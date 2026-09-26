دانشجویان در آغاز سال تحصیلی، با اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران و یادبود شهدای جنگ رمضان، پیام رهبر معظم انقلاب به‌مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها را در قالب عمل در صحن دانشگاه‌ها متجلی کردند.

در شرایطی که دشمن آمریکایی و صهیونیستی در جنگ رمضان دانشگاه‌ها و مراکز علمی ما را هدف قرار داد تا اراده‌ علمی فرزندان ایران را از بین ببرد، آغاز سال تحصیلی تجلی مقاومت و مجاهدت علمی بود و انگیزه و توان مستحکم دانشجویان را در منازعه خیر و شر و جنگ حق و باطل نشان داد. امری که حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در پیامی به‌مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها یادآور شدند؛ «اینک که دروازۀ سال تحصیلی تازه‌ای بر روی خیل عظیم دانش‌آموزان و دانشجویان گشوده می‌شود و راه‌نَوَردان علم و حکمت با امید به توفیق الهی دوره‌ای جدید از کسب دانش و معرفت و مهارت را آغاز می‌کنند، شایسته است هم‌نوا با مادران و پدران داغدار، بار دیگر یاد دانش‌آموزان شهید شده در جنگ تحمیلی اخیر را گرامی بداریم. امسال روزهای خاطره‌ساز ابتدای سال تحصیلی، برای ما غمی از فراق فرزندان سفرکرده‌مان را تازه می‌سازد. در مدارس و دانشگاه‌ها جای خالی بعضی از دانشجویان و اساتید و معلّمین حس خواهد شد و این اندوه، ذهن ما را به‌سمت صحیح منازعۀ بین خیر و شر و جنگ بین حق و باطل راهنمایی خواهد کرد.»

دشمن با وجود ترور امام شهید و شماری از مردم در جنگ با اهداف خود در سرنگونی نظام اسلامی، تجزیه ایران و غارت نفت و منابع کشورمان نرسید و با اراده پولادین ملت بزرگ ایران مواجه شد. بر همین اساس، دانشجویان با درک این واقعیت، دانشگاه‌ها را به صحنه‌هایی برای نمایش اقتدار ملی تبدیل کردند.

انتقال نماز جماعت به محوطه دانشگاه، آغاز سال تحصیلی با تلاوت قرآن و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران و خونخواهی امام شهید در دانشگاه تهران، اهتزاز دوازده‌ساعته پرچم جمهوری اسلامی ایران و توزیع مچ‌بندهایی مزین به پرچم ایران در دانشگاه فردوسی مشهد و نصب نمادهای یادبود شهدای جنگ و مطالبه خون امام شهید و دانش‌آموزان میناب در دانشگاه شریف، نشانه‌هایی از لبیک دانشجویان به پیام رهبر معظم انقلاب بود. ایشان در بخش دیگری از پیام خود به‌مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها تأکید کردند: «مسئولیّت امروز دانش‌آموزان و دانشجویان، سعی در مجهّز شدن به علم و تقوا، امید و اخلاق، و دانایی و توانایی و زدودن پرده‌های جهل و تاریکی است تا آنگاه که با شکستن مرزهای دانش و فتح قلّه‌های پیشرفت‌سازِ آن، مأموریت تاریخی خود در جهت اعتلاء ایران اسلامی را به انجام برسانند... در این مدّت، درست فکر کردن و ابتکار ورزیدن را تمرین کنید و همواره پاسدار ریشه‌های هویّت ملّی و عزّت و استقلال فرهنگی خود و زبان مادری و پرچم مقدّس نظام اسلامی و سایر نمادهای آن باشید. به‌زودی نوبت آن می‌رسد که نقش مناسب خود را در جامعه بیابید که در آن‌موقع با انجام آن به بهترین شکل، خود و کشور خود را سربلند خواهید ساخت».