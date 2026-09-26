اصناف ستون فقرات پشتیبانی از کشور و ثبات بازار هستند
شیراز - خبرنگار کیهان:
استاندار فارس با تأکید بر نقش اصناف در پشتیبانی از کشور و حفظ ثبات بازار، از صدور هشت دستور ویژه برای بهبود وضعیت بازار خبر داد.
حسینعلی امیری، استاندار فارس در نشست اعضای اتاق اصناف فارس که با حضور اردوان اکبرپور نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اصناف را ستون فقرات پشتیبانی از کشور و ثبات بازار دانست.
امیری با واکاوی تحولات اخیر از جمله جنگ دوازدهروزه و نبرد رمضان، طراحی دشمن را بر پایه محاسبات نظامی برای اشغال خاک و فروپاشی نظام توصیف کرد و گفت: نیروهای مسلح ایران در کمترین زمان ممکن رادارهای دشمن را هدف قرار دادند و این سطح از اقتدار، ریشه در تجربیات گرانبهای دوران دفاع مقدس دارد.
استاندار فارس با اشاره به راهبرد جدید دشمن برای بهرهبرداری از گسلهای اقتصادی پس از ناکامی در عرصه نظامی، بر لزوم هوشیاری اصناف و تقویت نظارتهای عمومی بر بازار تأکید کرد و اعضای منتخب اتاق اصناف را وکیل مردم خواند.
وی در ادامه هشت دستور ویژه برای بهبود وضعیت بازار صادر کرد که تشکیل کارگروههای تخصصی برای رسیدگی به مشکلات صنفی در رأس آنها قرار دارد.
امیری همچنین بر اجرای پایلوت الگوی آموزش استاد-شاگردی، رعایت انصاف در سود و توجه به قدرت خرید مردم، نظارت جدی بر توزیع آرد و نان و تأمین سوخت دوم نانواییها در چارچوب پدافند غیرعامل تأکید کرد.
استاندار فارس با اشاره به رتبه برتر فارس در نظارت بر بازار، خواستار پیگیری جدی این نظارتها در صنف کیف و کفش و کالاهای پرمصرف در ایام بازگشایی مدارس و شفافسازی دستاوردها از طریق رسانهها برای افزایش اعتماد عمومی شد.
وی همچنین بررسی کارشناسی هزینههای صنفی مانند آب، برق و عوارض کسب و پیشه را ضروری دانست و از اتحادیهها خواست برای رفع مشکلات بنگاههای آسیبدیده، راهکارهای عملی ارائه دهند.
در اين نشست و پيش از سخنان استاندار نمايندگان ۵ صنف به بیان دیدگاهها و دغدغههای خود در صنف مربوط پرداختند. معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیرکل صمت استان نیز توضیحاتی در خصوص چالشها و راهحلهای مشکلات مطرحشده از سوی اصناف ارائه کردند.