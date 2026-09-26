از برنامه کودک تا جنگ غزه؛ میس ریچل یک میلیون دلار برای فلسطین داد

میس ریچل، چهره شناخته‌شده برنامه‌های آموزشی کودکان در آمریکا، اعلام کرد یک میلیون دلار به صندوق امداد کودکان فلسطین اهدا می‌کند؛ رقمی که در واکنش به کمک مشابه مکلِمور اعلام شد.

ریچل آکِرسو، هنرمند حوزه کودک و نوجوان که میلیون‌ها کودک او را با نام «میس ریچل» می‌شناسند، این روزها حمایتش از کودکان فلسطینی در رسانه‌ها مطرح شده است. آکِرسو که فعالیت خود را با تولید برنامه‌های آموزشی برای کودکان خردسال آغاز کرد، در ۱۷ سپتامبر اعلام کرد یک میلیون دلار برای حمایت از کودکان فلسطینی اهدا خواهد کرد که به گفته او برای تطبیق با کمک یک میلیون دلاری مکلِمور خواننده حامی فلسطین در نظر گرفته شده است.

میس ریچل برای مخاطبان ایرانی احتمالاً چهره‌ای کمتر شناخته‌شده است، اما در آمریکا و میان خانواده‌های دارای کودک خردسال، از چهره‌های شناخته‌شده حوزه سرگرمی و آموزش کودکان به شمار می‌رود. برنامه‌هایش پس از قرارداد با نتفلیکس به مخاطبان گسترده‌تری رسید. او فعالیت رسانه‌ای خود را با تولید محتوای آموزشی برای کودکان پیش‌دبستانی آغاز کرد و به‌تدریج به چهره‌ای شناخته‌شده در صنعت سرگرمی کودکان تبدیل شد.

آکِرسو در سال‌های اخیر درباره مسائل بشردوستانه نیز موضع‌گیری کرده و مشخصاً درباره وضعیت کودکان در غزه سخن گفته است. او در سال ۲۰۲۵ به‌عنوان سفیر جهانی «صندوق امداد کودکان فلسطین» معرفی شد و پیش از این نیز در برنامه‌های جمع‌آوری کمک برای کودکان آسیب‌دیده از جنگ مشارکت داشت.

یک میلیون دلار در واکنش به مکلِمور

اعلام کمک مالی اخیر میس ریچل در شرایطی صورت گرفت که مکلِمور، خواننده آمریکایی، پس از کنار گذاشته شدن از تور اد شیرن اعلام کرده بود یک میلیون دلار از درآمد خود را به سازمان‌هایی اختصاص می‌دهد که در زمینه کمک به فلسطینیان فعالیت می‌کنند. بخشی از این مبلغ قرار است به «صندوق امداد کودکان فلسطین» اختصاص یابد.مکلِمور پس از انتشار خبر کمک میس ریچل نیز از اقدام او استقبال کرد. به این ترتیب، کمک مالی آکِرسو بخشی از موج تازه حمایت چهره‌های مشهور از کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان است؛ موجی که در روزهای اخیر و پس از حاشیه‌های مربوط به حضور مکلِمور در تور اد شیرن، دامنه بیشتری پیدا کرده است.

میس ریچل در پیام خود گفت «وظیفه‌ای اخلاقی» وجود دارد تا افراد دارای امکان و تریبون عمومی از این موقعیت برای حمایت از کودکان و حقوق انسانی استفاده کنند. او همچنین از «هر سلبریتی سفیدپوست ثروتمند» خواست مبلغی مشابه اهدا کند و درباره وضعیت کودکان فلسطینی سخن بگوید.

آکِرسو طی سال‌های اخیر حضور پررنگ‌تری در موضوعات اجتماعی و سیاسی داشته است؛ موضوعی که برای یک چهره فعال در حوزه برنامه‌های کودکان، توجه بیشتری را به مواضع او جلب کرده است. روزنامه گاردین در گزارشی که ۲۰ سپتامبر منتشر کرد، از افزایش فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی او در کنار فعالیت رسانه‌ای‌اش برای کودکان خبر داد.

از سوی دیگر، میس ریچل پیش از این نیز به دلیل مواضعش درباره جنگ غزه با واکنش‌های موافق و مخالف روبه‌رو شده بود. در ژانویه ۲۰۲۶ نیز پس از آنکه اعلام کرد به‌اشتباه یک نظر حاوی محتوای یهودستیزانه را در شبکه‌های اجتماعی پسندیده است، عذرخواهی کرد و گفت با هرگونه زبانی که جامعه یهودیان یا هر جامعه دیگری را هدف قرار دهد، مخالف است.

در هفته‌های اخیر، نام میس ریچل در کنار مکلِمور، اد شیرن و دیگر چهره‌های مشهور آمریکایی قرار گرفته است؛ اما مسیر او با بسیاری از این چهره‌ها تفاوت دارد. او از ابتدا به واسطه ارتباط با کودکان شناخته شده و حالا همان جایگاه رسانه‌ای را برای جلب توجه به وضعیت کودکان فلسطینی به کار گرفته است. کمک یک میلیون دلاری او نیز در همین چارچوب مطرح شده و به «صندوق امداد کودکان فلسطین» اختصاص خواهد یافت.