2 سانحه اتوبوسی در همدان و خراسانجنوبی با 20 کشته و 29 مصدوم
دو سانحه مرگبار اتوبوسی در نخستین ساعات بامداد شنبه، ۲۰ کشته و ۲۹ مصدوم بر جای گذاشت؛ حوادثی که بار دیگر زنگ خطر ایمنی جادهها، خستگی رانندگان و وضعیت ناوگان حملونقل عمومی را به صدا درآورد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد شنبه، جادههای ایران بار دیگر صحنه دو حادثه مرگبار اتوبوسی بود؛ دو سانحه در دو نقطه کشور که در مجموع دستکم ۲۰ کشته و ۲۹ مصدوم بر جای گذاشت. در یکی از این حوادث، اتوبوس کرمانشاه- تهران واژگون شد و ۱۱ نفر جانباختند؛ پلیس راه، علت اولیه حادثه را عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خوابآلودگی راننده اعلام کرده است. در حادثه دوم نیز ۹ نفر در محور آرینشهر- بیرجند جان خود را از دست دادند.
دو حادثه در فاصله چند ساعت؛ ۲۰ خانواده داغدار و یک پرسش تکراری: چرا سفر جادهای برای بخشی از مسافران حملونقل عمومی، همچنان با چنین ریسک سنگینی همراه است؟
ساعت ۴:۴۸ بامداد شنبه، خبر واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در کیلومتر ۳۰ آزادراه همدان- ساوه، بعد از عوارضی فامنین- فیلمانجرد، به مرکز اورژانس ساوه اعلام شد.
حادثهای که در نخستین ساعات صبح رخ داد و خیلی زود نیروهای امدادی، اورژانس و دستگاههای مسئول را به محل کشاند.
حمید ابرهدری، رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی ساوه، اعلام کرد که این حادثه در مجموع ۳۵ حادثهدیده داشته که ۱۱ نفر از آنها جانباخته و ۲۴ نفر مصدوم شدهاند.
براساس اعلام اورژانس، ۱۸ مصدوم به بیمارستان شهید مدرس ساوه و ۶ مصدوم نیز به بیمارستان شهید چمران منتقل شدند. اما جزئیات اعلامشده از سوی پلیس، تصویر دقیقتری از این حادثه ارائه میکند.
سرهنگ سیاوش محبی، رئیس پلیسراه فراجا، در تشریح این حادثه اعلام کرد که اتوبوس اسکانیا از کرمانشاه به مقصد تهران در حرکت بوده و هنگام وقوع حادثه ۳۹ مسافر و راننده را جابهجا میکرد.
به گفته وی، در این حادثه ۱۱ نفر شامل ۸ مرد و ۳ زن جانباختند و ۲۴ نفر نیز مجروح شدند که حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است.
رئیس پلیس راه فراجا، براساس بررسیهای اولیه، عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خوابآلودگی راننده را علت تامه واژگونی اعلام کرد.
اما سؤال اینجاست که نظارت بر این موضوع پیش از وقوع حادثه چگونه انجام میشود؟
هنوز عملیات امدادرسانی به حادثه اتوبوس کرمانشاه- تهران در جریان بود که در شرق کشور نیز یک سانحه مرگبار دیگر، جاده را به صحنه عملیات امدادی تبدیل کرد.
اینبار حادثه در کیلومتر ۲۰ محور آرینشهر- بیرجند و در محدوده گردنه ثمنشاهی رخ داد.
محمدپور، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسانجنوبی، اعلام کرد که پس از دریافت گزارش حادثه، هشت تیم عملیاتی شامل ۱۵ نیروی امدادی به محل اعزام شدند.
در این حادثه ۱۴ نفر دچار حادثه شدند؛ ۹ نفر جانباختند و پنج نفر مصدوم شدند.
یک مصدوم توسط نیروهای هلالاحمر به مرکز درمانی منتقل شد و سایر مصدومان نیز با همکاری نیروهای اورژانس تحت اقدامات امدادی قرار گرفتند.
علت دقیق این حادثه، برخلاف سانحه نخست، در گزارش اولیه نیازمند بررسی کارشناسی است و اعلام «انحراف از جاده» بهتنهایی پاسخگوی همه ابعاد فنی و انسانی حادثه نیست.
۲۰ کشته در دو سانحه اتوبوسی، صرفاً یک عدد در جدول حوادث رانندگی نیست. پشت این عدد، ۲۰ انسان قرار دارند؛ مسافرانی که برای رسیدن به مقصد سوار اتوبوس شدند و دیگر به خانه بازنگشتند.
پشت ۲۹ مصدوم نیز خانوادههایی قرار دارند که از نخستین ساعات صبح، به جای رسیدن مسافر خود، منتظر خبر از بیمارستان و مراکز درمانی ماندهاند.
اما بعد از پایان عملیات امدادی، انتقال مصدومان و شناسایی جانباختگان، پرسش اصلی باقی میماند: چه چیزی باید تغییر کند تا حادثه بعدی فقط یک خبر تکراری نباشد؟
سالهاست در گزارشهای مرتبط با ایمنی جادهای، موضوع فرسودگی ناوگان حملونقل عمومی مطرح میشود. از وضعیت فنی اتوبوسها و عمر ناوگان گرفته تا کیفیت لاستیک، سیستم ترمز، تعلیق و تجهیزات ایمنی.
اما در هر حادثه، لازم است میان فرسودگی ناوگان بهعنوان یک مسئله کلی و علت فنی اثباتشده یک حادثه مشخص تفاوت گذاشت. در سانحه آزادراه همدان- ساوه، پلیس در بررسی اولیه علت واژگونی را خستگی و خوابآلودگی راننده اعلام کرده است؛ بنابراین نسبت دادن مستقیم این حادثه به نقص فنی یا فرسودگی اتوبوس، بدون اعلام نظر کارشناسی، نیازمند احتیاط است.
با این حال، همین حادثه یک مطالبه جدی را دوباره مطرح میکند که وضعیت فنی ناوگان اتوبوسرانی بینشهری کشور دقیقاً چگونه است و چه تعداد اتوبوس با چه میانگین سنی در حال جابهجایی مسافران هستند؟