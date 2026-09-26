اعتراض گسترده مردم عراق علیه خوشرقصی «الزیدی» برای ترامپ
سرویس خارجی-
موج گسترده اعتراضات شخصیتهای دینی، سیاسی، گروههای مقاومت و اقشار مختلف مردم عراق علیه خوش رقصی «علی الزیدی» مقابل ترامپ برای تعلیق پروازهای ایرانی، همچنان ادامه دارد؛ تصمیمی که امام جمعه بغداد آن را «تسلیم در برابر واشنگتن» دانسته و رهبران مقاومت و جریانهای سیاسی ضمن تهدید به تحصن در فرودگاهها آن را «نقض حاکمیت ملی» و «همراهی با محاصره ظالمانه ایران» خواندهاند.
در فضای پرتنش منطقه که فشارهای خارجی برای تحمیل اراده یکجانبه بر کشورهای مستقل هر روز شکل تازهای به خود میگیرد، مسئله حاکمیت ملی و حفظ کرامت سیاسی به آزمونی جدی برای دولتها تبدیل شده است. هرگاه تصمیمات داخلی زیر سایه دیکتههای آمریکا گرفته شود، نه تنها اعتماد عمومی آسیب میبیند، بلکه شکاف میان اراده ملت و عملکرد حاکمان عمیقتر میگردد؛ این شکاف در نهایت میتواند به خیزش اعتراضهای گسترده و بازتعریف معادلات قدرت در داخل منجر شود. حالا دولت تازه رسیده الزیدی در عراق چشم به روی تمام این نکات بسته و مشغول اجرای مو به موی فرمایشات رئیسجمهور سودایی آمریکاست! اقدامی که با خشم و اعتراض گستردهای در عراق مواجه شده است.
این نشانه تسلیم است
آیتالله سید یاسین الموسوی، امام جمعه بغداد و استاد برجسته حوزه علمیه نجف، با انتقاد صریح از تصمیم «الزیدی» برای جلوگیری از ورود پروازهای ایرانی، تأکید کرد که درصد قابل توجهی از مسافران این پروازها زائران امام حسین(ع) هستند و هیچ اطلاعات معتبری درباره تهدیدهای امنیتی برای توجیه این محدودیتها در اختیار وی قرار نگرفته است. وی این موضوع را با مقامهای عراقی و ایرانی و کمیته مربوطه پیگیری کرده و اعلام داشت که چنین اقداماتی نه تنها فاقد پشتوانه فنی است، بلکه نشانهای از تسلیم در برابر فشارهای خارجی محسوب میشود. الموسوی هشدار داد که عراق نباید تابع اراده آمریکا شود و بغداد موظف است روابط خود را با نیروهایی گسترش دهد که قدرت، اقتدار و عزت این کشور را تقویت میکنند؛ نیروهایی که جمهوری اسلامی ایران نمونهای بارز از آنهاست و در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کرده است.
فراخوان به ایستادگی
ابوآلاء الولائی، دبیرکل گردانهای سیدالشهدای عراق نیز، با رد صریح محاصره اعمالشده علیه ایران، اعلام کرد که شایسته نیست عراق بخشی از این محاصره ظالمانه علیه سرزمین دانش و جهاد باشد. وی از نمایندگان پارلمان خواست دولت را ملزم کنند تا مانند روسیه و چین در برابر دیکتههای آمریکا بایستد و مواضع شجاعانهای اتخاذ کند که سلطهگری را رد کند. عادل عبدالمهدی، نخستوزیر پیشین عراق نیز بستن فرودگاهها به روی پروازهای ایرانی را «اشتباه بزرگ»، «عقبنشینی از حاکمیت ملی» و «فدا کردن منافع و آینده ملی» دانست و تأکید کرد که بازنگری در این تصمیم بهتر از پافشاری بر اشتباه است.
یادآوری حمایتهای تاریخی ایران
اما فالح الخزعلی، نماینده پارلمان وابسته به گردانهای سیدالشهدا، تأکید کرد که حاکمیت عراق با دیکتههای خارجی محقق نمیشود و هواپیمایی ایران تنها خطی بود که تا زمان آزادسازی عراق از اشغال داعش، با انتقال سلاح و مجروحان به این کشور حمایت کرد. حسین الموسوی، معاون رسانهای دبیرکل جنبش نجباء، نیز با اشاره به اجازه عبور امن محمولههای نفتی عراق از تنگه هرمز، تأمین مستمر گاز نیروگاهها و گشودن مرزها و انبارهای سلاح ایران برای دفاع از عراق، این تصمیم را تشکر عملی ندانست و تصریح کرد که تسلیم بیسابقه در برابر خواست آمریکا نشان میدهد واشنگتن برای بغداد تصمیم میگیرد و این اقدام ضربات مادی و معنوی گستردهای در سطوح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به عراق وارد میکند.
