ورود دستگاه حفار مکانیزه به ایستگاه آرین، نقطه عطفی در توسعه خط ۳ مترو است
شیراز - خبرنگار کیهان:
توسعه زیرساختهای ریلی بهعنوان ستون فقرات حملونقل همگانی، نقشی محوری در مدیریت ترافیک شهری، کاهش آلودگی هوا و ارتقای زیستپذیری کلانشهرها ایفا میکند. احداث خطوط ریلی و اتصال پهنههای پرتردد به هسته مرکزی شهر، بستری بنیادین برای برقراری عدالت توزیعی در دسترسی به خدمات، صرفهجویی در مصرف انرژی و افزایش تابآوری شهری فراهم میسازد که این امر در طرحهای توسعهای شیراز با اولویت تکمیل خطوط چهارگانه قطار شهری پیگیری میشود.
محمدحسن اسدی، شهردار کلانشهر شیراز، در این خصوص اظهار داشت: مدیریت شهری شیراز برای دسترسی شمالغرب شیراز به شبکه حملونقل عمومی (مترو) تلاش شبانهروزی دارد.
وی افزود: خط ۳ شیراز (توسعه غربی خط یک قطار شهری) بهعنوان یکی از خطوط چهارگانه مترو، با تلاشی شبانهروزی در حال اجراست و ایستگاه آرین یکی از ایستگاههای در حال اجرا در این خط است. اسدی گفت: با توجه به روند اجرایی خوبی که احداث خط ۳ مترو طی کرده است، پنجشنبه ۲ مهرماه، دستگاه حفار مکانیزه به ایستگاه آرین خواهد رسید تا عملیات اجرایی خط ۳ مترو شیراز با شتاب و قدرت هرچه تمام ادامه یابد.
شهردار شیراز با اشاره به مشخصات فنی این خط تصریح کرد: خط ۳ مترو شیراز حدود ۱۲ کیلومتر طول دارد که متشکل از ۸ ایستگاه است. در حال حاضر ۷ ایستگاه از ایستگاههای خط ۳ در حال احداث هستند که یکی از این ایستگاهها، ایستگاه آرین است.
وی ادامه داد: با تلاش شبانهروزی همکارانمان در شهرداری و پیمانکاران مربوطه، عملیات احداث خط ۳ مترو شیراز روند اجرایی خوبی را طی میکند.
سکاندار مدیریت شهری شیراز در خصوص اهداف این پروژه گفت: تأمین دسترسی ایمن ساکنان شمالغرب شیراز از طریق این خط به مرکز شهر، ارتقای سطح خدمات حملونقل عمومی در شیراز و صرفهجویی در زمان و هزینههای شهروندان و تأمین رفاه و آسایش برای آنها، از اهداف احداث خط ۳ مترو شیراز است.
وی افزود: در حال حاضر عملیات حفاری مکانیزه تونل خط ۳ مترو طبق برنامهریزی منسجم و تلاش شبانهروزی در حال احداث است و ورود دستگاه حفار مکانیزه در خط ۳ به ایستگاه آرین، نشاندهنده پیشرفت خوب این پروژه در چند ماه اخیر است.
شهردار شیراز با اشاره به موقعیت ایستگاه آرین بیان داشت: ایستگاه آرین چهارمین ایستگاه خط ۳ قطار شهری شیراز است که در شهرک آرین واقع شده است.
اسدی افزود: بهمنظور سهولت در استفاده شهروندان از این ایستگاه، پست توزیع روشنایی (LPS)، کلیه تجهیزات برقی، مخابراتی، تهویه، سیستم آتشنشانی، سیستم اعلام و اطفای حریق، پلهبرقیها و آسانسورها پیشبینی و اجرا میشود.
وی در خصوص مشخصات فنی این ایستگاه خاطرنشان کرد: روش اجرای این ایستگاه بهصورت زیرزمینی و با انتخاب شیوه شمع و ریپ است، طول ایستگاه آرین حدود ۱۰۷ متر، عرض ایستگاه با سازه جانبی حدود ۳۲ متر و ارتفاع متوسط ایستگاه ۲۹ متر است.
شهردار شیراز با تأکید بر اهمیت توسعه مترو گفت: اجرای خطوط مترو در این کلانشهر یکی از راهکارهای اساسی برای توسعه زیرساختهای حملونقلی است، در این راستا و با توجه به اهمیت این موضوع، امروز در کلانشهر شیراز، در زیر زمین شهری دیگر در حال احداث است (خطوط چهارگانه مترو) که توسعه زیرساختهای حملونقل همگانی و بهبود ترافیک شهری و رفاه و آسایش هرچه بیشتر شهروندان را هدف قرار داده است.
وي همچنین تأکید کرد: فعالیت شهرداری این کلانشهر بر اساس یک برنامهریزی دقیق و مدون بنا به نیاز شهر و شهروندان و مبتنی بر یک رویکرد جامع است که نشاندهنده تلاش شهرداری شیراز برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان از طریق توسعه امکانات تفریحی، حملونقل عمومی، عمرانی و خدماتی است. تأثیر پروژههای شهرداری در حوزه حملونقل و ترافیک نظیر خطوط مترو به حدی است که نهتنها به رونق گردشگری کمک میکند بلکه باعث بهبود دسترسی و رفاه عمومی در سطح شهر شیراز خواهد شد.