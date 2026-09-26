ضرورت پایبندی به سبک بزرگان در ساحت آواز ایرانی

گالیا توانگر

سید محسن یزدانی کچوئی متولد ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۹ اهل باغ بهادران اصفهان است. وی بر گوشه‌ها و ردیف‌های آوازی تسلط داشته و توأمان پاپ و سنتی می‌خواند. یکی از کارهای آماده پخشش با نام «کجایی؟» را تقدیم به محضر پرنور امام

‌زمان (عج) کرده است. وی از سال ۱۳۸۷ کار آواز را شروع کرده و از شاگردان بااستعداد استاد سید رضا طباطبایی

ا‌ست.

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* از چه سالی و چطور جذب هنر خوانندگی شدید؟

من از سال ۱۳۷۸ یعنی دوران کودکی و نوجوانی می‌خوانم. یادم می‌آید، در دوران دانش‌آموزی همیشه قرائت آیاتی از قرآن کریم سر صف صبحگاه با من بود. بعدها در گروه سرود مدرسه فعالیت داشتم.

* الگوی شما در هنرتان چه کسی است و چرا؟

استادم جناب آقای سید رضا طباطبایی هستند. ایشان یکی از بهترین استادان حال حاضر اصفهان محسوب می‌شوند که به بهترین روش‌ها به هنرجویانش آموزش داده و بسیار دلسوز و مهربان‌اند. استاد علی زند وکیلی الگوی من در زندگی هنری‌ام هستند که بسیار در نوازندگی، آوازخوانی تصنیف و سلفژ کاربلد و حرفه‌ای درخشیده‌اند. ایشان نیز با شاگردان‌شان مهربان و دلسوز برخورد کرده و دانش خود را در اختیارشان قرار می‌دهند.همچنین از محضر استاد علی‌اصغر شاه زیدی که بسیار کاربلد، خوب و دلسوزند، بهره فراوان برده‌ام.

* کمیت و کیفیت کلاس‌های آموزش خوانندگی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در حال حاضر اغلب کلاس‌ها تمرکزشان بر آموزش تئوری است و آن سبک آموزش و یادگیری را که مثلاً در جلسات استاد وحید تاج و استاد علی زند وکیلی سراغ داریم، در جلسات دیگر کمتر می‌بینیم. آموزشی که بر پایه تئوری باشد و کارگاهی برگزار نشود، یادگیری را برای هنرجو سخت و پیچیده می‌کند.

* در این عرصه ویژگی افرادی که ماندگار خواهند شد، چه هستند؟

خیلی‌ها مدعی‌اند که در عرصه آواز دلی کار می‌کنند، اما دلی کارکردن هنرمند را به جایی نمی‌رساند. درست است که در هر هنری عشق و علاقه حرف اول را می‌زند، اما باید دانش درست خواندن را کسب کرد و با برنامه به‌پیش رفت.

* انتخاب شعر و همبستگی بین خواننده و شاعر (ترانه‌سرا) تا چه حد بر سطح کاری که ارائه می‌شود، تأثیر خواهد داشت؟

شعر خوب یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک اثر خوب در ساحت آواز است. شعر در حقیقت جان کار است و مستقیم بر احساس و ادراک مخاطب اثر می‌گذارد. خوشبختانه ادبیات ما از شعر خوب غنی است. هر آن اراده کنیم، می‌توانیم از این باغ، گلچین کرده و اثری در خور توجه را ارائه دهیم؛ بنابراین یک خواننده زمانی می‌تواند موفق‌تر دیده شود که با ادبیات و شعر کلاسیک پیوند مستحکمی داشته باشد. خودم از اشعار کلاسیک و از اشعاری که بار معنوی و عرفانی مستحکمی دارند، استقبال می‌کنم.

* شعر کارتان را مستقیم از شاعر می‌گیرید و یا از شعر شاعران ادبیات کلاسیک ایران بهره می‌برید؟

همیشه ترجیح داده‌ام با جامعه ادبی مأنوس باشم و اغلب شعر را مستقیم از شاعر و ترانه‌سرا دریافت می‌کنم.

* شما بیشتر در کدام دستگاه و به چه سبکی می‌خوانید؟

همه دستگاه‌ها را تجربه کرده‌ام.

* در بین سازهای سنتی به کدام علاقه بیشتری دارید؟ چرا؟

علاقه من به ساز سنتور و پیانوست.

سنتور سازی‌ست که شما هر آهنگی بخواهید، می‌توانید با آن بنوازید و برای یادگیری بسیار ساز خوبی‌ است. سه‌تار را به عنوان‌سازی بسیار ظریف و خوش‌صدا می‌شناسند. پیانو نیز ساز بسیار قدیمی محسوب می‌شود که برای شنونده بسیار آرام‌بخش است.

* وضعیت موسیقی پاپ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بازار موسیقی پاپ فراز و نشیب زیادی دارد، برخی خواننده‌ها خیلی خوب کار می‌کنند و اجرای برخی هم اصلاً قابل‌قبول نیست؛ این خوانندگان به سبک استادان بزرگ پایبند نیستند و با این ادعا که می‌خواهند سبک جدیدی نوآوری کنند، واقعاً به پیکره آواز ضربه می‌زنند.

* آیا پایبندی به سبک استادان بزرگ در نسل امروز هم رعایت می‌شود؟

پشت هر نوآوری باید آشنایی و اشراف کامل نسبت به سبک و توانایی گذشتگان در عرصه آواز وجود داشته باشد، ضمن اینکه نوآوری باید روی قاعده و اصولی بنا شود. عجیب‌تر اینکه برخی آموزشگاه‌ها بدون آموزش دقیق پایه‌های سنتی آواز، شاگردان را به لبه‌ پرتگاه به اصطلاح نوآوری در خواندن و ایجاد سبک جدید می‌کشانند. یک خواندن بی‌قاعده و کمک‌گرفتن از هوش مصنوعی را نمی‌شود سبک جدید و نوآوری تلقی کرد.

* برنامه آینده شما در عرصه خوانندگی چیست؟

من همیشه خودم را آماده یادگیری بیشتر در هنر آواز قرار داده‌ام. برنامه‌ام این است که هر روز بیشتر بیاموزم و تجربه کنم. امید دارم در این مسیر به مدد الهی از حمایت مردم نیز بهره‌مند گردم.