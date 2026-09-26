بسترهای فسادزا در دستگاههای اجرایی چهارمحال و بختیاری شناسایی و مسدود شود
شهرکرد- خبرنگار کیهان:
رئیس جدید کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: دستگاه قضایی استان با تمام توان از اقدامات قانونی و نظارتی دستگاههای بازرسی در زمینه مقابله با فساد و حیفومیل بیتالمال حمایت میکند.
حجتالاسلام سیدحسین حسینی که در دیدار رئیس دیوان محاسبات استان با وی سخن میگفت افزود: انتظار میرود با نظارتهای مستمر و بههنگام، بسترهای فسادزا در دستگاههای اجرایی شناسایی و مسدود گردد.
وی اضافه کرد: دیوان محاسبات و دستگاه قضایی در صیانت از بیتالمال و سلامت اداری، اهداف مشترکی را دنبال میکنند که این همکاری میتواند زمینه ارتقای اعتماد عمومی را فراهم سازد.
حسینی با اشاره به نقش کلیدی نظارت در پیشگیری از تخلفات، تصریح کرد: رسالت اصلی همه ما، انجام وظایف نظارتی با رویکردی مسئولانه و دقیق است. هدف غایی تمامی این تلاشها باید خدمت صادقانه و خالصانه به مردم باشد، چرا که مردم ولینعمتان انقلاب هستند و شایسته بهترین نوع خدمترسانی میباشند.
رضا صفی رئیس دیوان محاسبات استان نیز ضمن ارائه گزارشی از رویکردهای نوین دیوان محاسبات در صیانت از اموال عمومی، بر لزوم تقویت همکاریهای دوجانبه با دادگستری استان در مسیر اجرای قانون و شفافیت مالی تأکید کرد.