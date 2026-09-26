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نیروهای مسلح یمن در پاسخ به حملات هوائی و موشکی رژیم سعودی علیه زیرساخت‌های حیاتی و مناطق غیرنظامی یمن،

علاوه ‌بر پیشروی زمینی و عقب‌راندن مزدوران، با حملات به عمق خاک عربستان در جازان و ریاض و... هزینه‌های سنگینی به ریاض تحمیل کردند؛ عضو انصارالله این مجموعه اقدامات را «تنبیه و تربیت فرزندان اپستین» توصیف کرد.

جنگنده‌های رژیم سعودی طی 24 ساعت با استفاده از هواپیماهای

اف-۱۵ و تایفون از پایگاه‌های خمیس‌مشیط و طائف، و همچنین موشک‌هایی از نجران، دست‌کم ۱۴ حمله هوائی و موشکی علیه استان‌های تعز، عمران، مأرب و صعده انجام دادند. شبکه المسیره گزارش داد که چهار حمله به تقاطع ماویه در شهر التعزیه استان تعز صورت گرفته و دو حمله دیگر عزله الأحکوم در شهرستان حیفان را هدف قرار داده که یکی از آن‌ها پروژه آب‌رسانی الأکبوش و دیگری شبکه ارتباطات را منهدم کرده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن، یحیی سریع، اعلام کرد مجموع تجاوزات هوائی و موشکی سعودی از آغاز تشدید تنش‌ها به ۱۰۳۲ مورد رسیده است؛ حملاتی که عمدتاً زیرساخت‌های حیاتی و مناطق غیرنظامی را نشانه گرفته‌اند و نشان‌دهنده تداوم سیاست فشار و محاصره علیه مردم یمن است.

پیشروی نیروهای مسلح یمن

در مقابل این تجاوزات، نیروهای مسلح یمن در چندین جبهه پیشروی کرده و نیروهای وابسته به ریاض را وادار به عقب‌نشینی کرده‌اند. یک منبع نظامی به المسیره گفت نیروهای سعودی که قصد تصرف کوه نُعمان و مناطق اطراف آن در بخش الوازعیه را داشتند، با مقاومت شدید روبه‌رو شدند و ده‌ها تن از آن‌ها کشته و زخمی شدند. در این درگیری سه پهپاد سرنگون و تعدادی خودرو نظامی منهدم گردید. این موفقیت‌ها در ادامه بازپس‌گیری نقاط راهبردی از جمله بندر المخا، منطقه کهبوب و تثبیت کنترل بر تنگه باب‌المندب رخ داده و نشان‌دهنده تغییر موازنه میدانی به نفع نیروهای یمنی است.

انفجارهای مهیب در جازان

همزمان با تشدید درگیری‌ها در یمن، منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجارهایی در منطقه جازان در جنوب عربستان خبر دادند و دفاع مدنی سعودی سامانه هشدار زودهنگام را در این منطقه فعال کرد. رسانه‌ها این انفجارها را به حملات نیروهای مسلح یمن نسبت دادند که البته در این میان مدعی دیگری نیر وجود ندارد! سخنگوی ائتلاف سعودی مدعی شد پدافند هوائی دو پهپاد پرتاب‌شده به سمت ریاض و یک موشک بالستیک به سمت خمیس مشیط را رهگیری کرده است! این رویدادها نشان می‌دهد که پاسخ یمن همچنان محدود به مرزها و درگیری با مزدورانِ سعودی در خاک یمن نیست و عمق خاک عربستان را هدف قرار می‌دهد.

هک کامل زیرساخت‌های آب عربستان

در بعد دیگری از پاسخ، آن‌طور که رسانه‌ها خبر داده‌اند، سازمان دفاع سایبری انقلابیون یمن با عملیات گروه هکری «اویس قرنی» موفق شد زیرساخت‌های تامین و مدیریت آب پادشاهی سعودی را به طور کامل هک و کنترل کند. تمامی سامانه‌های عملیاتی، خطوط انتقال، سیستم‌های کنترل مرکزی و مدیریت توزیع آب از دسترس خارج شده و کلید این منابع استراتژیک اکنون در اختیار نیروهای یمنی قرار دارد. این گروه هشدار داد اختلال و قطع آب در سراسر عربستان به‌ زودی احساس خواهد شد و تأکید کرد این تنها آغاز پاسخ به سال‌ها جنایت، محاصره و حمایت از تروریسم است. چنین اقدامی نشان‌دهنده گسترش دامنه بازدارندگی یمن از میدان نبرد به حوزه سایبری حیاتی‌ترین منابع زندگی

است.

مشغول تنبیه فرزندان اپستین هستیم

حزام اسد، عضو انصارالله، با اشاره به مجموعه این تحولات، در حساب خود در رسانه اجتماعی «ایکس»، اعلام کرد که «فرزندان اپستین در حال تنبیه و تربیت هستند.» این موضع در شرایطی بیان می‌شود که نیروهای یمنی با ترکیبی از پیشروی زمینی، حملات دقیق به عمق عربستان و عملیات‌های سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی، در حال تحمیل هزینه‌های سنگین به رژیم سعودی هستند. پاسخ یمن نه واکنشی مقطعی، بلکه بخشی از استراتژی بازدارندگی جامع است که تجاوزات هوایی، محاصره و دخالت‌های درازمدت ریاض را با ضربات متقابل و هدفمند پاسخ می‌دهد: «محاصره در برابر محاصره» و «حمله در برابر حمله».

رویکرد سعودی با صهیونیسم، مو نمی‌زند

مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، در سخنانی به مناسبت شصت‌وچهارمین سالگرد انقلاب ۲۶ سپتامبر تأکید کرد رژیم سعودی از همان ابتدا مانع تحقق اهداف انقلاب برای ساختن دولتی مستقل، ارتش ملی و بهره‌برداری از ثروت‌های نفتی و گازی شده و یمن را حوزه نفوذی ضعیف نگاه داشته است. وی گفت سعودی‌ها با شبکه‌ای از وابستگان، تصمیمات حاکمیتی دولت مزدور عدن را گروگان گرفته‌اند و رویکردشان با پروژه آمریکایی-صهیونیستی برای تضعیف امت اسلام و نگه داشتن کشورها در دایره وابستگی تطابق کامل دارد. المشاط ضمن تأکید بر امنیت کشتیرانی بین‌المللی در باب‌المندب و پایبندی یمن به تعهدات بین‌المللی، حمایت از ملت فلسطین و محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی را موضع اصولی یمن دانست و دست‌وپا زدن‌های ریاض را ترفند مأیوسانه توصیف کرد.

پاسخ به تشدید تنش با بازدارندگی بی‌سابقه

همچنین وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن با تأکید بر ادامه مسیر آزادسازی یمن، هشدار دادند که ادامه تشدید تنش و عبور از خطوط قرمز با پاسخ‌های بازدارنده سخت و بی‌سابقه‌ای مواجه خواهد شد که مراکز تصمیم‌گیری عربستان را هدف قرار می‌دهد. العاطفی و المدانی در پیام خود با اشاره به «نبرد قهرمانانه نیروها در جبهه‌ها»، اعلام کردند که حمله به تجمعات نیروهای دشمن و شکست توان آنها، بیانگر قدرت و توانمندی یمن است.