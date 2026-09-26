پرداخت مستقیم و افزایش مجدد حقوق پاکبانان در دستورکار شهرداری تهران
شهردار تهران گفت: برنامهریزی کردهایم حقوق پاکبانان را به صورت مستقیم و ماهانه از طریق خود شهرداری پرداخت کنیم؛ بهگونهای که این افراد به پرسنل شهرداری اضافه نشوند.
علیرضا زاکانی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت معیشت پاکبانان و تعهدات پیمانکاران در پرداخت حقوق پاکبانان، اظهار داشت: در گذشته هم پاکبانان عزیزمان و هم کارگران فضای سبز، از طریق پیمانکاری حقوقشان پرداخت میشد و به واسطه این موضوع، برخی از پیمانکاران تعهدات خود را انجام نمیدادند؛ لذا برای پاکبانان عزیز، پیمانکاران و کارگران فضای سبزمان زحمت و مشقت ایجاد میشد. زاکانی ادامه داد: ما در اولین گام، طی سالهای گذشته، یک افزایش حقوق و مزایا را برای آنها مدنظر قرار دادیم که این موضوع نیز به لطف خدا توسعه پیدا میکند. گام دوم این است که آمدیم حقوق این افراد را به صورت مستقیم و ماهانه از طریق خود شهرداری پرداخت کنیم؛ بهگونهای که این افراد به پرسنل شهرداری اضافه نشوند، اما حقوق، مزایا و تمامی موارد مربوط به خود را دریافت کنند.
وی افزود: در حال حاضر حدود یکی دو ماه است که این تغییر و انتقال حقوق به سیستم شهرداری انجام شده است. شرکت تحت نظارت سازمان مدیریت پسماند نیز تشکیل و هیئتمدیره آن مشخص شد و پس از این، شکایتهایی که ناظر بر این موضوع از سوی پاکبان است که مثلاً بیمه ما را پرداخت نکردند، حقوق ما را ندادند و موارد دیگری از این دست، همه پروندهاش بسته میشود.
شهردار تهران گفت: از این پس مانند پرسنل شهرداری که در این پنج سال خدمت حقوقشان را بیستوپنجم هر ماه واریز کردهایم؛ برای کارگران عزیز فضای سبز و پاکبانان نیز همین مدل پیاده میشود و همزمان با پرداخت حقوق پرسنل، حقوق آنها نیز پرداخت خواهد شد.