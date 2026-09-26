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کد خبر: ۳۳۸۸۱۴
تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۲
سرویس کیهان » اخبار
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الاخبار: نتانیاهو برای پیروزی در انتخابات به قتل، کشتار و تجاوز نیاز دارد

روزنامه الاخبار، با اشاره به وضعیت پیچیده انتخاباتی نخست‌وزیر رژیم آپارتاید اسرائیل، نوشت: نتانیاهو به ادامه تجاوزات در جنوب لبنان نیاز دارد.
روزنامه لبنانی الاخبار نوشت نتانیاهو برای پیروزی در انتخابات پیش‌رو بیش از هر چیز به تداوم قتل، کشتار و تجاوز در جنوب لبنان، غزه و سوریه نیاز دارد تا به رأی‌دهندگان اسرائیلی القا کند که به یک «مرد امنیتی» وابسته‌اند. منافع سیاسی او لزوماً با شعله‌ور کردن جنگ فراگیر تضمین نمی‌شود، زیرا چنین اقدامی خطرات نظامی، انسانی، اقتصادی و... غیرقابل‌کنترلی به همراه دارد؛ ازاین‌رو ترجیح می‌دهد درگیری‌ها در همین سطح کنونی ادامه یابد و مخالفت خود را با خواست آمریکا برای خروج از جنوب لبنان، بدون ارائه جدول زمانی، مشخص اعلام کرده است. اما با ادامه این وضعیت توجه رأی‌دهندگان به مسائل داخلی معطوف می‌شود و با توجه به کاهش اعتماد عمومی، احتمال شکست نتانیاهو در انتخابات ۲۷ اکتبر (5 آبان) افزایش می‌یابد؛ درحالی‌که هر حادثه میدانی نیز می‌تواند اوضاع را بدتر کند.

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