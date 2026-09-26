فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۸۸۲۶
تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

هشدار استاندار اصفهان؛ مدیریت پشت‌میزنشینی پاسخگوی شرایط نیست

اصفهان - خبرنگار کیهان:
مدیران برای پیگیری مطالبات استان در تهران رایزنی کنند/ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان و تدبیر به‌موقع سوخت جایگزین برای بخش تولید
استاندار اصفهان با تأکید بر حساسیت و پیچیدگی شرایط پیش‌رو در حوزه ناترازی انرژی، از مدیران کل و مسئولان استان خواست با ترک پشت‌میزنشینی، پیگیری‌های میدانی و مستقیم در پایتخت را در دستور کار قرار دهند و با تدبیر فوری سوخت جایگزین برای بخش تولید، از تمام ظرفیت نمایندگان مجلس برای گره‌گشایی از مسائل استان استفاده کنند. دکتر مهدی جمالی‌نژاد در جلسه قرارگاه و میز اقتصادی استان با اشاره به وضعیت حساس ناترازی انرژی و لزوم آمادگی کامل همه دستگاه‌ها اظهار کرد: شرایط پیش‌رو به‌گونه‌ای است که برای عبور موفق از زمستان و مدیریت ناترازی‌ها، همه مدیران و بخش‌ها باید در حالت آمادگی کامل و فوق‌العاده قرار داشته باشند. در این مسیر، صرف تشکیل جلسات و اتکا به شیوه‌های سنتی و پشت‌میزنشینی گره‌گشا نیست، بلکه باید با تمام توان، روحیه جهادی و پیگیری‌های فشرده میدانی در سطح ملی وارد میدان شویم. وی با ابراز نگرانی از وضعیت احتمالی بخش تولیدی استان تصریح کرد: قشر تولیدکننده نباید در اثر کمبود انرژی متحمل خسارت و آسیب شوند؛ از این رو تأکید دارم که از همین امروز موضوع تأمین و ذخیره‌سازی سوخت جایگزین با جدیت تدبیر و پیش‌بینی شود و هیچ دستگاهی اجازه ندهد تصمیم‌گیری‌ها به روزهای بحرانی و لحظات آخر موکول گردد. استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت پیگیری مستقیم مطالبات استان در تهران و وزارتخانه‌ها افزود: تجربه نشان داده استان‌هایی موفق‌ترند که مسئولان آن‌ها به‌صورت مستمر، چهره‌به‌چهره و خستگی‌ناپذیر در پایتخت حضور دارند و مطالبات را از دل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های برنامه‌ریز دنبال می‌کنند؛ بنده شخصاً هر هفته پیگیر پروژه‌ها، مصوبات انرژی خورشیدی و منابع مالی استان در تهران هستم و انتظار دارم تک‌تک مدیران کل نیز شجاعانه، مطالبه‌گرانه و بی‌وقفه برای حل مسائل حوزه خود در سطح ملی بجنگند و تا حصول نتیجه از پا ننشینند.جمالی‌نژاد در پایان، مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی را ظرفیتی مؤثر برای گره‌گشایی از پروژه‌ها خواند و خاطرنشان کرد: مدیران نباید از ظرفیت هم‌افزایی با نمایندگان غافل شوند یا کنار بکشند، بلکه باید با ارائه دقیق مسائل و تعامل نزدیک با این عزیزان، از نفوذ و قدرت چانه‌زنی آنان در بودجه‌ریزی، تخصیص اعتبارات و تغییر قوانین به نفع توسعه و رفع مشکلات مردم استان نهایت بهره را ببرند.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

برادران یمنی! آنها از ما نیستند!(یادداشت روز)

مذاکره عملیات فریب است محاصره دریایی و هوایی با قدرت شکسته می‌شود

شغال زرد!(گفت و شنود)

خونخواهی مطالبه ملت ایران است؛ ترامپ باید کشته شود

پیامی از طرف ترامپ

ایران قدرت مسلط خاورمیانه شده و نیازی به توافق با آمریکا ندارد

«آبشا» به گرجستان رفت

برگزاری رزمایش ۴۰ هزار نفری موتورسواران جان‌فدا با حضور پرشور اقشار مختلف مردم تهران

داستان سلیمان روایت منجلاب پناهندگی در فرانسه

خوش‌رقصی برای حامی سرسخت جنگ علیه ایران!