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آمارها نشان می‌دهند از 10 اکتبر سال گذشته (18 مهر 1404) که با میانجیگری ترامپ! در غزه آتش‌بس اعلام شده، رژیم صهیونیستی 1400 فلسطینی را با حمایت‌های آمریکا قتل‌عام کرده است! تعداد کل شهدای غزه به 74 هزار نفر نزدیک شده

است.

دیروز صهیونیست‌ها یک فلسطینی دیگر را در اردوگاه جبالیا واقع در شمال نوار غزه به ضرب مستقیم گلوله به شهادت رساندند. در حمله پهپادی به اطراف خان‌یونس در جنوب نوار غزه نیز چند فلسطینی از جمله یک کودک مجروح شدند. مناطق شرقی غزه نیز طی روز گذشته آماج حملات توپخانه‌ای قرار گرفت.

این موج جنایت در حالی است که بر اساس آمار رسمی منتشرشده، نظامیان صهیونیست از زمان استقرار آتش‌بس در اکتبر سال گذشته (تقریبا یک سال پیش) تاکنون بیش از هزار و ۴۰۰ فلسطینی را در نوار غزه به شهادت رسانده‌اند.

در کرانه باختری نیز دیروز نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه «قلندیا» یورش برده و در مناطق اطراف آن مستقر شده‌اند. همچنین آنها به شهرک «کفراعقب» در شمال قدس و شهر «البیره» حمله کرده و در جریان عملیات خود در اطراف اردوگاه عماری، از بمب‌های صوتی استفاده کردند. نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین شش فلسطینی، از جمله یک نوجوان ۱۷ ساله را در مناطق «بیتا»، «طولکرم» و «جنین» بازداشت کردند.

در توحشی دیگر، نظامیان صهیونیست به دانشگاه بیرزیت، در شمال رام الله یورش بردند. این یورش در حالی انجام شد که دانشجویان در حال امتحان پایان ترم تابستانی خود بودند. دانشگاه بیرزیت با محکوم کردن این حمله، از هتک حرمت به ساحت دانشگاه به شدت انتقاد کرد. نظامیان صهیونیست همچنین در یورش به طولکرم، اقدام به بازداشت 4 کشاورز فلسطینی که در حال برداشت محصول خود در باغات زیتون بودند،

کردند.

شهرک‌نشینان صهیونیست نیز با حمایت نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری حمله کرده و دارایی‌های برخی فلسطینیان را نابود کردند. تنها در یک مورد، شهرک‌نشینان به صورت یک زن فلسطینی در جنوب نابلس اسپری فلفل پاشیده و وی را مورد ضرب و جرح قرار دادند. شهرک‌نشینان همچنین طی توحش خود در منطقه «رنتیس» در غرب رام‌الله سه خودرو را به آتش کشیده و ده‌ها اصله درخت زیتون در منطقه المنیه در جنوب‌شرقی بیت‌لحم را ریشه‌کن کردند.

صهیونیست‌ها علیه معلولان فلسطینی

یکی دیگر از ابعاد بحران، محدودیت ورود تجهیزات پزشکی و توان‌بخشی به غزه است. بر اساس گزارشی که درباره وضعیت این منطقه منتشر شده، بیش از ۹۰۰ دستگاه ویلچر اهدایی دو مؤسسه خیریه استرالیایی، نزدیک به یک سال است که به دلیل اقدامات محدودکننده صهیونیست‌ها از ورود به غزه بازمانده‌اند.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم سازمان ملل متحد، غزه را دارای بالاترین تراکم کودکان دچار قطع عضو در جهان توصیف کرده است. بنابراین، جلوگیری از ورود تجهیزات ابتدائی توان‌بخشی برای افرادی که در جریان جنگ دچار معلولیت شده‌اند به طور مستقیم بر امکان بازگشت مجروحان و کودکان آسیب‌دیده به زندگی عادی اثر می‌گذارد.

ورزشگاه‌ها علیه رژیم آپارتاید

ابعاد بین‌المللی اعتراض‌ها به توحش رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر به ورزشگاه‌های فوتبال نیز رسیده است. در تازه‌ترین مورد، در جریان دیدار تیم‌ ملی اتریش و تیم رژیم غاصب صهیونیستی در شهر لینتس، بنر بزرگی با عبارت «نسل‌کشی را متوقف کنید» در میان تماشاگران به نمایش درآمد. سازمان عفو بین‌الملل مستقر در اتریش مسئولیت این اقدام اعتراضی را بر عهده گرفت و اعلام کرد هدف از آن جلب توجه افکار عمومی به وضعیت نسل‌کشی فلسطینیان در نوار غزه بوده است.

این نهاد همچنین از دولت این کشور خواست در برابر نقض‌های جدی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل که از سوی صهیونیست‌ها رخ می‌دهد، اقدامات عملی انجام دهد.

در ایرلند نیز جیسون نایت،‌ هافبک تیم ملی این کشور، صراحتا با برگزاری دیدار تیم کشورش برابر رژیم صهیونیستی مخالفت کرد. نایت پس از دیدار ایرلند مقابل کوزوو به خبرنگاران گفت به نظر من این بازی نباید برگزار شود. این بازیکن ۲۵ ساله نخستین بازیکن تیم ملی ایرلند است که به صورت علنی چنین موضعی اتخاذ کرده است. پیش از او نیز هیمیر ‌هالگریمسون، سرمربی تیم ملی ایرلند، از ناراحتی برخی بازیکنان این تیم نسبت به انجام این مسابقه سخن گفته بود. بیش از ۱۶۰ ورزشکار ایرلندی نیز با امضای نامه‌ای سرگشاده از فدراسیون فوتبال کشورشان خواسته‌اند در برگزاری این مسابقه فوتبال با یک رژیم کودک‌کش تجدیدنظر

کند.

اعتراض بازیگر برجسته به نسل‌کشی در غزه

در میان انتقادهای مطرح‌شده علیه عملکرد رژیم صهیونیستی، اظهارات والاس شاون، بازیگر و نمایشنامه‌نویس یهودی آمریکایی، بازتاب قابل توجهی در رسانه‌ها داشت.

شاون با انتقاد شدید از اقدامات رژیم اسرائیل در غزه، تاکید کرد جنایات صهیونیست‌ها در برخی جنبه‌ها حتی از جنایات نازی‌ها نیز فراتر رفته است زیرا نازی‌ها دست‌کم تلاش می‌کردند جنایات خود را پنهان کنند، در حالی که صهیونیست‌ها به اقدامات خود افتخار می‌کنند. این بازیگر همچنین تاکید کرد رژیم اسرائیل وارد سرزمین دیگران شده، خانه‌های مردم را تصرف کرده و اقداماتی را انجام داده است که از نظر او یادآور رفتار نازی‌ها طی جنگ جهانی دوم است. کارشناسان می‌گویند اکنون رژیم صهیونیستی به شدت در میان افکار عمومی جهان رسوا شده و جامعه جهانی به شدت درباره نسل‌کشی فلسطینیان خشمگین است.