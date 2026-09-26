# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
امان از داغ شهدای میناب
کاربری با انتشار این تصویر نوشت: «منم خیلی وقتا فکر میکنم اگه جای مامانی بودم که پاره تنش رو از دست داده، احتمالاً خیلی شبها رو کنارش صبح میکردم تا تنها نباشه و نترسه. با دیدن این عکس تو دلم گفتم باز خدا رو شکر براشون سایهبون گذاشتن آفتاب و باد و بارون کمتر آزارشون بده.»
دوست یا دشمن؟!
لیا آبنوس: «موقع سخنرانی پزشکیان، نمایندگان چند کشور به نشانه اعتراض جلسه رو ترک کردن که خب به درک، ولی بینشون نماینده آذربایجان هم بود، همون که پزشکیان از ذوق برا علیاف شعر میخوند! همون که با زبان ترکی دیدار رسمی داشتن! همون که دختر پزشکیان برای زن علیاف پیام رسمی تبریک تولد میفرستاد!»
اسم این کار چیه؟!
محمد سیاهرودی با انتشار این تصاویر نوشت: «دوازده نفر از اعضای خانواده شهید سید محمدرضا صدیقی صابر فقط برای اینکه دانشمند هستهای بود با بمبهای آمریکایی- اسرائیلی تیکهتیکه شدن. اونوقت رئیسجمهور ما رفته آمریکا گفته ما با رقیقشدن اورانیوم مشکلی نداریم. این اسمش لگدمال کردن خون شهداست.»
خوک ترسو
برهان مجد با انتشار این تصاویر نوشت: «خوک کثیف! تو خودت تحمل صدای جنگندهها رو نداشتی و ترسیدی! ببین با قلب و روان این بچههای بیگناه چه کردی...»
کمک با بوی نفت
و خون
مهدی اسدی: «ولی دقت کردین آمریکاییها فقط مردم کشورهایی رو میخوان نجات بدن که کشورشون نفت داره.»
رقابت صهیونیستها در آدمکشی
عبدالله گنجی: «نتانیاهو امروز با بردن یک پیجر به مجمع عمومی سازمان ملل و نشان دادن آن به سالن خالی، داستان انفجار پیجرهای حزبالله را از کارهای خود اعلام کرد. انفجار پیجرهای در سپتامبر ٢٠٢۴ یا شهریور ١۴٠٣ اتفاق افتاد و بعد از آن دوبار در این تریبون صحبت کرده است، چرا اکنون به آن پرداخت؟ راز همه مواضع و گفتمان وی در راستای انتخابات آبانماه است. در سرزمین های اشغالی هر کس اثبات کند بیشتر آدم کشته یا ترور کرده است به پیروزی نزدیکتر است!»