای اصلاح رابطه یا عاقبتبهخیری آنان نیز زمینۀ ارتباط مجدد را فراهم میآورد.
تلاش برای اصلاح ریشه برداشت منفی یا بدبینی:
ممکن است بیمیلی آنان ناشی از قضاوت و برداشت منفی شخصی باشد؛ یعنی شاید توهم دارند شما اشتباه یا ظلمی کردید که اینگونه رفتار میکنند. اگر اینطور است، باید ابتدا ریشهیابی کنید که اشکال آنان به کدام رفتار و گفتار شماست و سپس اگر اشتباه میکنند، مستقیم یا غیرمستقیم از طریق یک انسان معتمد برای آنها رفع سوءظن کنید و توضیح دهید تا متوجه شوند شما نیت بدی نداشتید و کار بدی نکردید.
نتیجهگیری
بررسی نظام اخلاقی و فقهی صلۀ رحم در مواجهه با جفا و بیمیلی خویشاوندان، نشان میدهد که این تکلیف الهی نباید با مفهوم تحمیل حضور یا تحقیر شخصیت فردی خلط شود.
اصل بنیادین در این حوزه، تلازم میان اجرای واجب الهی و حفظ کرامت انسانی است. صلۀ رحم از یکسو تکلیفی است که با رفتارهای سلبکننده از سوی طرف مقابل ساقط نمیشود و مؤمن موظف است حتی در برابر قطعکنندگان پیوند، راه را برای نیکی نبندد؛ از سوی دیگر، اسلام به هیچوجه به دنبال آن نیست که فرد مؤمن را در معرض توهین، تحقیر یا خواری
قرار دهد. بنابراین راهکار عملی در چنین بحرانهای خانوادگی، گذار از ارتباطات فیزیکی و مستقیم، به سمت ارتباطات معنوی و غیرمستقیم
است. استفاده از ابزارهای ارتباطی جدید (مانند پیامهای مناسبتی) و همچنین تقویت پیوند غیابی از طریق دعا، بستری ایمن فراهم میآورد که هم وظیفه شرعی محقق شود و هم عزتنفس فرد آسیب نبیند. افزون بر این، مدیریت بحران در روابط خویشاوندی مستلزم هوشمندی اخلاقی است؛ به این معنا که پیش از پذیرش جفا، باید ریشههای سوءتفاهم و برداشتهای نادرست را شناسایی و از طریق میانجیگری یا توضیح صریح اصلاح کرد.
در نهایت هدف غایی صلۀ رحم، نه صرفاً حضور در یک مکان، بلکه حفظ اصل پیوند و تلاش برای اصلاح ریشههای نفاق و بدبینی و کینه و کدورت در قلبهای خویشاوندان است؛ به گونهای که مسیر بازگشت به سوی محبت، همواره باز نگه داشته شود.
پینوشتها:
۱- محمد بن یعقوب کلینی؛ الکافی؛ چ ۴، تهران: دارالکتب الاسلامیه. ۱۳۶۵ ش، ج ۲، ص ۱۰۷.
۲- «فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحَامَکُمْ * أُولئِکَ الَّذِینَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ.» (محمد: ۲۲ ـ ۲۳)
۳. محمد بن حسن حر عاملى؛ وسائل الشیعه؛ قم: مؤسسه آلالبیت، ۱۴۰۹، ج ۱۶، ص ۱۵۷.
* مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی