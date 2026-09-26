سرویس خارجی-

روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» در گزارشی به نقل از منابع نظامی صهیونیستی فاش کرد که دست کم 37 نظامی آمریکایی در حمله شهریورماه گذشته ایران به یک ناوشکن آمریکایی مجروح شده‌اند.

جنگ آمریکا علیه ایران به اعتراف اکثر کارشناسان به شکستی تمامی عیار برای ترامپ تبدیل شده است و تبعات آن حتی اگر همین امروز هم جنگ تمام شود برای سال‌های آینده‌ گریبان آمریکا را رها نخواهد کرد. ناتوانی در تحقق اهداف، نابودی پایگاه‌های آمریکا در غرب آسیا، نابودی هژمونی آمریکا در منطقه، افزایش شدید قیمت انرژی در آمریکا و جهان، کاهش شدید ذخایر استراتژیک نظامی آمریکا در جنگ و ناتوانی در باز کردن تنگة هرمز تنها بخشی از شکست‌هایی است که آمریکا در این جنگ متحمل شده است. بسیاری بر این باور هستند که این جنگ فاجعه‌ای تمام عیار برای آمریکا و شخص ترامپ بوده است. شبکه آمریکایی «ام‌اس‌ناو» در این باره با اشاره به پیامدهای اقتصادی، نظامی و امنیتی جنگ آمریکا علیه ایران، این درگیری را یک «فاجعه راهبردی» برای واشنگتن توصیف کرده و نوشته است که تداوم هزینه‌های سنگین آن می‌تواند به یکی از عوامل اصلی شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تبدیل شود. بر اساس این گزارش هرچند معمولا حزب حاکم در انتخابات میان‌دوره‌ای با دشواری‌هایی مواجه می‌شود، اما وضعیت جمهوری‌خواهان در شرایط کنونی بسیار وخیم‌تر است و بخش مهمی از این وضعیت به تصمیم دونالد ترامپ برای ورود به جنگ علیه ایران بازمی‌گردد. «ام‌اس‌ناو» با برشمردن تبعات سنگین اقتصادی تجاوز آمریکا به ایران نوشته است: قیمت بنزین از زمان آغاز جنگ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و در ماه جاری میلادی نیز جهش قابل‌توجهی داشته است. افزایش شدید قیمت‌ها در جایگاه‌های سوخت به رشد تورم، افزایش بیش از ۲۰ درصدی قیمت بلیت هواپیماها به دلیل بالا رفتن هزینه سوخت جت و حتی افزایش ۱.۲۵ واحد درصدی نرخ وام‌های مسکن منجر شده است چرا که فدرال رزرو ناچار شده نرخ‌های بهره را در سطح بالاتری نگه دارد. به نوشته این گزارش «مارک زندی» اقتصاددان ارشد مؤسسه مؤدی آنالیتیکس، هزینه کلی جنگ را ۲۲۰ میلیارد دلار برآورد کرده است؛ رقمی که معادل حدود یک هزار و ۶۵۰ دلار برای هر خانوار متوسط آمریکایی است.

بر اساس این گزارش سهم پنتاگون از هزینه‌های جنگ با ایران حدود ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده و این هزینه‌ها همچنان در حال افزایش است. افزون بر این، آمریکا در جریان این جنگ از بمب‌ها، موشک‌ها و سامانه‌های رهگیری بسیاری استفاده کرده و ذخایر مهمات خود را به‌شدت کاهش داده است. این موضوع بر اساس گزارش بازرس کل وزارت دفاع آمریکا، به کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی این کشور منجر شده است.این گزارش می‌افزاید: بر اساس گزارش‌ها، تا ماه اوت(مرداد-شهریور) ارتش آمریکا

۸۰ درصد از ذخایر موشک‌های رهگیر تاد و حدود نیمی از موشک‌های رهگیر پاتریوت خود را مصرف کرده بود. ارتش آمریکا همچنین تقریبا تمام موشک‌های تاکتیکی دوربرد و موشک‌های تهاجم دقیق خود را به کار گرفته است. بر اساس این گزارش‌، بازسازی ذخایر تسلیحاتی آمریکا ممکن است سال‌ها زمان ببرد و کاهش ذخایر مهمات این کشور همین حالا نیز پیامدهای قابل‌توجهی در خاور دور و اروپا به همراه داشته است.

پنتاگون چه چیزی را مخفی می‌کند؟

بخشی از هزینه‌های پنتاگون در جنگ با ایران مربوط می‌شود به تلفات نیروی انسانی آمریکا، مسئله‌ای که بر اساس گزارش‌ها، پنتاگون سانسور بسیار شدیدی روی آن اعمال می‌کند. طی 7 ماهی که از جنگ می‌گذرد پنتاگون بارها شمار کشته‌ها و زخمی‌های جنگ را تغییر داده است. پیش از این واشنگتن پست نوشته بود بر اساس اظهارات ۶ مقام آمریکایی مطلع از داده‌های داخلی وزارت جنگ این کشور، شمار نیروهای نظامی آمریکا که از زمان آغاز جنگ جاری علیه ایران در خاورمیانه کشته شده‌اند بیشتر از آماری است که پنتاگون به صورت عمومی اعلام کرده است.

وزارت جنگ آمریکا(پنتاگون) در طول هفته جاری هم بدون ارائه هیچ‌گونه توضیح خاصی و بدون سر و صدا آمار مجروحان نظامیان خود در جنگ علیه ایران افزایش داده است. به نوشته واشنگتن پست آمار رسمی پنتاگون از شمار نظامیان مجروح در جریان جنگ علیه ایران، ۳۷ نفر افزایش یافته است.بر اساس گزارش پایگاه داده‌های پنتاگون آمار مجروحان جدید شامل

۲۹ ملوان نیروی دریایی و هشت تفنگدار دریایی این کشور می‌شود.پایگاه داده «سامانه تحلیل تلفات دفاعی» هیچ توضیحی درخصوص زمان و چگونگی مجروح شدن این ۳۷ نظامی نداده است.یک مقام نیروی دریایی آمریکا ادعا کرد که تمامی این ملوانان پس از تحمل جراحات نامشخص به خدمت بازگشته‌اند.

پنتاگون طبق رویه معمول خود مبنی بر پنهان‌کاری و مدیریت افکار عمومی برای جلوگیری از فشار داخلی، از انتشار جزئیات دقیق درباره «نحوه مصدومیت» و «محل وقوع» این آسیب‌ها خودداری کرده است. سکوت رسانه‌ای پیرامون این آمار، نشان‌دهنده ابعاد گسترده‌تر ضرباتی است که توان عملیاتی آمریکا در مواجهه با قدرت بازدارندگی ایران متحمل شده است.

نکته مهم در این میان ملوان بودن زخمی‌های جدید است که به نظر می‌رسد همزمان بوده است با حملات موشکی ایران به ناوهای آمریکایی که در منطقه حضور داشتند.روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم نزدیک به محافل راست افراطی رژیم صهیونیستی از قول منابع نظامی این رژیم نوشته است:زخمی‌های جدید آمریکا حاصل حمله ایران به ناوشکن موشک انداز آمریکایی بوده است. در گزارش این نشریه صهیونیستی آمده است:۲۹ پرسنل نیروی دریایی آمریکا و هشت تفنگدار دریایی که اخیراً گزارش شده در جریان جنگ ایران مجروح شده‌اند، در یک ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا، (به احتمال زیاد ناوشکن موشک‌انداز کلاس آرلی برک)، که گمان می‌رود توسط یک موشک بالستیک هدایت‌شونده دقیق شلیک شده توسط نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد اصابت قرار گرفته باشد، دچار جراحات شده‌اند. در ادامه این گزارش آمده است: «اعتقاد بر این است که سپاه پاسداران برای بهبود دقت موشک‌های بالستیک ضدکشتی خود، با تجهیز آن‌ها به سنسورهای پیشرفته تلویزیونی/مادون قرمز (TV/IR) جهت هدف‌گیری دقیق شناورهای نیروی دریایی آمریکا، از چین کمک دریافت کرده است. در نتیجه ناوهای هواپیمابر، ناوشکن‌ها و سایر شناورهای نیروی دریایی آمریکا فاصله خود را از سواحل ایران بیشتر کرده‌اند و از انجام عملیات در شمال دریای عرب اجتناب می‌کنند. این حادثه در ماه سپتامبر(شهریور) رخ داده است.»

فرار ناوهای آمریکایی از خط آتش ایران

گزارش منابع صهیونیستی که می‌گویند این 37 نفر در حمله ایران به ناو آمریکایی مجروح شده‌اند. همزمان شده است با انتشار گزارشی در وبگاه امنیتی «دیفنس سکیوریتی آسیا» که می‌گوید ایران شهریورماه گذشته حمله‌ای سنگین به ناوهای آمریکایی داشته است. این وبگاه نوشته است: ناوهای هواپیمابر و کشتی‌های جنگی آمریکا پس از حمله موشکی ایران در 5 سپتامبر (14 شهریور)، ظاهراً مواضع قبلی خود در نزدیکی دریای عمان را ترک کرده و به مناطق دورتر در دریای عرب منتقل شده‌اند؛ تغییری که می‌تواند نشان‌دهنده نگرانی واشنگتن از آسیب‌پذیری ناوهای خود در برابر توان موشکی ایران باشد.»

به گزارش تسنیم به نقل از این وبگاه بر اساس تصاویر ماهواره‌ای «سنتینل‌ـ‌2»، ناوهای «جورج واشنگتن»، «جورج اچ. دبلیو. بوش» و «باکسر» و ناوشکن‌های همراه آنها دیگر در منطقه‌ای که پیش‌تر به‌عنوان خط محاصره دریایی آمریکا شناسایی شده بود، مشاهده نشده‌اند، با این حال، این شواهد به‌تنهائی خروج این ناوها از منطقه عملیاتی فرماندهی مرکزی آمریکا را ثابت نمی‌کند و گزارش‌های بعدی از حضور آنها در دریای عرب حکایت دارد.

«دیفنس سکیوریتی آسیا» می‌افزاید: فرماندهی مرکزی آمریکا 5 سپتامبر(14 شهریور) تأیید کرده بود که یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن آمریکایی هدف حمله موشک‌های بالستیک ایران قرار گرفته‌اند و توانسته‌اند از حملات عبور کنند. ایران این موشک را «قاسم بصیر» معرفی کرده و برد آن را حدود 1200 کیلومتر اعلام کرده است؛ هرچند نوع موشک و اصابت آن به ناو آمریکایی از سوی منابع مستقل تأیید نشده است. بر اساس این گزارش تغییر موضع ناوها می‌تواند فضای عملیاتی ایران را نیز دشوارتر کند، زیرا استقرار در منطقه‌ای دورتر، شناسایی و هدف‌گیری ناوهای آمریکایی را پیچیده‌تر می‌کند. از سوی دیگر برای آمریکا فاصله بیشتر به‌معنای افزایش نیاز به سوخت‌گیری هوایی، طولانی‌تر شدن مسیر پروازها و دشوارتر شدن هماهنگی عملیاتی است.