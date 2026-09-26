دیوان محاسبات با رد تقاضای اعاده دادرسی، حکم محکومیت عبدالعلی علی‌عسگری و محمد شریعتمداری، مدیران عامل پیشین و فعلی هلدینگ خلیج‌فارس، مبنی بر «یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی» را قطعی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری میزان، شعبه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور با صدور رأی قطعی مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، به پرونده اعاده دادرسی مدیران‌عامل پیشین و فعلی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس پایان داد.

این پرونده که با شماره ۴۹۷-۱۴۰۳ در دیوان محاسبات ثبت شده است، به اعتراض «عبدالعلی علی‌عسگری» و «محمد شریعتمداری» نسبت به رأی پیشین هیئت دوم مستشاری (مورخ ۲۹ تیر ۱۴۰۴) اختصاص داشت. در حکم اولیه، این دو مدیر به‌دلیل تخلفات اداری، به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال محکوم شده بودند.

مطابق رأی صادر شده، درخواست اعاده دادرسی متقاضیان پس از بررسی‌های دقیق و ملاحظه لوایح و دفاعیات، به‌دلیل تکرار استدلال‌های پیشین و عدم انطباق با هیچ‌یک از بند‌های ماده ۲۹ قانون دیوان محاسبات کشور، فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شد.

بدین ترتیب، با صدور «قرار رد اعاده دادرسی»، حکم پیشین (انفصال موقت) تأیید و پرونده با این رأی قطعی مختومه شد.