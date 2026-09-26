اصفهان - خبرنگار کیهان:

مدیران برای پیگیری مطالبات استان در تهران رایزنی کنند/ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان و تدبیر به‌موقع سوخت جایگزین برای بخش تولید

استاندار اصفهان با تأکید بر حساسیت و پیچیدگی شرایط پیش‌رو در حوزه ناترازی انرژی، از مدیران کل و مسئولان استان خواست با ترک پشت‌میزنشینی، پیگیری‌های میدانی و مستقیم در پایتخت را در دستور کار قرار دهند و با تدبیر فوری سوخت جایگزین برای بخش تولید، از تمام ظرفیت نمایندگان مجلس برای گره‌گشایی از مسائل استان استفاده کنند. دکتر مهدی جمالی‌نژاد در جلسه قرارگاه و میز اقتصادی استان با اشاره به وضعیت حساس ناترازی انرژی و لزوم آمادگی کامل همه دستگاه‌ها اظهار کرد: شرایط پیش‌رو به‌گونه‌ای است که برای عبور موفق از زمستان و مدیریت ناترازی‌ها، همه مدیران و بخش‌ها باید در حالت آمادگی کامل و فوق‌العاده قرار داشته باشند. در این مسیر، صرف تشکیل جلسات و اتکا به شیوه‌های سنتی و پشت‌میزنشینی گره‌گشا نیست، بلکه باید با تمام توان، روحیه جهادی و پیگیری‌های فشرده میدانی در سطح ملی وارد میدان شویم. وی با ابراز نگرانی از وضعیت احتمالی بخش تولیدی استان تصریح کرد: قشر تولیدکننده نباید در اثر کمبود انرژی متحمل خسارت و آسیب شوند؛ از این رو تأکید دارم که از همین امروز موضوع تأمین و ذخیره‌سازی سوخت جایگزین با جدیت تدبیر و پیش‌بینی شود و هیچ دستگاهی اجازه ندهد تصمیم‌گیری‌ها به روزهای بحرانی و لحظات آخر موکول گردد. استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت پیگیری مستقیم مطالبات استان در تهران و وزارتخانه‌ها افزود: تجربه نشان داده استان‌هایی موفق‌ترند که مسئولان آن‌ها به‌صورت مستمر، چهره‌به‌چهره و خستگی‌ناپذیر در پایتخت حضور دارند و مطالبات را از دل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های برنامه‌ریز دنبال می‌کنند؛ بنده شخصاً هر هفته پیگیر پروژه‌ها، مصوبات انرژی خورشیدی و منابع مالی استان در تهران هستم و انتظار دارم تک‌تک مدیران کل نیز شجاعانه، مطالبه‌گرانه و بی‌وقفه برای حل مسائل حوزه خود در سطح ملی بجنگند و تا حصول نتیجه از پا ننشینند.جمالی‌نژاد در پایان، مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی را ظرفیتی مؤثر برای گره‌گشایی از پروژه‌ها خواند و خاطرنشان کرد: مدیران نباید از ظرفیت هم‌افزایی با نمایندگان غافل شوند یا کنار بکشند، بلکه باید با ارائه دقیق مسائل و تعامل نزدیک با این عزیزان، از نفوذ و قدرت چانه‌زنی آنان در بودجه‌ریزی، تخصیص اعتبارات و تغییر قوانین به نفع توسعه و رفع مشکلات مردم استان نهایت بهره را ببرند.