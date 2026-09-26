مرکز پردازش داده استارلینک در کییف منهدم شد
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد ارتش این کشور مرکز پردازش داده «کاسمونووا» در شهر کییف را که فعالیت اینترنت همراه و پشتیبانی از سامانههای ارتباطات ماهوارهای استارلینک اوکراین را تأمین میکرد، هدف قرار داده است.
روزنامه گاردین در این باره نوشته است: روسیه با گشودن جبهه جدیدی در جنگ علیه اوکراین و با هدف تضعیف شریانهای حیاتی دیجیتال اقتصاد این کشور به چندین مرکز داده و شرکت ارائهدهنده خدمات اینترنتی در کییف حمله کرده است. بر اساس این گزارش در حمله پهپادی روز جمعه به کییف، دفاتر شرکت «دیتاگروپ» به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای مخابراتی اوکراین هم هدف قرار گرفت و چهار کشته برجای گذاشت. در بیانیه وزارت دفاع روسیه یادآوری شده است که مرکز داده شرکت «دیتاگروپ» در کییف برای پردازش و انتقال اطلاعات شناسایی برای ارتش اوکراین مورد استفاده قرار میگرفت. روسیه پیش از این نیز مراکز داده اوکراین را هدف قرار داده بود، اما حملات اخیر در مقیاس کنونی پدیدهای جدید است.