شیراز - خبرنگار کیهان:

غلامرضا غلامی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه بخش خصوصی برای ارتقای امنیت و ایمنی شهرها تأکید کرد.

غلامی در حاشیه بازدید از اولین نمایشگاه اقتصاد گردشگری و هفتمین نمایشگاه خدمات شهری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس که با حضور دکتر مسعود نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور برگزار شد، با اشاره به اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی با توانمندی‌های بخش خصوصی، اظهار داشت: این نمایشگاه‌ها فرصتی مغتنم برای شناسایی شرکت‌های توانمند و خلاقی است که می‌توانند در شرایط خاص و مخاطرات احتمالی، در کنار مدیریت شهری قرار گرفته و با ارائه راهکارهای نوین، به حفظ جان و مال مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن کمک کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با بیان اینکه بسیاری از ظرفیت‌های موجود در این نمایشگاه می‌تواند در قالب قرارگاه ایران‌من به‌کار گرفته شود، افزود: امروزه مدیریت بحران تنها در امداد و نجات خلاصه نمی‌شود؛ بلکه مدیریت ترافیک، پیشگیری هوشمند و خدمات زیرساختی، همگی زیرشاخه‌های مدیریت بحران شهری هستند.

هدف ما این است که ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و سازمان‌های مردم‌نهاد حاضر در این نمایشگاه، به‌عنوان یک ظرفیت تمام‌عیار در برش‌های مختلف عملیاتی به خدمت گرفته شوند.

غلامی در ادامه ضمن اشاره به رونمایی از دومین پهپاد آتش‌نشانی کشور در شیراز، این دستاورد را نمادی از حرکت به سمت مدیریت بحران هوشمند دانست و تصریح کرد: استفاده از روش‌های نوین نظیر پهپادهای شناسایی، تحولی بزرگ در پایش میدانی کانون‌های حریق ایجاد می‌کند. این فناوری به تیم‌های عملیاتی و آتش‌نشانان کمک می‌کند تا با سرعت و دقت بسیار بالاتر، کانون‌های خطر را شناسایی کرده و تصمیمات عملیاتیِ مبتنی بر واقعیت اتخاذ کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس در پایان ضمن دعوت از فعالان این حوزه برای مشارکت فعالانه، از برگزاری یک مانور تمام‌عیار خبر داد و گفت: به تمامی فعالان عرصه خدمات شهری توصیه شده است تا ضمن بهره‌برداری از ظرفیت‌های نمایشگاهی، آمادگی خود را برای شرکت در مانور بزرگ مخاطرات ترکیبی که ۱۵ مهرماه در شهر صدرا برگزار می‌شود، به کار گیرند. این مانور، فرصتی برای تست عملیاتی تجهیزات نوین و ارزیابی توان همکاری میان بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی خواهد

بود.

در این بازدید که با همراهی مسئولان کشوری و استانی صورت گرفت، آخرین دستاوردهای حوزه مدیریت شهری و زیرساخت‌های گردشگری فارس مورد ارزیابی قرار گرفت.