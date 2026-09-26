یک طلا، ۲ نقره و یک رکوردشکنی ایران در روز هفتم

روز هفتم بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا با کسب یک مدال طلا و سه مدال نقره برای کاروان ایران همراه بود. محمدرضا طیبی در پرتاب وزنه طلا گرفت، زهرا زارعی در دوی ۴۰۰ متر نقره‌ای شد و تیم‌های کبدی مردان و زنان نیز با شکست برابر هند به مدال نقره رسیدند. همچنین نوشاد عالمیان نیز با صعود به نیمه‌نهایی تنیس‌روی‌میز، مدال برنز خود را قطعی کرد.

گزارش کامل عملکرد نمایندگان ایران در روز هفتم بازی‌های آسیایی را در زیر می‌خوانید:

*دوومیدانی: محمدرضا طیبی با پرتاب ۲۰.۸۱ متر قهرمان پرتاب وزنه شد و رکورد بازی‌های آسیایی (۲۰.۷۵ متر) را شکست. حسن عجمی با ۱۹.۳۷ متر پنجم شد. زهرا زارعی در دوی ۴۰۰ متر با زمان ۵۲.۳۸ ثانیه نقره گرفت؛ او در ۲۰۰ متر نیز با زمان ۲۳.۶۴ ثانیه چهارم گروه شد و به فینال نرسید. بنیامین یوسفی با زمان ۲۱.۲۱ ثانیه پنجم گروه ۲۰۰ متر شد اما به نیمه‌نهایی صعود کرد. حسین نوری نیز در ۱۵۰۰ متر با زمان ۳:۵۰.۱۵ دهم شد و از صعود بازماند.

*واترپلو: ایران در نخستین دیدار مرحله گروهی، سنگاپور را ۱۹ بر ۸ شکست داد.

*تنیس‌روی‌میز: نوشاد عالمیان در یک‌چهارم نهایی توموکازو هاریموتو از ژاپن را ۴ بر ۳ شکست داد و با صعود به نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد. تیم دوبل نوشاد و نیما عالمیان نیز در یک‌چهارم نهایی ۳ بر صفر مغلوب چین شد و از صعود بازماند.

*هندبال: ایران در یک‌چهارم نهایی ۳۱ بر ۲۵ مغلوب قطر شد و حذف شد.

*اسکیت‌بورد: آرین استحمامی در مرحله گروهی هشتم شد و به کار خود پایان داد.

*والیبال ساحلی: عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی در سومین دیدار گروهی تایلند را ۲ بر صفر (۲۷-۲۵ و ۲۴-۲۲) شکست دادند و به‌عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شدند.

*شیرجه: سام واژیر و محمد مقدسی در فینال تخته ۳ متر هماهنگ مردان با ۲۹۱.۴۵ امتیاز هشتم شدند. امتیازات شش دور ایران ۴۴.۴۰، ۴۰.۲۰، ۶۲.۱۰، ۵۰.۴۰، ۴۳.۲۰ و ۵۱.۱۵ بود. چین، ژاپن و مالزی اول تا سوم شدند.

*کبدی: تیم زنان ایران در فینال ۳۷ بر ۳۴ به هند باخت و نقره گرفت. تیم مردان نیز ۳۹ بر ۳۴ مقابل هند شکست خورد و نایب‌قهرمان شد.

*بوکس: مهدی کاظمی در وزن ۵۵ کیلوگرم در یک‌هشتم نهایی برابر ماخمود سابیرخان از قزاقستان شکست خورد و حذف شد؛ او پیش از آن نماینده کره‌شمالی را برده بود. سام استکی در وزن ۹۰ کیلوگرم نیز در نخستین مبارزه مقابل پوخاری از هند هر سه راند را واگذار کرد و حذف شد.

*شمشیربازی: تیم سابر مردان با ترکیب علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور در یک‌چهارم نهایی ۴۵ بر ۳۴ به ژاپن باخت و حذف شد. بدین ترتیب پرونده شمشیربازی ایران با تک‌مدال برنز علی پاکدامن در بخش انفرادی بسته شد.

*بدمینتون: نیما رستم‌پور در دور سوم ۲ بر صفر (۲۱-۱۱ و ۲۱-۱۶) مغلوب کودای نارائوکو از ژاپن شد و حذف شد. آیسان شوریده نیز در دور دوم مقابل آکانه یاماگوچی از ژاپن ۲ بر صفر (۲۱-۵ و ۲۱-۹) شکست خورد.

*تیراندازی با کمان: محمدحسین گلشنی در ریکرو مردان با امتیاز ۶۸۲ هشتم شد و رکورد ایران را یک امتیاز ارتقا داد. رضا شبانی با ۶۷۲ بیست‌ودوم و صادق اشرفی با ۶۶۴ بیست‌وششم شدند. تیم ریکرو مردان با ۲۰۱۸ امتیاز ششم شد و در دور حذفی با بنگلادش روبه‌رو می‌شود. میلاد رشیدی با ۷۰۳ امتیاز هجدهم، فرهنگ خداپرست با ۷۰۱ بیستم و آرمین پاکزاد با ۷۰۱ بیست‌ویکم شدند.

در کامپوند زنان، بیتا عاشق‌زاده با ۷۰۴ امتیاز دوم شد و رکورد ایران را شکست. گیسا بایبوردی با ۶۹۵ بیست‌ویکم و شیوا بختیاری با ۶۸۸ سی‌ودوم شدند. تیم کامپوند زنان با ۲۰۸۷ امتیاز ششم شد و با تایلند دیدار می‌کند. مبینا فلاح در ریکرو زنان با ۶۴۶ امتیاز بیست‌وسوم شد و در دور حذفی با نماینده ژاپن روبه‌رو خواهد شد.

تیم کامپوند مردان با ترکیب رشیدی، خداپرست و پاکزاد با ۲۱۰۵ امتیاز هفتم شد و با بنگلادش دیدار دارد. تیم میکس کامپوند با ترکیب بیتا عاشق‌زاده و میلاد رشیدی با ۱۴۰۷ امتیاز ششم شد و با بنگلادش روبه‌رو می‌شود. تیم میکس ریکرو ایران با ترکیب گلشنی و مبینا فلاح با ۱۳۲۸ امتیاز دهم شد و در دور دوم با ویتنام دیدار خواهد کرد.

*تیراندازی: نجمه خدمتی در تفنگ سه‌وضعیت با ۵۸۷ امتیاز دهم شد و به فینال نرسید. شرمینه چهل‌امیرانی با ۵۸۳ امتیاز هجدهم و فاطمه امینی با ۵۳۹ امتیاز سی‌ویکم شدند. تیم ایران نیز با ۱۷۴۹ امتیاز پنجم شد.

*قایقرانی: الناز شفیعیان در کایاک تک‌نفره ۵۰۰ متر زنان با زمان ۲:۰۰.۷۳۳ پنجم شد. علی آقامیرزایی در کایاک تک‌نفره مردان با زمان ۱:۴۵.۱۹۰ چهارم شد؛ ازبکستان، کره‌جنوبی و قزاقستان اول تا سوم شدند. پیمان قویدل و تانیا کارگرپور در کایاک دونفره میکس ۵۰۰ متر پس از صدرنشینی در نیمه‌نهایی، در فینال با زمان ۱:۴۴.۴۱۵ پنجم شدند؛ چین، کره‌جنوبی و ژاپن اول تا سوم شدند. هیوا افضلی و محمدنبی رضایی نیز در کانوی دونفره میکس ۵۰۰ متر چهارم شدند و از کسب مدال بازماندند.