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کد خبر: ۳۳۸۸۰۰
تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۱
سرویس کیهان » اخبار
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سازمان غذا و دارو:

کمبود شیرخشک نداریم؛ سهمیه نوزادان فروشی نیست

مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو گفت: طی ماه‌های گذشته وضعیت تأمین شیرخشک مطلوب بوده و کمبود خاصی در انواع شیرخشک‌های غیررژیمی و رژیمی وجود نداشته است.
به گزارش سازمان غذا و دارو، شهرام شعیبی با اشاره به وضعیت تأمین شیرخشک در کشور اظهار داشت: حتی در شرایط جنگی و با وجود افزایش مسافرت‌ها و جابه‌جایی جمعیت، با هماهنگی شرکت‌های پخش، دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و معاونت‌های غذا و دارو و با انجام نظارت‌های لازم، کمبود قابل‌توجهی در تأمین شیرخشک موردنیاز مردم ایجاد نشد.
شعیبی افزود: هنگام دریافت شیرخشک، کدی برای فرد ارسال می‌شود و از این طریق بررسی می‌شود که دریافت‌کننده، والد نوزاد باشد. این سازوکار با هدف رساندن شیرخشک به مصرف‌کننده واقعی و جلوگیری از ورود آن به چرخه سودجویی اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: سهمیه شیرخشک برای هر نوزاد به‌صورت جداگانه تعیین می‌شود و قابل واگذاری نیست؛ بنابراین سهمیه نوزادی که به هر دلیل از شیرخشک استفاده نمی‌کند، به نوزاد دیگری منتقل نخواهد شد.
مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو گفت: برای نوزادان زیر 6 ماه سهمیه مشخصی در نظر گرفته می‌شود و میزان مصرف معمول نیز در تعیین سهمیه موردتوجه قرار می‌گیرد. به‌ عنوان نمونه، میزان مصرف معمول حدود هشت بطری در ماه است.
بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، اجرای این سازوکار با هدف جلوگیری از خروج شیرخشک از زنجیره رسمی، کنترل عرضه خارج از شبکه و کاهش امکان سوءاستفاده از سهمیه اختصاص‌یافته به نوزادان انجام می‌شود.

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