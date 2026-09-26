بستن هرمز کابوس ژئوپلیتیکی آمریکا بود

کارشناس روس با اشاره اهمیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز تاکید کرد: ایران، روسیه و چین باید ساختاری متوازن در بریکس ایجاد کنند.

«لئونید ساوین»، سردبیر و مدیر مسئول اندیشکده کاتهون (Katehon) در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: پیش از هر چیز باید گفت که روسیه و ایران مدتی پیش یک توافق جدید و ویژه امضا کردند که همکاری‌های دو کشور را وارد سطح جدیدی کرده است. در عرصه دیپلماتیک و بین‌المللی نیز روسیه در حوزه‌های مختلف از ایران حمایت می‌کند؛ از مخالفت با مداخله خارجی و تحریم‌های تحمیلی گرفته تا حمایت از برنامه هسته‌ای ایران. روسیه همچنین در روند ساخت نیروگاه بوشهر مشارکت دارد. وی افزود: همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی میان دو کشور به‌صورت عمومی و شفاف اعلام نمی‌شود. با این حال، درباره برخی تحویل‌های تجهیزات و فناوری‌های روسی به ایران، از جمله هواپیما و بالگرد، اطلاعاتی وجود دارد. پیش از این نیز ایران فناوری پهپادی خود را در اختیار روسیه قرار داده بود؛ از جمله مدل «شاهد» که در روسیه با نام «گرن» توسعه یافت و بعدها نمونه‌های پهپاد تهاجمی جت نیز بر اساس آن توسعه پیدا کرد.

مدیر مسئول اندیشکده کاتهون ادامه داد: رسانه‌های غربی همچنین روسیه را متهم کرده‌اند که به دلیل برخورداری از قابلیت‌های ماهواره‌ای و فضائی، اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی در اختیار ایران قرار داده است. با این حال، ابعاد واقعی همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی دو کشور مشخص نیست؛ چرا که بخش قابل توجهی از این همکاری‌ها به اطلاعات حساس و مسائل محرمانه مربوط می‌شود. همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم نیز همواره در سطح بالایی قرار داشته است.

این کارشناس روس اذعان داشت: با این حال، از نظر شخصی معتقدم روسیه و ایران می‌توانند و باید همکاری دوجانبه خود را بیش از این گسترش دهند. حتی می‌توان در گام بعدی به ایجاد یک پیمان دفاعی، دست‌کم برای منطقه دریای خزر، فکر کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که «ارزیابی شما از واکنش و مقاومت ایران در برابر حملات آمریکا و اسرائیل چیست؟» گفت: واکنش ایران بسیار قابل تقدیر بوده و افکار عمومی روسیه نیز از این واکنش، به‌ویژه از تصمیم‌گیرندگان ایرانی، استقبال کرده است. این واکنش هم بسیار قدرتمند و هم در عین حال بسیار هوشمندانه بود. بستن تنگه هرمز یک کابوس ژئوپلیتیکی برای آمریکا و متحدانش در منطقه بود. هم آمریکا و هم اسرائیل متوجه شدند که در قبال ایران با یک وضعیت بسیار دشوار مواجه شده‌اند. با وجود تلفات و خساراتی که در نتیجه حملات غیرقانونی و جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل به ایران وارد شد، ایران و مردم این کشور همچنان ایستاده‌اند.