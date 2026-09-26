کد خبر: ۳۳۸۸۰۸
تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۲
تا آمریکا هست؛ مصیبت هست(درمکتب امام)
دنیا باید آمریکا را از بین ببرد، والّا تا اینها هستند، این مصیبتها در دنیا هست. اینجا نشد، یک جای دیگر. الان در بسیاری از جاهای دنیا، آمریکا آتش افروخته و جنگهایی که الان در بسیاری از جاهای دنیا هست، همهاش زیر سر این است. و دنیا را اینها دارند تهدید میکنند و هرگز هم اینها سلاحهایی که میگویند متوقف میکنیم و اینها را محدود میکنیم به حد، هرگز راست نمیگویند. بنابراین، ما باید هرچه فریاد داریم به سر اینها بزنیم.
صحیفه امام؛ ج۱۷؛ ص۸۴ | جماران؛ ۱۳ آبان ۱۳۶۱