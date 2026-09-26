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کد خبر: ۳۳۸۸۲۷
تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۷
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تقدیر از مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان در همایش قیرهای اصلاح‌شده

اصفهان - خبرنگار کیهان:
همایش آموزشی - ترویجی «ارزیابی نقش قیرهای اصلاح‌شده در ارتقای کیفیت رویه‌های آسفالتی» با هدف بررسی راهکارهای علمی و اجرایی برای ارتقای کیفیت، دوام و عملکرد روسازی‌های آسفالتی کشور در شیراز برگزار شد.
* این همایش با حضور دکتر رضایی‌کوچی، نماینده شهرستان جهرم و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، دکتر راهب، معاون وزیر و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، جمعی از مدیران وزارت راه و شهرسازی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، شرکت نفت پاسارگاد و متخصصان حوزه راه و حمل‌ونقل برگزار شد.
* در این مراسم از مهندس فلاح‌چم‌آسمانی، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، به پاس اقدامات مؤثر، حمایت‌های مدیریتی و نقش وی در توسعه و اجرای پروژه‌های روسازی با استفاده از آسفالت و قیرهای اصلاح‌شده و پلیمری در استان اصفهان تقدیر و لوح سپاس به وی اهدا شد.
* تجربه استان اصفهان در استفاده از آسفالت پلیمری و فناوری‌های نوین روسازی از دیگر محورهای مورد توجه این همایش بود و بر اهمیت انتخاب مصالح مناسب، طراحی صحیح، اجرای اصولی و نظارت فنی در افزایش کیفیت و دوام روسازی‌ها تأکید شد.
* همچنین مهندس بهزاد شاهسوندی، معاون مهندسی و ساخت، و مهندس محسن قدیری، رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌های اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان، در این همایش حضور داشتند و در مباحث تخصصی مرتبط با ارتقای کیفیت روسازی و استفاده از فناوری‌های نوین مشارکت کردند.
* در ادامه این نشست، اساتید و متخصصان حوزه راه درباره ویژگی‌های قیرهای اصلاح‌شده و پلیمری، مقاومت روسازی در برابر شیارشدگی، تغییر شکل دائمی و ترک‌خوردگی و نقش فناوری‌های نوین در افزایش عمر و دوام راه‌ها به ارائه مباحث علمی و تخصصی پرداختند.
* در پایان این همایش بر ضرورت تقویت ارتباط میان دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از دانش و فناوری‌های نوین برای ارتقای کیفیت و دوام پروژه‌های راه‌سازی کشور تأکید شد.

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