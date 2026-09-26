اعزامهای عتبات ادامه دارد رایزنی برای بازگشایی فرودگاه نجف
معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت: با وجود توقف موقت پروازهای عتبات عالیات بهدلیل بسته بودن فرودگاههای بغداد و نجف، پیشبینی میشود فرودگاه نجف در روزهای آینده بازگشایی شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی حج و زیارت، مرتضی آقایی با تشریح آخرین وضعیت اعزام زائران به عتبات عالیات اظهار داشت: در شرایط فعلی صرفاً اعزامهای هوایی عتبات به صورت موقت متوقف شده و اعزامهای زمینی همچنان طبق برنامه در حال انجام است.
آقایی افزود: زائرانی که متقاضی تشرف به عتبات عالیات هستند، میتوانند از بستههای سفر زمینی استفاده کنند و اعزامها از مرزهای مهران، خسروی، شلمچه و چذابه به صورت مستمر در حال انجام است.
وی درباره زائرانی که برای سفر هوایی ثبتنام کردهاند نیز گفت: این دسته از زائران در صورت تمایل میتوانند سفر خود را بهصورت زمینی انجام دهند و مابهالتفاوت هزینه سفر هوایی و زمینی به آنان مسترد خواهد شد.
معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت همچنین درباره زائرانی که پیش از توقف پروازها بهصورت هوایی به عراق اعزام شدهاند، بیان داشت: تمهیدات لازم برای بازگشت زمینی این زائران پیشبینی شده و روند بازگشت آنان نیز طبق برنامه در حال انجام است.
آقایی درخصوص آخرین پیگیریها برای ازسرگیری اعزامهای هوایی گفت: سازمان حج و زیارت از طریق مراجع ذیربط موضوع بازگشایی فرودگاه نجف اشرف را در دستور کار دارد و با توجه به رایزنیهای صورتگرفته، پیشبینی میشود این فرودگاه در روزهای آینده بازگشایی شود.
وی تأکید کرد: تا زمان بازگشایی فرودگاهها، روند اعزام و بازگشت زائران از مسیر زمینی ادامه خواهد داشت و سازمان حج و زیارت پیگیر فراهمشدن شرایط لازم برای ازسرگیری اعزامهای هوایی است. متقاضیان تشرف به عتبات عالیات میتوانند با مراجعه به سامانه عتبات عالیات به نشانی atabatorg.haj.ir نسبت به مشاهده بستههای سفر و ثبتنام اقدام کنند.