تحصن مردمی در فرودگاهها
اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش نجبای عراق، با اعلام اینکه سیاست یکبام و دوهوا درخصوص حاکمیت عراق و سلطهگری آمریکا را نمیپذیرد، هشدار داد که اگر مسئله توقف پروازهای ایران حل نشود، فرودگاههای عراق شاهد تحصن مردم، موکبهای حسینی و خدمتگزاران زائران برای لغو این تصمیم آمریکایی خواهد بود. وی موضعگیری برخی گروههای سیاسی و تسلیم شدن در برابر محاصره یک ملت مسلمان را تأسفبار توصیف کرد و بر لزوم ایستادگی در برابر فشارهای خارجی تأکید نمود.
رایزنی دولت عراق با واشنگتن
دولت عراق در بیانیهای اعلام کرد که در حال مذاکره با واشنگتن است تا فرودگاههای این کشور از اقدامات یکجانبه و غیرقانونی وزارت خزانهداری آمریکا علیه پروازهای ایران معاف شوند. این بیانیه در حالی صادر شد که وزارت خزانهداری آمریکا در ماه جاری میلادی تحریمهایی علیه ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی اعمال کرد و فرودگاه بینالمللی نجف از ۲۵ سپتامبر
(3 مهر) تمام پروازهای رفتوبرگشت با ایران را تا اطلاع ثانوی تعلیق نمود. یاسر الحجاج، سفیر عراق در تهران، از تلاشهای مستمر برای ازسرگیری پروازها خبر داد و هشدار داد که ادامه این توقف بار سنگینی بر دانشجویان، بیماران و مسافران تحمیل میکند، اما شاید از منظری برخی از مردم عراق اصل نیاز مذاکره با طرف آمریکایی برای معافیت، خود نشاندهنده پذیرش چارچوب تحمیلی است!
موج اعتراضات مردمی، تجاری و کارشناسی
تصمیم دولت با اعتراض گسترده اقشار مختلف از جمله بازرگانان، دانشجویان، بیماران و شخصیتهای سیاسی روبهرو شده است. حسین العیساوی، رئیس شورای استان نجف، از پیامدهای اقتصادی این ممنوعیت برای استان و رنج دانشجویان، بیماران، بازرگانان و زائران خبر داد. هیام الیاسری، نماینده پارلمان و وزیر سابق ارتباطات، نیز هشدار داد که این اقدام زیانهای مالی به عراق وارد میکند و به بیماران و دانشجویان آسیب میرساند. محمد الزیداوی، کارشناس عراقی، این تصمیم را شتابزده و فاقد فایده دانست و تأکید کرد که منعکسکننده فشارهای بینالمللی است و آشکارا به حاکمیت کشور خدشه وارد میکند و بخش گردشگری و بازار عراق را متضرر میسازد.
ممنوعیت پروازها ناقض قانون اساسی
نایبرئیس پارلمان عراق تأکید کرد که ممنوعیت پروازهای مسافربری ایران در فرودگاههای این کشور تصمیمی عجولانه و غیرکارشناسی است و با قانون اساسی مغایرت دارد. رائد المالکی، نماینده پارلمان، نیز تن دادن به اجرای تحریمهای یکجانبه و غیرموجه علیه کشور همسایه را به منزله پذیرش نقض حاکمیت عراق دانست؛ نقضی که حتی در صورت اعمال تحریم از طریق قطعنامه سازمان ملل نیز رخ میدهد. جالب توجه است که منبعی آگاه در عراق، با اشاره به تصمیم اخیر دولت ترامپ برای تحریم هوائی ایران و ممنوعیت پروازهای ایرانی به فرودگاههای عراق، اظهار داشت: «نکته قابل توجه این است که با وجود همراهی دولت مرکزی عراق به ریاست علی فالح الزیدی با این تصمیم، دولت آمریکا همچنان از انتقال پولهای عراق خودداری کرده است!»
استفتای کتائب حزبالله
کتائب حزبالله عراق نیز در بیانیهای با طرح استفتاء از مراجع و علمای دینی، خواستار تبیین حکم شرعی هرگونه همکاری با محاصره ایران شد و همزمان بر لزوم حمایت اقتصادی از تهران و مقابله با تحریمهای آمریکا تأکید کرد. این گروه برخی دولتها و نهادها را به همراهی با سیاستهای آمریکا متهم ساخت و از مردم عراق خواست با حمایت از کالاهای ایرانی، گسترش مبادلات تجاری و پرهیز از هر اقدامی که فشارها را افزایش دهد، در شکستن محاصره مشارکت کنند و این را وظیفهای شرعی توصیف نمود.
تظاهرات گسترده در عراق
خبر دیگر آن که مردم بصره و بغداد در جنوب عراق برای گرامیداشت یاد و نام شهید سید حسن نصرالله، به مناسبت سالروز شهادت او، در تظاهراتی گسترده و پرشمار به خیابانها آمدند. تظاهرکنندگان در این راهپیمایی، مخالفت قاطع خود را با تصمیم دولت عراق مبنی بر همراهی با تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند. امکان گسترش این تظاهرات وجود دارد و باید خبرهای ساعات و روزهای آتی را نیز دنبال کرد. نمایندگان بصره در پارلمان نیز به دولت عراق ۴۸ ساعت مهلت دادند تا درخصوص پرونده بستهشدن فرودگاهها به روی پروازهای ایرانی موضعگیری کند.