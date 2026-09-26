باکو: دختران محجبه حق تحصیل ندارند! / روحانی برجسته اعتراض کرد، بازداشت شد

دولت «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور آذربایجان در تداوم سیاست‌های اسلام‌ستیزانه خود یک روحانی برجسته این کشور را تنها به دلیل دفاع از حق تحصیل دختران محجبه زندانی کرد.

بیش از 96 درصد جمعیت 10 میلیونی جمهوری آذربایجان مسلمان و بیش از 80 درصد این جمعیت نیز شیعه هستند. در چنین کشوری دولتی سر کار است که روز به روز فشار را بر مردم مسلمان این کشور تشدید می‌کند. البته چندان هم جای تعجبی ندارد طی سال‌های گذشته روابط جمهوری آذربایجان با رژیم صهیونیستی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی گسترش پیدا کرده است و با تحکیم هر چه بیشتر این روابط فشارها بر جامعه مذهبی جمهوری آذربایجان از سوی دولت تشدید شده است. موج جدید فشارهای امنیتی و محدودیت‌های مذهبی علیه جامعه دیندار جمهوری آذربایجان هم با تصویب قوانین محدودکننده در حوزه پوشش اسلامی وارد مرحله تازه‌ای شده است. در تازه‌ترین اقدام، نهادهای امنیتی و قضائی دولت باکو، «آبگول سلیمانوف»، روحانی و اسلام‌گرای سرشناس آذربایجانی را پس از انتقاد وی از قوانین جدید مرتبط با ممنوعیت حجاب در مدارس، بازداشت و به صورت شتاب‌زده به 30 روز حبس اداری محکوم کرده‌اند. ریشه مسئله به مصوبه 30 شهریور (21 سپتامبر) هیئت وزیران جمهوری آذربایجان بازمی‌گردد که با هدف تغییر در آیین‌نامه پوشش مدارس دولتی ابلاغ شده است.در این بخشنامه جدید، بندهایی گنجانده شده که به وضوح آزادی‌های مذهبی را هدف قرار داده است. بر اساس این مصوبه، دانش‌آموزان از استفاده از هرگونه عنصر پوششی که «وحدت شکل لباس فرم را برهم بزند» یا با «سکولار بودن آموزش عمومی» در تضاد باشد، منع شده‌اند.به گزارش تسنیم خانواده این فعال مذهبی، بازداشت وی را مستقیماً با واکنش‌های انتقادی او در شبکه‌های اجتماعی نسبت به بخشنامه دولت درخصوص پوشش دانش‌آموزان مرتبط می‌دانند؛ بخشنامه‌ای که در پوشش دفاع از «اصول سکولاریسم»، عملاً تحصیل دختران محجبه را در مدارس دولتی با موانع جدی روبه‌رو می‌سازد. وی در واکنش به بخشنامه هیئت وزیران آذربایجان نوشته بود:«اگر چنین ممنوعیتی اعمال شود، رفتن به زندان را بر سکوت ترجیح می‌دهد».

بر اساس این گزارش روند بازداشت و محاکمه این روحانی برجسته، همچون بسیاری از پرونده‌های مشابه در جمهوری آذربایجان، در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد و دادگاه رسیدگی‌کننده تاکنون هیچ‌گونه توضیح رسمی و شفافی درباره ماده قانونی مورد استناد برای صدور این حکم اداری ارائه نکرده است.نحوه بازداشت این چهره مذهبی بار دیگر نشان‌دهنده برخوردهای قهری و فراقانونی نهادهای امنیتی در برخورد با منتقدان است.

«زهرا سلیمانوا»، همسر این روحانی، در گفت‌وگو با رسانه‌های محلی اعلام کرده که مأموران امنیتی شامگاه دوم مهرماه (22 سپتامبر)، همسرش را در مقابل منزل شخصی‌شان ربوده و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.به گفته وی، خانواده سلیمانوف تا روز بعد هیچ‌گونه اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری او نداشته‌اند که این امر موجبات نگرانی شدید آن‌ها را فراهم آورده بود.آنچه بر وخامت این اوضاع می‌افزاید، وضعیت جسمانی و سلامت این روحانی منتقد است. بنا بر اظهارات همسرش، «آبگول سلیمانوف» از بیماری مزمن و شدید دیابت رنج می‌برد و نیازمند دریافت منظم دارو و مراقبت‌های پزشکی است.با این وجود، نهادهای قضائی بدون توجه به شرایط پزشکی وی، پس از برگزاری یک دادگاه فرمایشی، او را در تاریخ چهارم مهرماه (24 سپتامبر) به بازداشتگاه موقت منطقه «بینه‌قدی» منتقل کرده‌اند؛ مکانی که به دلیل شرایط نامناسب نگهداری زندانیان، همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بوده است.

نام «آبگول سلیمانوف» برای جامعه شیعی و دیندار جمهوری آذربایجان نامی ناآشنا نیست. او سال‌هاست که به عنوان یکی از نمادهای مقاومت در برابر سیاست‌های دین‌ستیزانه و مدافع سرسخت حق آزادی مذهب شناخته می‌شود؛ تا جایی که حامیانش به او لقب «زندانی حجاب» داده‌اند.سابقه تقابل این روحانی با سیاست‌های حاکمیت به سال 2011 بازمی‌گردد؛ زمانی که موجی از اعتراضات مردمی در مخالفت با ممنوعیت غیررسمی حجاب در مدارس باکو شکل گرفت. نهادهای امنیتی باکو در آن برهه، سلیمانوف را بازداشت و با طرح اتهامات بی‌اساس و واهی نظیر «تحریک به اغتشاش»، «تلاش برای برهم زدن امنیت عمومی» و حتی سناریوی تکراری «کشف مواد مخدر»، وی را در یک دادگاه نمایشی به 11 سال حبس تعزیری محکوم کردند.