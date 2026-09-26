توسعه شمالی خط یک مترو اصفهان با چهار ایستگاه وارد مرحله حفاری شد
اصفهان - خبرنگار کیهان:
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: عملیات توسعه شمالی خط یک مترو با چهار ایستگاه و قرارداد ۳۶ ماهه در محدوده استقلال و عاشقآباد آغاز شده است.
سعید ساکت اظهار کرد: محور امیرکبیر از مسیرهای پرتردد شهر اصفهان به شمار میرود و بررسیهای ترافیکی نشان میدهد در ساعات اوج صبحگاهی بیش از ۲۲۰۰ سفر وارد این محور و حدود ۱۰ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو از آن خارج میشوند که سهم قابل توجهی از این ترددها به ناوگان سنگین اختصاص دارد.
وی افزود: بخشی از خودروهایی که از آزادراه معلم قصد ورود به این محدوده را دارند، از خیابان امیرکبیر و سپس بزرگراه امام خمینی عبور میکنند که نتیجه آن شکلگیری صفهای طولانی و افزایش زمان تأخیر در این محور است.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان ادامه داد: با توجه به این شرایط، توسعه شبکه معابر در غرب اصفهان به یکی از محورهای اصلی برنامههای حملونقل شهری تبدیل شده است؛ رویکردی که در سالهای گذشته بیشتر در قالب توسعه شبکه معابر بزرگراهی در شرق شهر دنبال میشد.
ساکت با اشاره به اجرای طرحهایی از جمله رینگ چهارم حفاظتی، بزرگراههای شهید آقابابایی، شهید صیاد شیرازی، پروین و پل غدیر در شرق اصفهان تصریح کرد: در دوره کنونی مدیریت شهری، با تدابیر شهردار اصفهان و حمایت شورای اسلامی شهر، توسعه شبکه معابر در بخش غربی شهر با توجه بیشتری دنبال میشود.
آغاز عملیات اجرایی توسعه شمالی خط یک
وی با اشاره به پروژه توسعه شمالی خط یک مترو گفت: این طرح در قالب قراردادی ۳۶ ماهه و با پیشبینی چهار ایستگاه در حال اجراست و دستگاههای حفاری فعالیتهای کارگاهی خود را در محدوده میدان استقلال و عاشقآباد آغاز کردهاند.
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان افزود: منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این پروژه تأمین شده است و برنامهریزی بر این اساس است که عملیات اجرایی بهصورت مرحلهای و ایستگاه به ایستگاه پیش برود تا ظرفیت حملونقل ریلی در شمال و شمالغرب اصفهان افزایش پیدا کند.
ساکت درباره پروژه توسعه کندروی بزرگراه امام خمینی نیز بیان کرد: در این طرح، موضوع تملک به هشت پلاک معارض رسیده و در جلسه دوازدهم مرداد با مدیران منطقه ۱۲، تصمیمهایی برای تسهیل اجرای ماده ۸ اتخاذ شده است. وی ادامه داد: بر اساس تصمیمهای اتخاذشده، منابع نقدی مورد نیاز شهرداری برای تسهیل روند اجرای ماده ۸ تأمین و تزریق میشود تا تعیین تکلیف پلاکهای باقیمانده و اجرای پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.
همزمانی توسعه زیرساخت و مدیریت تقاضای سفر
معاون حملونقل و ترافیک شهردار اصفهان با تأکید بر اینکه حل مسائل ترافیکی صرفاً از مسیر اجرای پروژههای عمرانی دنبال نمیشود، اظهار کرد: توسعه شبکه معابر بهتنهایی پاسخگوی تمام مسائل ترافیکی شهر نیست و مدیریت تقاضای سفر باید همزمان با اجرای طرحهای زیرساختی مورد توجه قرار گیرد. ساکت گفت: در شورای هماهنگی ترافیک استان، همتا، موضوع شناورسازی ساعات کاری ادارات و مدارس طی هفته جاری به تصویب رسیده است و در ادامه نیز تلاش میشود با مذاکره و هماهنگی با هیئتمدیره شهرک امیرکبیر و دانشگاه صنعتی اصفهان، زمان آغاز فعالیت مجموعههای مختلف به شکلی تنظیم شود که همپوشانی سفرهای کاری و تحصیلی در ساعات اوج کاهش یابد.
وی تأکید کرد: مجموعه اقداماتی شامل توسعه شبکه معابر، تکمیل مسیرهای کمکی، گسترش حملونقل ریلی و مدیریت زمان سفر میتواند به توزیع متعادلتر جریان ترافیک در شبکه معابر اصفهان و کاهش فشار بر محورهای پرتردد غرب شهر کمک کند.